Svenska bolagets flytt från USA – så undviker man onödig skatt

Juridik

Goldman Sachs-topp tvingas lämna efter Epstein-avslöjande

epstein
Kathryn Ruemmler har stigit i graderna under de senaste åren, men nu tvingas hon lämna Goldman Sachs. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 feb. 2026Publicerad: 13 feb. 2026

Kathryn Ruemmler var nära allierad med Barack Obama och Goldman Sachs mest seniora advokat. Men nu måste hon lämna.

Goldman Sachs chefsjurist Kathryn Ruemmler har varit en av investmentbankens mest högt uppsatta personer.

Nu avgår hon efter nya dokument som kopplar henne till Jeffrey Epstein.

Banken meddelar att hon lämnar posten som general counsel den 30 juni, efter månader av intern oro och växande extern press.

Nya handlingar i ljuset

Nyligen offentliggjorda handlingar från kongressen och USA:s justitiedepartement visar att Ruemmler hade fortsatt kontakt med Epstein fram till hans gripande 2019, skriver Wall Street Journal.

Dokumenten beskriver en nära relation, där Epstein listade henne som reservexekutor i sitt testamente, kontaktade henne vid gripandet och skickade exklusiva gåvor.

Uppgifterna fördjupade kritiken mot hennes roll på banken.

Ruemmler har tidigare uppgett att relationen var professionell och att hon ångrar kontakten, samt att hon saknade kännedom om brottslig verksamhet.

Tung profil

Goldman och vd David Solomon har länge försvarat henne och avfärdat uppgifterna som irrelevanta. Men den senaste dokumentvågen blev avgörande.

Ruemmler, tidigare Vita husets chefsjurist under Barack Obama och en tung profil på Wall Street, är den senaste i raden av finans- och näringslivstoppar som tvingats lämna efter kopplingar till Epstein.

Goldman SachsJeffrey EpsteinUSA
