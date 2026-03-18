Tre är en trend. Fyra är en policy. Fem är en kultur. Just nu går techvärlden och AI-boomen runt i strumplästen och kallar det företagskultur.
Miljardärer i strumplästen – nu börjar AI-boomen kännas som dagis igen
Skoförbudet som status
På bolag som Lovable och Strawberry ryker skorna i entrén. Det gäller alla. Även riskkapitalister som är vana vid att bli behandlade som kungligheter. Inget säger makt som att få en Sequoia-partner att tassa runt i strumpor, lovar Breakit.
Listen Labs i San Francisco tog det ett steg längre. Där blev skoförbudet, enligt vd Alfred Wahlforss, det mest omdebatterade beslutet i bolagets historia. Vilket är ett gott tecken. Har man tid att diskutera skor går affären sannolikt bra.
Kontoret som vardagsrum
Logiken är enkel. Kontoret ska kännas som hemma. Och hemma har man inte skor. Resultatet är att techbolagen har uppfunnit en ny arbetsplats som påminner misstänkt mycket om svensk grundskola, fast med bättre kaffe och högre värderingar.
Det finns också en kulturell import från Asien där skor inomhus ses som respektlöst. Här blir det istället ett sätt att signalera medvetenhet och tillhörighet.
Pyjamasens revansch
Pandemin spökar fortfarande. Efter år i mjukisbyxor är det svårt att gå tillbaka till hårda skor och ännu hårdare klädkoder. Strumporna är kompromissen. Man är på kontoret, men mentalt kvar i soffan.
Ekonomer kallar enligt NY Times det för pyjamasekonomin. Ett elegant ord för att vi blivit bekväma och inte tänker be om ursäkt för det.
Den lilla detaljen
Samtidigt finns en baksida. De mest intensiva bolagen jobbar enligt 996-modellen. Nio till nio, sex dagar i veckan. Då spelar det mindre roll vad du har på fötterna. Du är ändå aldrig hemma.
Strumptrenden är alltså både signal och symptom. Bekvämt på ytan. Ganska hårt under.
