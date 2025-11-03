Realtid
Perfect Weekend

SAS väljer Köpenhamn – och vd:n leder hyllningskören

SAS vd Anko van der Werff älskar Köpenhamn – och det märks i flygplaneringen. (Foto: Canva/Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

När SAS nyligen presenterade sitt nya vinterprogram med 40 procent fler flygstolar via Köpenhamn var det ingen slump att vd Anko van der Werff samtidigt publicerade ett inlägg på Linkedin. Hans text lät som en kärleksförklaring till staden – och som ett PR-utspel i perfekt takt med bolagets strategi.

Copenhagen is calling

”The Economist har just utsett Köpenhamn till världens mest levnadsvänliga stad”, skrev Anko van der Werff. Sedan följde en nästan poetisk beskrivning av stadens charm: kultur, mat, arkitektur, kanaler och strandliv.

Han berättade hur han gillar att vandra i Christianshavn, ta en båttur även en kall vinterdag och uppleva staden till fots ”som en lokalbo”. Och naturligtvis, den avslutande SAS-vinkeln:

”Köpenhamn är ett viktigt nav för SAS – och vi fortsätter att stärka det.”

Copenhagen is calling – och SAS svarar med full kapacitet. (Foto: TT)
PR med dansk touch

För den som följer flygbranschen var tajmningen tydlig. Bara dagar tidigare hade SAS offentliggjort att nästan alla nya vinterlinjer går via Kastrup – bland annat till Wien, Tel Aviv och Marrakech. Arlanda fick noll.

Det är mer än ett tillfälligt mönster. Sedan SAS gick in i SkyTeam och Air France–KLM blev delägare har Köpenhamn blivit bolagets centrum.

Van der Werffs inlägg bekräftar vad alla redan anat: SAS är numera mer danskt än skandinaviskt.

Arlanda blir kvar på marken

Samtidigt som Kastrup får 40 procent fler flygstolar, fler destinationer och tätare trafik står Arlanda stilla.

Inga nya långlinjer sedan 2023, och med tanke på vd:ns syn på den svenska marknaden – ”dyr och svår” – lär det inte ändras i första taget.

Det var länge sedan SAS såg Sverige som sitt naturliga hem. I dag är Stockholm snarare en mellanlandning för svenskar på väg via Köpenhamn mot världen, rapporterar utmärkta Flygvärlden.

Vinterprogrammet 2025–2026 gör Kastrup till SAS självklara hjärta. (Foto: TT)

När SAS säljer drömmen om Köpenhamn

Det mest fascinerande med van der Werffs inlägg är att det fungerar lika bra som marknadsföring för staden som för flygbolaget. Han säljer inte biljetter – han säljer en livsstil.

”Copenhagen is calling. And trust me – it’s worth answering”, avslutade han sitt inlägg.

För SAS har svaret redan kommit. Arlanda må ringa – men linjen går till Kastrup.

Christianshavn, kanaler och kultur – vd:n listar sina favoritplatser i SAS nya huvudstad. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide: SAS vinterprogram 2025–2026
• 40 procent fler flygstolar via Köpenhamn
• 55 procent fler destinationer tillgängliga via Kastrup
• 75 procent fler transfermöjligheter

Nya linjer:
– Köpenhamn–Wien (2 dagliga avgångar)
– Köpenhamn–Tel Aviv (2 avgångar per vecka)
– Marrakech, Funchal, Fuerteventura, Kittilä och Turin under vintersäsongen

Flottan: Cirka 80 flygplan i drift
Allians: Första fulla vintern som medlem i SkyTeam

Källa: Flygvärlden, SAS, The Economist, Linkedin

Arlanda flyg Köpenhamn SAS
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

