Talmannen har missförstått sitt uppdrag – han är inget membran

Detta uppdrag är enligt våra lagar i grunden talmannens eget, men han delegerar nu arbetet till en person han finner lämplig. ETR har en vecka på sig att lösa knuten, men få tycks tro att hon kommer att lyckas.

Begåvade Torbjörn Nilsson på Svenska Dagbladet föreslog att centerledaren skulle sätta sig framför spegeln och prata med sig själv för att lösa uppdraget. Förslaget säger något om hur märklig talmannens delegering av sitt uppdrag har blivit.

Talmannens linje är tydlig. Mittenalternativet ska prövas tills det antingen fungerar eller inte längre går att hålla vid liv.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Norlén vill undvika pingpong

På pressträffen i måndags frågade jag varför han lät ett av landets minsta partier med flesta röda linjer få detta uppdrag.

Norlén svarade att han inte vill hamna i en ”pingpongmatch” som efter valet 2018, där uppdragen riskerar att studsa fram och tillbaka mellan samma alternativ.

Jag förstår invändningen. Men min poäng är just att undvika pingpong.

Exakt hur talmannen kommit fram till beslutet att välja just ETR är oklart, men enligt egen uppgift har han pratat med partier till vänster och höger och därefter landat i detta. Ungefär som ett membran har han känt av situationen och stämningen.

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Före valet var det några partier som sade sig ha planer på hur de skulle bilda regering. Andra förklarade att de skulle leverera en stark statsminister, men hur detta skulle ske var höljt i dunkel.

En förklaring till det senare agerandet gavs av den förre justitieministern Thomas Bodström i SVT terapiprogram Aktuellt. Hade socialdemokraterna sagt att vi skulle regera med vänstern hade vi förlorat mittenrösterna och valet.

Bodströms ord fick Expressens Viktor Barth-Kron att travestera T.S. Eliot: ”Mankind cannot bear very much reality.”