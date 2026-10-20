Din kostym kan få dig att se ut som MAGA

Kvinnorna har sin egen uniform

På den kvinnliga sidan är uttrycket minst lika tydligt.

Figurnära klänningar. Höga klackar. Stort hår. Perfekt makeup och ett utseende som gärna ser ut att vara på väg från Mar-a-Lago direkt till en tv-studio.

Friedman pekar bland annat på kvinnor i och omkring Trumpfamiljen och den republikanska maktapparaten.

Det intressanta är att inget av plaggen behöver vara politiskt.

Det är kombinationen som gör jobbet.

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Ungefär som att en svart polotröja fortfarande kan få människor att tänka på Steve Jobs, trots att miljoner helt oskyldiga män också äger en.

Brioni är inte problemet

Just Brioni har länge haft en Trumpkoppling.

Trump berättade själv om sin förkärlek för det italienska modehuset under tiden kring ”The Apprentice”. Men enligt Friedman är märket mindre viktigt i dag.

Det är helheten som räknas.

En kostym från Brioni gör ingen till republikan, lika lite som ett par Levi’s automatiskt gör bäraren till liberal kalifornier. Men Brioni är Trumps favoritmärke när det gäller kostymer.

Och jeans är ingen säker flyktväg. Countrystjärnan Jason Aldean är uttalad Trumpsupporter och har inga större problem med denim.

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Slipsen kan vara boven

För den som ändå vill bära kostym men slippa associationerna finns några enkla möjligheter.

En smalare och bättre skräddad silhuett skiljer sig från Trumps ofta rymliga kostymer. Skippa den röda slipsen. Byt de klassiska svarta skorna mot något ledigare.

Plötsligt ser samma blå kostym betydligt mindre ut som om bäraren är på väg till ett valmöte i Florida.

Mode har alltid varit ett språk.

Numera verkar även marinblå ull och en bit rött siden kunna hamna mitt i kulturkriget.