Varningsklockorna ringde för fullt, men de ignorerades av Deutsche Bank som välkomnade Jeffrey Epstein som kund. Det menar Financial Times som har gått igenom nytt material i fallet.
Jättebanken i trubbel – rullade ut röda mattan för Epstein
Tysklands största bank, Deutsche Bank, fortsatte att hantera mångmiljonaffärer åt den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein – trots återkommande interna varningar och upprepade compliance-larm.
Det framgår av tusentals interna dokument och mejl som offentliggjorts av USA:s justitiedepartement.
Materialet ger en detaljerad inblick i hur banken 2013 tog över Epstein som kund efter att JPMorgan Chase avslutat relationen, skriver Financial Times.
Fanns varningssignaler
Trots Epsteins tidigare dom för sexbrott behövde affären enligt interna besked inte prövas av bankens särskilda riskkommitté, förutsatt att sedvanliga kundkontroller inte visade nya problem.
Under de följande åren hanterade Deutsche Bank hundratals miljoner dollar åt Epstein. Banken tillät omfattande internationella överföringar, inklusive betalningar till unga kvinnor i Östeuropa och Ryssland.
Totalt ska omkring 875 000 dollar ha skickats till vad som i efterhand beskrivits som utländska modeller.
Flera interna varningssignaler väcktes. Complianceavdelningen ifrågasatte bland annat upprepade kontantuttag och transaktioner som strukturerats för att undvika rapporteringsgränser.
Ignorerade riskerna
Vid ett tillfälle höjdes Epsteins uttagsgräns för kontanter kraftigt, trots att misstankar redan noterats. Myndigheter i New York har senare konstaterat att banken brustit allvarligt i sin riskbedömning.
Relationen motiverades delvis av Epsteins nätverk bland förmögna klienter.
Interna dokument visar hur banken såg affärsmöjligheter kopplade till kontakter som investeraren Leon Black och den brittiska societetsprofilen Ghislaine Maxwell, som senare dömdes för sin roll i övergreppen.
Genererade stora intäkter
Samtidigt beskrevs Epstein internt som en svårhanterlig men lukrativ kund med avancerade handelsstrategier som genererade betydande intäkter.
Även när mediegranskningar intensifierades 2018 fortsatte banken att godkänna nya konton och genomföra överföringar.
Först i slutet av 2018 beslutade Deutsche Bank att avsluta relationen. När Epstein greps sommaren 2019 var flera konton fortfarande öppna, om än nästan tömda.
Har sagt att det var ett misstag
Banken har hittills betalat omkring 225 miljoner dollar i böter och förlikningar kopplade till Epstein-affären samt andra brister i arbetet mot penningtvätt.
I efterhand har banken medgett att det var ett misstag att ta in honom som kund och uppgett att interna processer därefter stärkts.
Läs mer: Bakslag för Eks drönarbolag: ”Måste göras med måtta”. Dagens PS