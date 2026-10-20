Sverige är bäst i Europa på fågelskådning – nu blir kikaren het 2027

Det finns trender inom resor som kräver femstjärniga hotell, nya flyglinjer och en ansenlig semesterbudget. Och så finns det fågelskådning.

Du behöver i princip ett par bra skor, en kikare och tålamod nog att förstå att en pilgrimsfalk inte arbetar efter din kalender.

Inför 2027 spås fågelskådning bli en av de stora resetrenderna. Och för en gångs skull behöver svensken inte boka flyg till andra sidan jordklotet för att vara bäst placerad.

I Falsterbo är trafiken som tätast när fåglarna lämnar landet. Ingen behöver visa pass.

Falsterbo är etta i Europa

I en ny rankning från reseförsäkringsbolaget AllClear utses Falsterbonäset i sydvästra Skåne till Europas bästa destination för fågelskådning.

Falsterbo får 50,7 poäng av 100 och slår Titchwell Marsh i England på 50,2 och skotska Fair Isle på 49,7.

Rankningen bygger på 115 fågelskådningsplatser på sex kontinenter. Bland annat har antalet registrerade arter, ovanliga arter, klimat, avstånd till flygplats och kostnaden för en dag på destinationen vägts samman.

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Falsterbo har 284 registrerade fågelarter i undersökningen och är framför allt känt som en av Europas stora platser för flyttfåglar och rovfåglar.

Dessutom ligger Sturups flygplats på behagligt avstånd. Man kan alltså landa i Skåne eller på Kastrup på andra sidan sundet, äta en dansk pølse och stå med kikaren i Skåne samma eftermiddag.