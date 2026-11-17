Jonas Stenberg fick en gång en klapp på huvudet av hotellmagnaten Bicky Chakraborty. Sedan sade han upp sig och byggde sitt eget hotellimperium. Foto: ESS Group.

En småfifflare får upprättelse

När jag får tag på Jonas Stenberg sitter han i bilen på väg från Göteborg till Stockholm. Han ska på 50-årsfest på Ellery Beach House tillsammans med sin fru och en vän. Det är ett av hotellen i den koncern han byggt upp sedan starten 2007.

Dagen innan har han utsetts till Västsveriges främsta entreprenör i EY Entrepreneur Of The Year. Ett pris som uppenbarligen betyder en hel del, inte minst på hemmaplan.

”Min fru har länge kallat mig småfifflan sedan vi träffades. Hennes vision av en lyckad man var någon som hade 400 högskolepoäng och läst till läkare.”

Jonas Stenberg skrattar och fortsätter.

”Men jag ska använda det här priset mest hemmavid för att vinna poäng eller någon form av acceptans efter 20 år som gifta.”

Det har gått ganska bra för småfifflaren. Enligt EY omsätter ESS Group 3 247 miljoner kronor. Koncernen driver 15 destinationer i Sverige, Norge och Danmark, bland annat Ystad Saltsjöbad, The Steam Hotel, Falkenberg Strandbad, Maryhill Estate, Jacy’z och Hotel Pigalle.

Stenberg själv talar om omkring 4 000 medarbetare i verksamheten. I EY finalistpresentation anges 2 262 anställda och 3 500 personer som får lön.

Jonas Stenberg har aldrig haft någon detaljerad plan för att bygga en hotellkoncern. Nyfikenheten och förmågan att upptäcka möjligheter har fått styra. Foto: ESS Group.

”Jag kommer aldrig sälja”

Jag frågar Jonas varför han inte gör som många andra framgångsrika entreprenörer och tar sitt bolag till börsen. Det skulle rimligen kunna göra honom betydligt rikare.

Svaret kommer utan betänketid.

”För att jag är superegoist och vill inte behöva rapportera till massa människor och förklara varför man gör dumma saker.”

Han vill kunna fatta beslut utifrån sin egen uppfattning om vad som är rätt för verksamheten, även när resultaten dröjer.

”Jag vill inte behöva bygga ett bolag som ska rapportera utifrån kvartal.”

Stenberg berättar att ESS Group arbetar utan traditionella styrelsemöten och att ägarna vill kunna investera i projekt som kanske ger ordentlig avkastning först efter tio år.

”Pengar har aldrig varit en drivkraft. Det är ett superviktigt redskap för att kunna förverkliga våra drömmar och kunna göra misstag och göra olika saker.”

Han ser heller ingen anledning att skilja på yrkeslivet och privatlivet. Företaget är så sammanvävt med hans tillvaro att den traditionella diskussionen om balans mellan arbete och fritid har blivit överflödig.

”Länge sa jag att man rör en tunn tråd eller linje mellan privatliv och arbetsliv. Men jag har insett att det finns ingen tråd överhuvudtaget eller linje. Utan det här är mitt liv.”

Någon planerad försäljning finns alltså inte.

”Jag kommer aldrig sälja i varje fall.”

Jonas Stenberg bygger gärna hotell för kvinnor. Enligt hans egna siffror står de för 75 procent av ESS Groups privata bokningar. Foto: ESS Group.

Från frallor till hotellimperium

Entreprenörskapet började långt innan Stenberg fyllde 32 år och köpte sitt första hotell.

Redan som elva- eller tolvåring sålde han kanelbullar, frallor och tidningar till människor i en gästhamn. Hemma i Göteborgsstadsdelen Kallebäck köpte han bröd från bageriet och sålde vidare till grannarna i höghusen.

Senare arbetade han med ombildningar av hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar.

En annan tidig affärsidé var en kaffevagn som han byggde tillsammans med en kompis. Ambitionen var att servera espresso, cappuccino och croissanter från en elegant vagn inspirerad av New York.

Det gick inte särskilt bra.

”Men det gick åt helsike. Det var ingen som ville ha.”

De två entreprenörerna fick ändra konceptet. Ut med ambitionerna om italiensk kaffekultur. In med bryggkaffe, frasvåfflor och sprutgrädde.

Sedan åkte de till Kiviks marknad.

”Och det funkade perfekt.”

Det är en ganska bra illustration av Stenbergs entreprenörskap. Han verkar inte ha några större problem med att överge en idé när kunderna visar att de föredrar något annat.

Hotellmagnaten fick en klapp på huvudet

Det stora genombrottet kom 2007. Stenberg arbetade då inom Bicky Chakrabortys hotellimperium Elite Hotels, bland annat på Park Avenue i Göteborg.

Han hade hittat Ystad Saltsjöbad och såg möjligheter som de dåvarande ägarna inte hade lyckats förverkliga. Hotellet hade ett fantastiskt läge, men verksamheten behövde förnyas.

Stenberg presenterade affären för sin chef Bicky Chakraborty. Problemet var att hotellmagnaten hade betydligt större planer.

Chakraborty var vid den här tiden engagerad i arbetet med ett tänkbart förvärv av Scandic tillsammans med Nordic Capital.

”Han klappade faktiskt mig ordagrant på huvudet och sa att det här är jättespännande men först ska jag köpa de här 170 hotellen. Sen kan vi titta på ditt.”

Stenberg tröttnade på att vänta och sade upp sig.

Han fick med sig finansmannen Magnus Emilson och sin tidigare chef Stefan Strömberg. Namnet ESS kom från grundarnas efternamn, även om det från början aldrig var tänkt att bli det permanenta företagsnamnet.

Ystad Saltsjöbad blev startskottet för en verksamhet som snart skulle förändra den svenska marknaden för destinationshotell.

Stenberg säger att det aldrig fanns någon detaljerad plan för att bygga en stor koncern.

”Jag har aldrig någonsin haft någon plan eller affärsmodell egentligen i det. Utan det är väl mer utifrån att man är nyfiken och det ena leder till det andra.”

Han beskriver sig dessutom som en ganska tveksam förvaltare.

”Jag är nog en riktigt dålig förvaltare.”

Däremot har han lätt för att upptäcka möjligheter. Med åren har också kontakterna med banker och fastighetsägare blivit betydligt enklare.

Ystad Saltsjöbad. Här började Jonas Stenbergs hotellimperium 2007. Ett klassiskt badhotell blev startpunkten för en koncern som numera omsätter miljarder. Foto: ESS Group.

Disney lärde ESS Group att skapa stamgäster

En viktig del av framgången började i Orlando 2008, där Stenberg och hans medarbetare deltog i en utbildning hos Disney.

De studerade hur nöjesjätten arbetade med service, upplevelser och företagskultur. Hemma i Sverige skapade de ett eget dokument, kallat den lilla röda, som fortfarande fungerar som ett rättesnöre för koncernen.

Det centrala målet är enkelt. Gästerna ska komma tillbaka.

”Vårt övergripande mål är att försöka skapa stamgäster och sättet vi ska göra det på är genom att ständigt uppdatera oss på våra gästers behov.”

Jag frågar hur han vet att det fungerar.

Stenberg berättar att koncernen bland annat använder NPS, Net Promoter Score, för att mäta gästernas vilja att rekommendera verksamheten. Man följer även medarbetarnas uppfattning om arbetsplatsen genom eNPS.

Det finns en särskild organisation för företagskultur och personalutveckling, med bland annat ESS Academy och People & Culture.

Men den stora utmaningen är att bevara känslan från ett litet entreprenörsbolag när tusentals människor ska arbeta efter samma idéer.

Stenberg vill undvika det han själv kallar ”corporate bullshit”.

Kvinnorna bestämmer på ESS hotell

Det finns också en ganska tydlig förklaring till varför ESS Groups destinationer har en särskild inredningsstil.

”Vi bygger miljöer för kvinnor och vi bygger inte hårda maskulina miljöer.”

Stenberg berättar att 75 procent av alla privata bokningar enligt bolagets egna uppgifter görs av kvinnor.

”De andra 25 görs av män. Men de männen har blivit tillsagda av sina kvinnor att göra bokningen.”

ESS Group bygger hotell som snarare liknar stora privata hem än traditionella konferensanläggningar. Här finns mjuka möbler, öppna eldstäder, musik, genomtänkta dofter och gott om platser där man kan umgås.

Stenberg beskriver målet som att skapa en plats där människor vill tillbringa 48 timmar tillsammans med sina vänner eller arbetskamrater.

Han vill också undvika alltför trendkänslig design.

”Vi försöker göra tidlösa miljöer.”

Det är ett intressant resonemang i en hotellbransch där många konkurrenter lägger stora pengar på att vara moderna. ESS vill helst att miljöerna ska åldras med värdighet.

Koncernens inredningsbyrå Spik Studios arbetar dessutom åt externa kunder. Jag undrar om inte det riskerar att sprida ESS Groups särskilda uttryck till konkurrenterna.

Stenberg medger att frågan är berättigad.

”Det kan man verkligen ifrågasätta sig varför vi har en byrå som jobbar externt.”

Ellery Beach House, Lidingö. Jonas Stenbergs amerikanskinspirerade strandklubb ligger nära Stockholm men långt från huvudstadens vanliga konferenshotell. Poollivet har fått högre prioritet än Powerpoint. Foto: ESS Group.

Stockholm är omringat men svårt att erövra

ESS Group har länge varit starkast i västra och södra Sverige. På senare år har koncernen etablerat sig närmare huvudstaden, bland annat genom The Steam Hotel i Västerås, Ellery Beach House på Lidingö och satsningen i Sollentuna.

Men centrala Stockholm saknas fortfarande.

”Vi närmar oss med försiktighet från Västerås via Lidingö och sedan Sollentuna. Så jag skulle säga att vi har omringat Stockholm och grupperat oss.”

Jag frågar om det finns planer på ett boutiquehotell mitt i city.

Stenberg medger att drömmen finns. Problemet är ekonomin.

Enligt hans bedömning är kontorshyrorna i centrala Stockholm så höga att hotelloperatörer har svårt att konkurrera om lokalerna.

”Stockholmsmarknaden lämpar sig inte för nya hotell med tanke på att kontorshyrorna i Stockholm är så pass mycket högre än vad hotell klarar av att betala.”

Han pekar på att förutsättningarna skiljer sig från bland annat Köpenhamn, Oslo, Göteborg och Helsingfors.

För ESS Group innebär det att en etablering i Stockholms innerstad får vänta tills rätt affär dyker upp.

Maryhill Estate, Glumslöv. Ett gammalt gods har förvandlats till en modern resort med internationella ambitioner. Jonas Stenberg har aldrig varit särskilt intresserad av hotell som bara erbjuder säng och frukost. Foto: ESS Group.

Nu väntar Sverigefinalen i Stadshuset

EY jury i Västsverige motiverar priset med Stenbergs förmåga att se möjligheter där andra ser risker. Den framhåller även kombinationen av kreativitet, lönsamhet, tillväxt och en stark företagskultur.

Stenberg själv verkar mest road av uppmärksamheten och möjligheten att få ytterligare några poäng hos sin fru.

Men det finns också en större tävling kvar.

Den 27 januari 2027 avgörs Sverigefinalen av EY Entrepreneur Of The Year i Stockholms stadshus. Vinnaren får representera Sverige i världsfinalen i Monaco.

”Det hade varit kul att få komma till en världsfinal naturligtvis men just nu är jag bara stolt över detta. Hoppas att vi kan inspirera fler unga att våga satsa, misslyckas och försöka igen”, säger Jonas Stenberg.