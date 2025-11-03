När SAS nyligen presenterade sitt nya vinterprogram med 40 procent fler flygstolar via Köpenhamn var det ingen slump att vd Anko van der Werff samtidigt publicerade ett inlägg på Linkedin. Hans text lät som en kärleksförklaring till staden – och som ett PR-utspel i perfekt takt med bolagets strategi.
SAS väljer Köpenhamn – och vd:n leder hyllningskören
Mest läst i kategorin
AI gör torsdag till nya fredag – han vill äga din fritid
AI frigör tid. Frågan är bara vad vi ska göra med den. Hollywoodagenten Ari Emanuel, verklighetens Ari Gold från Entourage, har svaret: gå på teater, kolla serier och spendera mer pengar på upplevelser. Nu satsar han miljarder på att tjäna pengar på den nya fyradagarsveckan. AI tar jobbet – och ger oss långhelg Femdagarsveckan har …
AI: Fiende i medierna – men frälsare i reklambranschen
Medierna älskar att hitta fel på AI – men i reklambranschen pågår något helt annat. Där har man slutat vara rädd och börjat räkna pengar. Reklamarna hittar möjligheter Medan tidningar skriver om deepfakes, bias och framtida arbetslöshet, sitter Joakim Khoury på Åkestam Holst NoA och ser nya intäktsströmmar.”AI är ett otroligt verktyg för precis allting …
SAS lanserar reklamfilm med Kinnaman – men stänger ned jultrafiken
SAS går från tre dagliga turer till Kalmar till noll under julhelgen. Halmstad mister också all trafik till Stockholm. Samtidigt lanserar flygbolaget en ny, påkostad reklamfilm med Joel Kinnaman om hur kräsna skandinaver är. En symbolisk kontrast – när verklighetens passagerare inte ens får lyfta. Julflyg som inte lyfter Under julhelgerna blir det ovanligt tyst …
Svenskarna nyktrar till – men spritbolagen gör rekordvinst
Svenskarna dricker allt mindre, ungdomarna nästan inte alls – men spritbolagen fortsätter att växa. Det är en paradox som både Systembolaget och börsen kan skåla för. Från fest till filterkaffe Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har svenskarnas alkoholkonsumtion minskat stadigt i över 20 år. 2023 låg konsumtionen på 8,6 liter ren alkohol per …
Besöksnäringen i kris – 137 000 nya medarbetare behövs inom tre år
Enligt en ny rapport från Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger behöver besöksnäringen i Sverige rekrytera 137 000 personer innan 2028 – annars hotas både tillväxt och servicekvalitet. För hotellkedjor som BWH Hotels, med 136 anläggningar i Sverige, är bristen redan akut. ”Vi nyanställer runt 700 personer per år – och det räcker inte”, säger vd …
Copenhagen is calling
”The Economist har just utsett Köpenhamn till världens mest levnadsvänliga stad”, skrev Anko van der Werff. Sedan följde en nästan poetisk beskrivning av stadens charm: kultur, mat, arkitektur, kanaler och strandliv.
Han berättade hur han gillar att vandra i Christianshavn, ta en båttur även en kall vinterdag och uppleva staden till fots ”som en lokalbo”. Och naturligtvis, den avslutande SAS-vinkeln:
”Köpenhamn är ett viktigt nav för SAS – och vi fortsätter att stärka det.”
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
PR med dansk touch
För den som följer flygbranschen var tajmningen tydlig. Bara dagar tidigare hade SAS offentliggjort att nästan alla nya vinterlinjer går via Kastrup – bland annat till Wien, Tel Aviv och Marrakech. Arlanda fick noll.
Det är mer än ett tillfälligt mönster. Sedan SAS gick in i SkyTeam och Air France–KLM blev delägare har Köpenhamn blivit bolagets centrum.
Van der Werffs inlägg bekräftar vad alla redan anat: SAS är numera mer danskt än skandinaviskt.
SAS lanserar reklamfilm med Kinnaman – men stänger ned jultrafiken
SAS går från tre dagliga turer till Kalmar till noll under julhelgen. Halmstad mister också all trafik till Stockholm. Samtidigt lanserar
Arlanda blir kvar på marken
Samtidigt som Kastrup får 40 procent fler flygstolar, fler destinationer och tätare trafik står Arlanda stilla.
Inga nya långlinjer sedan 2023, och med tanke på vd:ns syn på den svenska marknaden – ”dyr och svår” – lär det inte ändras i första taget.
Det var länge sedan SAS såg Sverige som sitt naturliga hem. I dag är Stockholm snarare en mellanlandning för svenskar på väg via Köpenhamn mot världen, rapporterar utmärkta Flygvärlden.
När SAS säljer drömmen om Köpenhamn
Det mest fascinerande med van der Werffs inlägg är att det fungerar lika bra som marknadsföring för staden som för flygbolaget. Han säljer inte biljetter – han säljer en livsstil.
”Copenhagen is calling. And trust me – it’s worth answering”, avslutade han sitt inlägg.
För SAS har svaret redan kommit. Arlanda må ringa – men linjen går till Kastrup.
Perfect Weekend Guide: SAS vinterprogram 2025–2026
• 40 procent fler flygstolar via Köpenhamn
• 55 procent fler destinationer tillgängliga via Kastrup
• 75 procent fler transfermöjligheter
Nya linjer:
– Köpenhamn–Wien (2 dagliga avgångar)
– Köpenhamn–Tel Aviv (2 avgångar per vecka)
– Marrakech, Funchal, Fuerteventura, Kittilä och Turin under vintersäsongen
Flottan: Cirka 80 flygplan i drift
Allians: Första fulla vintern som medlem i SkyTeam
Källa: Flygvärlden, SAS, The Economist, Linkedin
AI gör torsdag till nya fredag – han vill äga din fritid
AI frigör tid. Frågan är bara vad vi ska göra med den. Hollywoodagenten satsar miljarder på att tjäna pengar på nya fyradagarsveckan.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.