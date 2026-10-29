Den absurda teatern i riksdagen fortsätter

Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings krönka. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.



Det är alltså det gamla bondepartiet, numera Centerpartiet, och dess ledare Elisabeth Thand Ringqvist som står på scenen. En gång i tiden var böndernas höga status i riksdagen självklar, men 1866 avskaffades ståndsriksdagen och sedan dess har det gått utför för landets bönder som politisk kraft.

Enligt en uppgift från Timbros vd PM Nilsson röstar de flesta bönder i dag inte ens på Centern utan på Sverigedemokraterna. Centerns svaga ställning bevisas också av att ETR såg sig som en konsult under sitt sonderingsuppdrag. Hon vägrar alltså huvudrollen som statsminister, men ska ändå prövas för posten.

Tänk dig en liknande teater i ett fotbollslag. En spelare på planen vill gärna vara med och spela, men han vill absolut inte sparka in bollen i mål. Ungefär så verkar ETR tänka.

Andra akten börjar på tisdag

Den absurda teatern i parlamentet når sin tredje akt på tisdag eftermiddag. Då kommer nämligen Ulf Kristersson att få sonderingsuppdraget och därefter blir det en omröstning om honom som statsminister.

Jag hörde honom i dag i utmärkta Sista Måltiden, och där framgick det mellan raderna att Ulf hoppas på ett extraval och därefter vill forma en stark regering. De senaste opinionssiffrorna som talar om ett M större än S gör väl denna febriga dröm nästan verklig för det blågula laget.

Men än är vi inte där.