Flygbränslet har blivit betydligt dyrare och experter varnar för att biljettpriserna snart ska följa efter. Men färska siffror och svensk data från Flygresor.se ger en betydligt lugnare bild för svenska resenärer under vintern. Köpenhamn sticker ut, men på de flesta populära destinationer är prisökningarna små – och på flera håll är det billigare än förra året.
Experterna varnar för chockpriser på flyg – svensk data säger något annat
Varningen: flyget ska bli dramatiskt dyrare
Rubriken hos Omni Ekonomi på måndagsmorgonen var svår att missa: ”Experter: Resor kan bli dramatiskt dyrare inom kort”.
Bakgrunden är högre olje- och flygbränslepriser efter kriget i Iran. Flygbränsle ligger omkring 50 procent över nivåerna före kriget och i USA har flygpriserna stigit med drygt 20 procent på ett år.
Nu väntar flera bedömare på att samma sak ska hända i Europa när flygbolagens bränslesäkringar successivt löper ut.
Det låter logiskt.
Men flygpriser är sällan särskilt intresserade av att uppföra sig logiskt.
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Mattias Nyman tittar på vad kunderna faktiskt betalar
Mattias Nyman är vd för Flygresor.se, Sveriges största prisjämförelsesajt för flygbiljetter. Han reagerade på varningarna och gjorde något ganska praktiskt: tittade i sin egen databas.
Flygresor.se bygger sin Priskollen på miljontals sökningar och har data från flera års biljettjämförelser. Där går det att jämföra priserna på populära destinationer månad för månad med samma period året innan.
Och där syns ännu ingen generell europeisk prischock.
”Priserna till Köpenhamn som slutdestination ser ut att skena men för de övriga destinationerna är ökningarna i priser jämfört med förra året modesta och ofta är priserna lägre”, skriver Nyman.
I Flygresor.se:s diagram över perioden oktober till mars ligger många destinationer faktiskt på minus jämfört med förra året. Köpenhamn är undantaget med prisökningar som under flera månader ligger kring 30–40 procent.
Vi har själva varnat för dyrare flyg
Perfect Weekend har under året flera gånger skrivit om samma ekvation: dyrt bränsle, begränsad kapacitet och flygbolag som förr eller senare måste föra över högre kostnader på resenärerna.
Ryanair är ett bra exempel. Bolaget hade säkrat omkring 80 procent av sitt bränslebehov för räkenskapsåret 2027 till cirka 67 dollar fatet. När priset på den osäkrade femtedelen mer än fördubblades under första kvartalet föll vinsten med 34 procent.
Men samtidigt sjönk Ryanairs genomsnittliga biljettpris med 6 procent.
Biljettpriset bestäms nämligen inte genom att flygbolaget tar bränslekostnaden och lägger på lite vinst. Flygbolagen använder dynamisk prissättning och försöker sälja varje stol för så mycket marknaden är beredd att betala.
Finns det många tomma stolar kan biljetten bli billig trots dyrt bränsle.
Bränslekrisen är fortfarande på riktigt
Det betyder inte att experterna nödvändigtvis får fel.
Ryanairs Michael O’Leary räknar med att de höga bränslepriserna kan bestå långt in i 2028 och har varnat för biljettprisökningar på upp till 20 procent nästa sommar.
Om flygbolagen samtidigt minskar kapaciteten blir matematiken betydligt sämre för resenären: färre stolar och högre kostnader är en effektiv kombination om man vill göra en flygbiljett dyr.
Men mellan en kostnadsökning hos flygbolaget och ett högre biljettpris hos kunden finns fortfarande konkurrens, efterfrågan och några miljoner resenärer som gärna väljer någon annan.
Just nu säger svensk data att den stora prisexplosionen ännu inte har kommit.
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