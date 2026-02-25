Jättebanken i trubbel – rullade ut röda mattan för Epstein

Håll dig uppdaterad med dagliga ekonominyheter i Realtids nyhetsbrev

Tysklands största bank, Deutsche Bank, fortsatte att hantera mångmiljonaffärer åt den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein – trots återkommande interna varningar och upprepade compliance-larm.

Det framgår av tusentals interna dokument och mejl som offentliggjorts av USA:s justitiedepartement.

Materialet ger en detaljerad inblick i hur banken 2013 tog över Epstein som kund efter att JPMorgan Chase avslutat relationen, skriver Financial Times.

Fanns varningssignaler

Trots Epsteins tidigare dom för sexbrott behövde affären enligt interna besked inte prövas av bankens särskilda riskkommitté, förutsatt att sedvanliga kundkontroller inte visade nya problem.

Under de följande åren hanterade Deutsche Bank hundratals miljoner dollar åt Epstein. Banken tillät omfattande internationella överföringar, inklusive betalningar till unga kvinnor i Östeuropa och Ryssland.

Totalt ska omkring 875 000 dollar ha skickats till vad som i efterhand beskrivits som utländska modeller.

Flera interna varningssignaler väcktes. Complianceavdelningen ifrågasatte bland annat upprepade kontantuttag och transaktioner som strukturerats för att undvika rapporteringsgränser.