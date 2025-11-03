SAS väljer Köpenhamn – och vd:n leder hyllningskören

PR med dansk touch

För den som följer flygbranschen var tajmningen tydlig. Bara dagar tidigare hade SAS offentliggjort att nästan alla nya vinterlinjer går via Kastrup – bland annat till Wien, Tel Aviv och Marrakech. Arlanda fick noll.

Det är mer än ett tillfälligt mönster. Sedan SAS gick in i SkyTeam och Air France–KLM blev delägare har Köpenhamn blivit bolagets centrum.

Van der Werffs inlägg bekräftar vad alla redan anat: SAS är numera mer danskt än skandinaviskt.

Arlanda blir kvar på marken

Samtidigt som Kastrup får 40 procent fler flygstolar, fler destinationer och tätare trafik står Arlanda stilla.

Inga nya långlinjer sedan 2023, och med tanke på vd:ns syn på den svenska marknaden – ”dyr och svår” – lär det inte ändras i första taget.

Det var länge sedan SAS såg Sverige som sitt naturliga hem. I dag är Stockholm snarare en mellanlandning för svenskar på väg via Köpenhamn mot världen, rapporterar utmärkta Flygvärlden.

Vinterprogrammet 2025–2026 gör Kastrup till SAS självklara hjärta. (Foto: TT)

När SAS säljer drömmen om Köpenhamn

Det mest fascinerande med van der Werffs inlägg är att det fungerar lika bra som marknadsföring för staden som för flygbolaget. Han säljer inte biljetter – han säljer en livsstil.

”Copenhagen is calling. And trust me – it’s worth answering”, avslutade han sitt inlägg.

För SAS har svaret redan kommit. Arlanda må ringa – men linjen går till Kastrup.

Christianshavn, kanaler och kultur – vd:n listar sina favoritplatser i SAS nya huvudstad. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide: SAS vinterprogram 2025–2026

• 40 procent fler flygstolar via Köpenhamn

• 55 procent fler destinationer tillgängliga via Kastrup

• 75 procent fler transfermöjligheter

Nya linjer:

– Köpenhamn–Wien (2 dagliga avgångar)

– Köpenhamn–Tel Aviv (2 avgångar per vecka)

– Marrakech, Funchal, Fuerteventura, Kittilä och Turin under vintersäsongen

Flottan: Cirka 80 flygplan i drift

Allians: Första fulla vintern som medlem i SkyTeam

Källa: Flygvärlden, SAS, The Economist, Linkedin

