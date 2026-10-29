Ryanair skärper bagagereglerna – nu måste väskan lämnas tidigare

Förändringen gäller på samtliga flygplatser där Ryanair flyger och träffar ungefär var femte passagerare. Resten reser utan incheckat bagage och kan fortsätta gå direkt mot säkerhetskontrollen efter att ha checkat in digitalt.

Tjugo minuter försvinner

Ryanair beskriver förändringen som en hjälp till resenärerna. Genom att stänga bagageinlämningen tidigare ska passagerarna få mer tid för säkerhetskontroll och, där det behövs, passkontroll.

”En liten förändring”, kallar marknadschefen Dara Brady den i Euronews.

Han påminner också passagerarna om att komma till flygplatsen ”i god tid” och säger att längre köer framför allt kan bli ett problem under intensiva resperioder.

Sett från resenärens håll är förändringen enkel. Du måste stå vid bagageinlämningen 20 minuter tidigare än i dag. Tidsmarginalen ökar därmed från 40 till 60 minuter, alltså med 50 procent.

Missar du gränsen kan konsekvensen dessutom bli större än ett surt samtal vid disken. Ryanairs transportvillkor säger att resenärer som inte slutfört incheckningen i tid kan nekas ombordstigning utan återbetalning.