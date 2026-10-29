John Lundviks magiska platser: Från London till Madonna backstage

Snart väntar ännu fler svenska platser. Den 25 november åker John Lundvik ut på julturné tillsammans med Mats Björkes Caravan. Under knappt en månad ska de göra 13 konserter från Göteborg till Umeå, Malmö och avslutningen i Linköping.

”Jag åker ut på en konserthus-turné vilket jag är så stolt över att få göra som artist”, säger John Lundvik till Perfect Weekend i vår serie om magiska platser.

Stilla natt och O helga natt hör till de obligatoriska numren. Den senare beskriver han med en jämförelse som borde kunna få även den mest jultrötte att ge upp motståndet.

”Det är också en sån där låt som är lite som att ha smör i bulle. Det ska vara med. Punkt.”

Mellan turnéer och konserter lockar Gamla stan. John Lundvik behöver inte alltid en arena för att trivas.

London där allt började

John Lundvik föddes i London 1983 och de första åren i England har fått en särskild plats i hans liv. Här upptäckte han också artisten som kom att påverka honom mer än någon annan.

”Eftersom jag är född i London så är ju det min magiska plats, för där startade ju min resa. Jag tror också att mitt musikintresse började i London för att jag hittade Stevie Wonder där i en tidig ålder.”

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När Stevie Wonder kom till Stockholm och 3Arena den 22 oktober satt Lundvik förstås i publiken. Efter alla år som professionell artist hade han fortfarande aldrig sett sin stora idol live.

”För mig var det lite av en obeskrivlig känsla för att jag har alltid drömt om att se honom live.”

Oron fanns att barndomens hjälte inte skulle leva upp till decennier av förväntningar. Lundvik behövde inte oroa sig. På scen stod en orkester så stor att han räknade till fler musiker än ”två fotbollslag”.