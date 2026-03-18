Miljardärer i strumplästen – nu börjar AI-boomen kännas som dagis igen

Kontoret som vardagsrum

Logiken är enkel. Kontoret ska kännas som hemma. Och hemma har man inte skor. Resultatet är att techbolagen har uppfunnit en ny arbetsplats som påminner misstänkt mycket om svensk grundskola, fast med bättre kaffe och högre värderingar.

Det finns också en kulturell import från Asien där skor inomhus ses som respektlöst. Här blir det istället ett sätt att signalera medvetenhet och tillhörighet.

Startup life: mindre slips, mer tåvickning. (Foto: Pixabay)

Pyjamasens revansch

Pandemin spökar fortfarande. Efter år i mjukisbyxor är det svårt att gå tillbaka till hårda skor och ännu hårdare klädkoder. Strumporna är kompromissen. Man är på kontoret, men mentalt kvar i soffan.

Ekonomer kallar enligt NY Times det för pyjamasekonomin. Ett elegant ord för att vi blivit bekväma och inte tänker be om ursäkt för det.

Pitchmöte klockan nio, fotlukt klockan tio på Loveable. (Foto: Pixabay)

Den lilla detaljen

Samtidigt finns en baksida. De mest intensiva bolagen jobbar enligt 996-modellen. Nio till nio, sex dagar i veckan. Då spelar det mindre roll vad du har på fötterna. Du är ändå aldrig hemma.

Strumptrenden är alltså både signal och symptom. Bekvämt på ytan. Ganska hårt under.

Läs även: Q-dagen: Dagen då alla hemligheter kan bli läsbara

