Den absurda teatern i Sveriges parlament fortsätter. Talmannen Andreas Norlén vill ha en statsministeromröstning med en kandidat som han vet kommer att bli nedröstad. Detta kommer att ske på tisdag klockan 13. Realtids politiska reporter Viggo Cavling analyserar läget.
Den absurda teatern i riksdagen fortsätter
Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings krönka. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.
Det är alltså det gamla bondepartiet, numera Centerpartiet, och dess ledare Elisabeth Thand Ringqvist som står på scenen. En gång i tiden var böndernas höga status i riksdagen självklar, men 1866 avskaffades ståndsriksdagen och sedan dess har det gått utför för landets bönder som politisk kraft.
Enligt en uppgift från Timbros vd PM Nilsson röstar de flesta bönder i dag inte ens på Centern utan på Sverigedemokraterna. Centerns svaga ställning bevisas också av att ETR såg sig som en konsult under sitt sonderingsuppdrag. Hon vägrar alltså huvudrollen som statsminister, men ska ändå prövas för posten.
Tänk dig en liknande teater i ett fotbollslag. En spelare på planen vill gärna vara med och spela, men han vill absolut inte sparka in bollen i mål. Ungefär så verkar ETR tänka.
Andra akten börjar på tisdag
Den absurda teatern i parlamentet når sin tredje akt på tisdag eftermiddag. Då kommer nämligen Ulf Kristersson att få sonderingsuppdraget och därefter blir det en omröstning om honom som statsminister.
Jag hörde honom i dag i utmärkta Sista Måltiden, och där framgick det mellan raderna att Ulf hoppas på ett extraval och därefter vill forma en stark regering. De senaste opinionssiffrorna som talar om ett M större än S gör väl denna febriga dröm nästan verklig för det blågula laget.
Men än är vi inte där.
Talmannen har missförstått sitt uppdrag – han är inget membran
Nu har jag hunnit smälta talmannen Andreas Norléns besked från i måndags. Han föreslog som bekant att Elisabeth Thand Ringqvist
Magdalena Anderssons sista försök
Dessförinnan blir det allvar i den sista fjärde akten i den aktuella pjäsen när Magdalena Andersson får ett sista avgörande försök. Den dramaturgiska regeln enligt talmannen är nämligen sondering och sedan omröstning. Det är därför ETR måste prövas på tisdag.
Men skulle Magda få ihop sitt lag före Ulf får hon enligt talmannen en gräddfil till omröstning.
Varför talmannen behöver tre dagar för att komma fram till sitt besked efter dagens presskonferens fick vi som tittade på sändningen från riksdagen inget svar på.
Talmannens tålamod prövas
Talmannens goda humör känns nu en smula vacklande. Han säger flera gånger att han inte begriper journalisternas frågor.
Detta kan jag i och för sig förstå. Det absurda är till sin natur obegripligt.
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