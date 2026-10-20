Tappa inte bort passet, promenadskorna och kikaren. Fågelskådning håller på att gå från specialintresse till internationell resetrend – och inför 2027 pekas Sverige ut som Europas bästa destination. Falsterbo i Skåne slår både England, Skottland, Grekland och Portugal i en ny internationell rankning.
Sverige är bäst i Europa på fågelskådning – nu blir kikaren het 2027
Det finns trender inom resor som kräver femstjärniga hotell, nya flyglinjer och en ansenlig semesterbudget. Och så finns det fågelskådning.
Du behöver i princip ett par bra skor, en kikare och tålamod nog att förstå att en pilgrimsfalk inte arbetar efter din kalender.
Inför 2027 spås fågelskådning bli en av de stora resetrenderna. Och för en gångs skull behöver svensken inte boka flyg till andra sidan jordklotet för att vara bäst placerad.
Falsterbo är etta i Europa
I en ny rankning från reseförsäkringsbolaget AllClear utses Falsterbonäset i sydvästra Skåne till Europas bästa destination för fågelskådning.
Falsterbo får 50,7 poäng av 100 och slår Titchwell Marsh i England på 50,2 och skotska Fair Isle på 49,7.
Rankningen bygger på 115 fågelskådningsplatser på sex kontinenter. Bland annat har antalet registrerade arter, ovanliga arter, klimat, avstånd till flygplats och kostnaden för en dag på destinationen vägts samman.
Falsterbo har 284 registrerade fågelarter i undersökningen och är framför allt känt som en av Europas stora platser för flyttfåglar och rovfåglar.
Dessutom ligger Sturups flygplats på behagligt avstånd. Man kan alltså landa i Skåne eller på Kastrup på andra sidan sundet, äta en dansk pølse och stå med kikaren i Skåne samma eftermiddag.
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Fågelskådning blir en reseindustri
Det riktigt intressanta är att Falsterbos topplacering sammanfaller med en betydligt större trend.
Bokningsplattformen GetYourGuide uppger att bokningarna av fågelskådningsupplevelser globalt ökade med 65 procent mellan januari och augusti 2026 jämfört med samma period året före.
Bland brittiska resenärer ökade bokningarna med hela 130 procent.
Sociala medier hjälper också till. #BirdTok har passerat en miljard visningar och enligt GetYourGuide uppger 45 procent av resenärerna att de numera betraktar fågelskådning som något ”coolt”.
Det är förmodligen första gången ordet coolt och en tubkikare har befunnit sig så nära varandra.
Voyageurs du Monde och Euronews ser samma utveckling och beskriver 2027 som året då vi på allvar går in i ”fågelskådningens era”. Företagets bokningar för fågelresor mellan juli och oktober 2026 låg 57 procent högre än under årets första sex månader.
Slow travel med vingar
Fågelskådning passar också perfekt in i en annan stark resetrend: slow travel.
I stället för att springa mellan sevärdheter ska vi stanna upp, gå långsamt och faktiskt titta på platsen vi rest till. Helst utan mobilen framför ansiktet.
För den som trots Sveriges förstaplats vill resa finns gott om alternativ. Donaudeltat i Rumänien har över 300 fågelarter. Nordöstra Grekland ligger längs viktiga flyttstråk. Portugal, Azorerna och Madeira lockar med havsfåglar, medan Islands Västmannaöar är ett av världens stora områden för lunnefåglar.
Men Europas vinnare ligger alltså i vårt fina Skåne.
Fakta: Europas fem bästa platser för fågelskådning
- Falsterbo, Sverige
- Titchwell Marsh, England
- Fair Isle, Skottland
- Kalloni Saltpans, Lesvos, Grekland
- Minsmere, England
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