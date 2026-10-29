John Lundvik ger sig snart ut på julturné med Mats Björkes Caravan. Inför premiären fick Perfect Weekend en pratstund med artisten om de magiska platser som har format honom, från barndomens London och friidrotten i Växjö till Lidingö, Tel Aviv och mötet med Madonna backstage i Eurovision.
John Lundviks magiska platser: Från London till Madonna backstage
Snart väntar ännu fler svenska platser. Den 25 november åker John Lundvik ut på julturné tillsammans med Mats Björkes Caravan. Under knappt en månad ska de göra 13 konserter från Göteborg till Umeå, Malmö och avslutningen i Linköping.
”Jag åker ut på en konserthus-turné vilket jag är så stolt över att få göra som artist”, säger John Lundvik till Perfect Weekend i vår serie om magiska platser.
Stilla natt och O helga natt hör till de obligatoriska numren. Den senare beskriver han med en jämförelse som borde kunna få även den mest jultrötte att ge upp motståndet.
”Det är också en sån där låt som är lite som att ha smör i bulle. Det ska vara med. Punkt.”
London där allt började
John Lundvik föddes i London 1983 och de första åren i England har fått en särskild plats i hans liv. Här upptäckte han också artisten som kom att påverka honom mer än någon annan.
”Eftersom jag är född i London så är ju det min magiska plats, för där startade ju min resa. Jag tror också att mitt musikintresse började i London för att jag hittade Stevie Wonder där i en tidig ålder.”
När Stevie Wonder kom till Stockholm och 3Arena den 22 oktober satt Lundvik förstås i publiken. Efter alla år som professionell artist hade han fortfarande aldrig sett sin stora idol live.
”För mig var det lite av en obeskrivlig känsla för att jag har alltid drömt om att se honom live.”
Oron fanns att barndomens hjälte inte skulle leva upp till decennier av förväntningar. Lundvik behövde inte oroa sig. På scen stod en orkester så stor att han räknade till fler musiker än ”två fotbollslag”.
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Öjaby, gröt och Värendsvallen
Från London gick flytten till Öjaby utanför Växjö. Där gick Lundvik i skolan och började musicera på allvar i gruppen Memoria.
Men Växjö blev också platsen för hans andra karriär. På Värendsvallen sprang han 100 meter för IFK Växjö och tillhörde under ungdomsåren Sverigeeliten.
”Där vann jag mitt första distriktsmästerskap och snabbspolat fram till några år efter så fick jag bli Sveriges snabbaste på ett SM.”
Livet som lovande sprinter gjorde honom kanske inte till den coolaste gymnasieeleven. När kompisarna lyssnade på musik och tog en öl förberedde Lundvik gröten inför söndagens intervallpass.
”Med facit i hand så är jag ganska nöjd att jag inte var cool då utan får vara cool nu som vuxen.”
Personbästat på 100 meter blev 10,84 sekunder.
Kyrkviken där låtarna kommer
I dag bor John Lundvik på Lidingö. När han behöver tänka finns en bestämd sträcka.
”Det finns en promenad längs med Kyrkviken som är himmelsk.”
Där går han när texter ska skrivas, turnéer förberedas och problem behöver malas ett extra varv.
”Jag går ganska ofta och filosoferar inför texter och inför förberedelser av turnéer.”
Madonna bakom höger axel
En annan magisk plats ligger bakom scenen i Tel Aviv. Där representerade Lundvik Sverige i Eurovision 2019 och slutade femma.
Precis före framträdandet kände han plötsligt någon knacka honom på höger axel.
Han vände sig om. Där stod Madonna.
”I’m rooting for you John. You have a great voice”, sa hon enligt Lundvik.
Han beskriver Madonna som kort till växten, men konstaterar att fysiken spelar mindre roll när man är Madonna.
”Hennes aura är ju enorm.”
Stockholm har sina egna favoritplatser. Gamla stan ligger högt på listan, men när Lundvik själv väljer den plats där han helst landar återkommer han till Lidingö, vattnet och promenaden vid Kyrkviken.
Den 15 december lämnar han tillfälligt lugnet för scenen på Rival i Stockholm. Två dagar senare väntar hemkomsten till Växjö Konserthus. Julturnén avslutas den 20 december i Linköping.
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