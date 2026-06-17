Den som tittar på TikTok med högtalaren på maxvolym på flyget riskerar snart mer än sura blickar. I USA har ett av världens största flygbolag skärpt reglerna och öppnar för att passagerare som spelar upp ljud utan hörlurar kan nekas att resa. En liten detalj som säger mycket om hur vi beter oss i luften 2026.
Nu kan du kastas av flyget för en enda detalj
Flygresan har blivit allt mer uppkopplad. WiFi ombord är numera standard på många långlinjer och tjänster som Starlink gör det möjligt att strömma film, serier och sociala medier nästan som hemma i soffan.
Men med uppkopplingen har också ett nytt irritationsmoment vuxit fram: människor som tycker att hela kabinen vill höra deras videoklipp.
Flygbolaget säger stopp
Det amerikanska flygbolaget United Airlines har nu förtydligat sina transportvillkor. Passagerare som spelar upp ljud eller video utan hörlurar kan i värsta fall nekas transport eller avvisas från flyget.
Regeln placeras i samma kategori som andra ordningsproblem ombord.
En talesperson för bolaget säger att hörlurar alltid har rekommenderats, men att utvecklingen ombord gjort att reglerna nu måste bli tydligare.
Nu slår flygbranschen tillbaka – stökiga passagerare stoppas redan vid gaten
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Ett växande irritationsmoment
Reseexperter pekar på att problemet blivit vanligare i takt med att fler reser med mobiltelefon, surfplatta och laptop.
Det räcker med en enda passagerare som spelar upp korta videoklipp på hög volym för att störa ett helt kabinutrymme.
Perfect Weekend har tidigare skrivit om hur stökiga passagerare blivit ett växande problem för flygbolagen. Enligt statistik från svenska myndigheter har antalet incidenter med ordningsstörande resenärer ökat kraftigt de senaste åren. Men den nya ljudfrågan handlar inte om aggressivt beteende eller alkohol – utan om vanligt dåligt omdöme.
Hörlurar blir lika viktiga som passet
Flera flygbolag kräver redan i praktiken att passagerare använder hörlurar när de tittar på film eller lyssnar på musik.
Hos exempelvis British Airways är budskapet tydligt: ljud ska hållas för sig själv.
United uppger dessutom att kabinpersonalen i vissa fall kan dela ut enkla öronproppar till den som glömt sina egna.
Det är sannolikt billigare än att behöva diskutera med en irriterad kabinchef på 10 000 meters höjd.
Kan komma till Europa
Än så länge gäller den skärpta policyn bara hos United Airlines, men mycket talar för att fler flygbolag följer efter.
När allt fler flygplan får snabbt internet ökar också behovet av gemensamma spelregler ombord.
Flygbolagen har under senare år skärpt synen på allt från berusning till stökigt beteende. Att även ljuddisciplin blir en fråga var kanske bara en tidsfråga.
För den som vill undvika problem är rådet enkelt: lägg hörlurarna högst upp i handbagaget.
Det finns redan tillräckligt många människor som vill berätta om sina liv på sociala medier. Man behöver inte höra dem från rad 27 också.
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