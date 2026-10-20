En mörkblå kostym, vit skjorta och röd slips brukade vara ungefär lika politiskt laddat som en grå Volvo. Inte längre. I USA har Donald Trump gjort den klassiska affärsuniformen till något som numera kan få omgivningen att dra ganska bestämda slutsatser om vem du röstar på.
Din kostym kan få dig att se ut som MAGA
Det började med en fråga till New York Times modechef Vanessa Friedman.
En läsare hade burit en kostym från italienska Brioni och blivit beskylld för att se ut som MAGA.
Frågan var enkel: måste han byta kläder?
När kostymen blev politik
Politik har förstås alltid gått att bära på kroppen. Kampanjknappar, t-shirts, kepsar och pins har gjort jobbet utmärkt.
Donald Trump har tagit saken ett steg längre.
Den röda MAGA-kepsen är den uppenbara symbolen. Men efter många år av Trump på tv, valmöten och i Vita huset har även vanliga kläder börjat fungera som politiska signaler.
För män handlar det framför allt om kombinationen mörkblå kostym, vit skjorta och röd slips.
Trump bär den. Hans medarbetare bär den. Republikanska politiker bär den.
Till slut börjar uniformen tala själv.
Kvinnorna har sin egen uniform
På den kvinnliga sidan är uttrycket minst lika tydligt.
Figurnära klänningar. Höga klackar. Stort hår. Perfekt makeup och ett utseende som gärna ser ut att vara på väg från Mar-a-Lago direkt till en tv-studio.
Friedman pekar bland annat på kvinnor i och omkring Trumpfamiljen och den republikanska maktapparaten.
Det intressanta är att inget av plaggen behöver vara politiskt.
Det är kombinationen som gör jobbet.
Ungefär som att en svart polotröja fortfarande kan få människor att tänka på Steve Jobs, trots att miljoner helt oskyldiga män också äger en.
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Brioni är inte problemet
Just Brioni har länge haft en Trumpkoppling.
Trump berättade själv om sin förkärlek för det italienska modehuset under tiden kring ”The Apprentice”. Men enligt Friedman är märket mindre viktigt i dag.
Det är helheten som räknas.
En kostym från Brioni gör ingen till republikan, lika lite som ett par Levi’s automatiskt gör bäraren till liberal kalifornier. Men Brioni är Trumps favoritmärke när det gäller kostymer.
Och jeans är ingen säker flyktväg. Countrystjärnan Jason Aldean är uttalad Trumpsupporter och har inga större problem med denim.
Slipsen kan vara boven
För den som ändå vill bära kostym men slippa associationerna finns några enkla möjligheter.
En smalare och bättre skräddad silhuett skiljer sig från Trumps ofta rymliga kostymer. Skippa den röda slipsen. Byt de klassiska svarta skorna mot något ledigare.
Plötsligt ser samma blå kostym betydligt mindre ut som om bäraren är på väg till ett valmöte i Florida.
Mode har alltid varit ett språk.
Numera verkar även marinblå ull och en bit rött siden kunna hamna mitt i kulturkriget.
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