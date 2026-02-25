AI-strategin pressas av näringslivet: ”Stöd räcker inte”

Strategin, som tagits fram av finansdepartementet under ansvarigt statsråd Erik Slottner, slår fast att AI ska användas för att driva samhällsnytta, hållbar utveckling, konkurrenskraft och innovation.

Sverige ska inte tävla om att bygga egna grundmodeller utan satsa på att bli bäst på att tillämpa AI, inte minst i den offentliga sektorn skriver Regeringen.

Aktörer vill se mer

Från intresseorganisationen AI Sweden välkomnas de tydliga ambitionerna, men organisationen understryker att det krävs mer.

”Åtgärderna som hittills aviserats kommer inte räcka för att ta oss dit. För att målen ska realiseras behövs det avsevärda investeringar, nya sätt att organisera sig och modiga beslut”, säger Mikael Ljungblom, Director of Public Policy på AI Sweden i en kommentar.

AI Sweden efterlyser en central funktion inom Regeringskansliet med mandat att driva genomförandet, med inspiration från Estland.

Per Clingweld, även han från AI Sweden, utvecklar resonemanget i ett inlägg på LinkedIn: ”DIGG och PTS har fått i uppdrag att ’stödja implementeringen’. Men stödja och driva är två helt olika saker. Det är skillnaden mellan att ha ett gymkort och att faktiskt träna”, skriver han.

Clingweld menar att Sverige riskerar att fastna i pilotstadiet.

”Varje vecka möter jag svenska ledare i workshops. Viljan finns. Nyfikenheten finns. Men jag ser samma mönster överallt: organisationer som fastnar i pilotstadiet”.