Billig pryl kan kapa autopiloten på en Boeing 737

Det finns nyheter om flygsäkerhet som flygrädda människor kanske bör läsa först efter landning.

Forskare från University of California San Diego och Oberlin College har byggt en liten elektronisk enhet som enligt deras tester kan manipulera viktiga system i en Boeing 737.

Prylen kostar mindre än 100 dollar, alltså omkring en tusenlapp, och är ungefär i storlek med ett större mynt. Men den potentiella effekten är betydligt större än prislappen antyder, skriver Wired.

Vägen in finns på utsidan

Forskarna har under flera år byggt upp en testmiljö med riktiga komponenter från Boeing 737 för att studera hur flygplanets olika elektroniska system kommunicerar med varandra.

Genombrottet kom när de började tänka som bedragare som placerar så kallade skimmers i bankomater.

I stället för att hacka flygplanet via internet går attacken direkt på kommunikationen mellan systemen.

Forskarna identifierade en port bakom en lucka på flygplanets utsida. Där kan den lilla enheten anslutas till den interna datakommunikationen.

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Enligt forskningsledaren Stefan Savage kan luckan nås utan specialverktyg och apparaten installeras på mindre än en minut.

Därefter kan angriparen skicka falska signaler till flygplanets system.