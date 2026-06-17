Nu kan du kastas av flyget för en enda detalj

Ett växande irritationsmoment

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Reseexperter pekar på att problemet blivit vanligare i takt med att fler reser med mobiltelefon, surfplatta och laptop.

Det räcker med en enda passagerare som spelar upp korta videoklipp på hög volym för att störa ett helt kabinutrymme.

Perfect Weekend har tidigare skrivit om hur stökiga passagerare blivit ett växande problem för flygbolagen. Enligt statistik från svenska myndigheter har antalet incidenter med ordningsstörande resenärer ökat kraftigt de senaste åren. Men den nya ljudfrågan handlar inte om aggressivt beteende eller alkohol – utan om vanligt dåligt omdöme.

Hörlurar blir lika viktiga som passet

Flera flygbolag kräver redan i praktiken att passagerare använder hörlurar när de tittar på film eller lyssnar på musik.

Hos exempelvis British Airways är budskapet tydligt: ljud ska hållas för sig själv.

United uppger dessutom att kabinpersonalen i vissa fall kan dela ut enkla öronproppar till den som glömt sina egna.

Det är sannolikt billigare än att behöva diskutera med en irriterad kabinchef på 10 000 meters höjd.

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WiFi ombord gör resan roligare – men också betydligt mer högljudd. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Kan komma till Europa

Än så länge gäller den skärpta policyn bara hos United Airlines, men mycket talar för att fler flygbolag följer efter.

När allt fler flygplan får snabbt internet ökar också behovet av gemensamma spelregler ombord.

Flygbolagen har under senare år skärpt synen på allt från berusning till stökigt beteende. Att även ljuddisciplin blir en fråga var kanske bara en tidsfråga.

För den som vill undvika problem är rådet enkelt: lägg hörlurarna högst upp i handbagaget.

Det finns redan tillräckligt många människor som vill berätta om sina liv på sociala medier. Man behöver inte höra dem från rad 27 också.

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