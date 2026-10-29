Ryanair fortsätter att finslipa den del av flygresan där centimeter, kilon och minuter kan bli dyrbara. Från den 10 november måste alla som checkar in bagage lämna väskan senast 60 minuter före avgång. I dag är gränsen 40 minuter.
Ryanair skärper bagagereglerna – nu måste väskan lämnas tidigare
Förändringen gäller på samtliga flygplatser där Ryanair flyger och träffar ungefär var femte passagerare. Resten reser utan incheckat bagage och kan fortsätta gå direkt mot säkerhetskontrollen efter att ha checkat in digitalt.
Tjugo minuter försvinner
Ryanair beskriver förändringen som en hjälp till resenärerna. Genom att stänga bagageinlämningen tidigare ska passagerarna få mer tid för säkerhetskontroll och, där det behövs, passkontroll.
”En liten förändring”, kallar marknadschefen Dara Brady den i Euronews.
Han påminner också passagerarna om att komma till flygplatsen ”i god tid” och säger att längre köer framför allt kan bli ett problem under intensiva resperioder.
Sett från resenärens håll är förändringen enkel. Du måste stå vid bagageinlämningen 20 minuter tidigare än i dag. Tidsmarginalen ökar därmed från 40 till 60 minuter, alltså med 50 procent.
Missar du gränsen kan konsekvensen dessutom bli större än ett surt samtal vid disken. Ryanairs transportvillkor säger att resenärer som inte slutfört incheckningen i tid kan nekas ombordstigning utan återbetalning.
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Bagaget har blivit en egen vetenskap
Perfect Weekend har flera gånger skrivit om hur handbagaget blivit en av flygets mest detaljstyrda produkter. Hos Ryanair ingår i dag en liten personlig väska på högst 40 gånger 30 gånger 20 centimeter som ska få plats under stolen framför dig.
Vill du ta med en större kabinväska på högst 10 kilo och 55 gånger 40 gånger 20 centimeter krävs Priority och två kabinväskor. Därutöver säljer Ryanair incheckade väskor på 10, 20 och 23 kilo.
Det är en utveckling som pågått länge. Vi har tidigare skrivit om EU försök att skapa enklare och mer enhetliga regler för handbagage och om striden mellan politiker och lågprisbolag kring vad som egentligen ska ingå i biljettpriset.
Ryanair har under tiden fortsatt på sin linje. Grundbiljetten ska vara billig. Allt annat väljer du själv.
Bara var femte checkar in väskan
Det nya tidskravet visar också hur Ryanairs resenärer har förändrats. Enligt bolaget checkar endast 20 procent av passagerarna in bagage. 80 procent berörs alltså inte alls av den nya 60-minutersgränsen.
Ryanair bygger samtidigt ut självbetjäningen. Bolaget uppger att automater för bagageinlämning ska finnas på mer än 95 procent av flygplatserna i nätverket. De kopplas till Ryanair-appen så att resenären själv kan skriva ut bagagetaggen och lämna väskan.
Dara Brady säger att förändringen ska ge de bagageresenärer som fortfarande finns ”mer tid” att hinna till gaten.
Från den 10 november gäller alltså en ganska lätt regel att komma ihåg. Har du checkat bagage med Ryanair ska väskan vara borta ur dina händer senast en timme före planerad avgång.
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