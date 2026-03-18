18 mars
2026

Realtid
18 mars 2026

Mastercard köper kryptobolag för 17 miljarder

Realtid.se
Perfect Weekend

Miljardärer i strumplästen – nu börjar AI-boomen kännas som dagis igen

Kontoret eller förskolan – svårt att avgöra ibland. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling

Viggo Cavling

Tre är en trend. Fyra är en policy. Fem är en kultur. Just nu går techvärlden och AI-boomen runt i strumplästen och kallar det företagskultur.

Skoförbudet som status

På bolag som Lovable och Strawberry ryker skorna i entrén. Det gäller alla. Även riskkapitalister som är vana vid att bli behandlade som kungligheter. Inget säger makt som att få en Sequoia-partner att tassa runt i strumpor, lovar Breakit.

Listen Labs i San Francisco tog det ett steg längre. Där blev skoförbudet, enligt vd Alfred Wahlforss, det mest omdebatterade beslutet i bolagets historia. Vilket är ett gott tecken. Har man tid att diskutera skor går affären sannolikt bra.

Kontoret som vardagsrum

Logiken är enkel. Kontoret ska kännas som hemma. Och hemma har man inte skor. Resultatet är att techbolagen har uppfunnit en ny arbetsplats som påminner misstänkt mycket om svensk grundskola, fast med bättre kaffe och högre värderingar.

Det finns också en kulturell import från Asien där skor inomhus ses som respektlöst. Här blir det istället ett sätt att signalera medvetenhet och tillhörighet.

Startup life: mindre slips, mer tåvickning. (Foto: Pixabay)

Pyjamasens revansch

Pandemin spökar fortfarande. Efter år i mjukisbyxor är det svårt att gå tillbaka till hårda skor och ännu hårdare klädkoder. Strumporna är kompromissen. Man är på kontoret, men mentalt kvar i soffan.

Ekonomer kallar enligt NY Times det för pyjamasekonomin. Ett elegant ord för att vi blivit bekväma och inte tänker be om ursäkt för det.

Pitchmöte klockan nio, fotlukt klockan tio på Loveable. (Foto: Pixabay)

Den lilla detaljen

Samtidigt finns en baksida. De mest intensiva bolagen jobbar enligt 996-modellen. Nio till nio, sex dagar i veckan. Då spelar det mindre roll vad du har på fötterna. Du är ändå aldrig hemma.

Strumptrenden är alltså både signal och symptom. Bekvämt på ytan. Ganska hårt under.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Senaste lediga jobben