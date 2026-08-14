En liten elektronisk pryl, billigare än en hygglig middag, kan i teorin manipulera autopiloten på en Boeing 737. Säkerhetsforskare har visat hur den kan gömmas i flygplanet och både ändra färdplanen och lura piloterna om vad som händer. Den goda nyheten: attacken kräver fysisk tillgång till planet. Den dåliga: forskarna hävdar att det kan räcka med mindre än en minut.
Billig pryl kan kapa autopiloten på en Boeing 737
Det finns nyheter om flygsäkerhet som flygrädda människor kanske bör läsa först efter landning.
Forskare från University of California San Diego och Oberlin College har byggt en liten elektronisk enhet som enligt deras tester kan manipulera viktiga system i en Boeing 737.
Prylen kostar mindre än 100 dollar, alltså omkring en tusenlapp, och är ungefär i storlek med ett större mynt. Men den potentiella effekten är betydligt större än prislappen antyder, skriver Wired.
Vägen in finns på utsidan
Forskarna har under flera år byggt upp en testmiljö med riktiga komponenter från Boeing 737 för att studera hur flygplanets olika elektroniska system kommunicerar med varandra.
Genombrottet kom när de började tänka som bedragare som placerar så kallade skimmers i bankomater.
I stället för att hacka flygplanet via internet går attacken direkt på kommunikationen mellan systemen.
Forskarna identifierade en port bakom en lucka på flygplanets utsida. Där kan den lilla enheten anslutas till den interna datakommunikationen.
Enligt forskningsledaren Stefan Savage kan luckan nås utan specialverktyg och apparaten installeras på mindre än en minut.
Därefter kan angriparen skicka falska signaler till flygplanets system.
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Kan lura både autopilot och pilot
Det riktigt obehagliga är inte bara att forskarna lyckats påverka autopiloten.
Systemet kan även manipuleras så att informationen som visas för piloterna inte motsvarar vad flygplanet faktiskt gör.
Forskarna beskriver scenarier där exempelvis färdplan, vikt, temperatur eller andra uppgifter kan ändras. Felaktiga data skulle i värsta fall kunna påverka beräkningen av vilken hastighet planet behöver vid start.
En angripare skulle också kunna ändra navigeringen utan att göra något dramatiskt direkt.
Några graders kursändring över Stilla havet låter inte som mycket. Efter några timmar kan det vara en helt annan historia.
Forskarna har döpt tekniken till ”Bus Driver”. Den går förenklat ut på att den lilla apparaten skickar signaler som överröstar de legitima signalerna i flygplanets interna kommunikationssystem.
Boeing har känt till forskningen i flera år
Forskargruppen säger att Boeing informerades om resultaten redan för omkring sex år sedan och att man därefter arbetat tillsammans med flygplanstillverkaren kring frågan.
Enligt Wired tonar Boeing samtidigt ned den praktiska risken. Det här är alltså inte ett scenario där någon sitter hemma i soffan med en laptop och plötsligt tar kontroll över ett flygplan på 10 000 meters höjd.
Angriparen måste först få fysisk tillgång till flygplanet och installera utrustningen. Det gör hotbilden betydligt mer komplicerad – men inte ointressant på flygplatser där mängder av tekniker, markpersonal och andra anställda arbetar runt flygplanen.
Forskarna fortsätter själva flyga 737
Det kanske mest lugnande beskedet kommer från forskarna själva.
De skriver att samtliga regelbundet flyger Boeing 737 och tänker fortsätta göra det.
Poängen med forskningen är alltså inte att Boeing 737 plötsligt blivit livsfarlig, utan att moderna trafikflygplan är flygande datornätverk byggda under en tid när cybersäkerhet inte alltid stod högst på konstruktörernas lista.
Stefan Savage har dessutom lång erfarenhet av forskning kring säkerheten i uppkopplade och datorstyrda system. Hans forskargrupp vid UC San Diego arbetar bland annat med säkerhet i cyberfysiska system, rapporterar Computer Science.
Och lösningen behöver inte börja med någon miljarddyr ombyggnad.
Forskarna pekar bland annat på något betydligt mer jordnära: gör den känsliga porten svårare att komma åt. Ibland börjar framtidens cybersäkerhet med ett bättre lås.
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