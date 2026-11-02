Lågprisbolaget slänger ut 113 stolar och satsar på business

Jet2 är för många britter ungefär vad charterflyget länge varit för svenskar. Sol, semester, rimliga priser och ganska få illusioner om glamour.

Nu har bolaget tagit fram motsatsen.

Jet2 Charter, charterdelen av det brittiska lågprisbolaget, har lanserat en Boeing 737-800NG där samtliga 76 platser är business class. En vanlig Jet2-version av samma flygplan har 189 stolar.

113 passagerare har alltså försvunnit. Nästan 60 procent av platserna är borta.

Det är en effektiv metod för att skapa bättre service.

När fotbollslaget vill ha hela planet

Bakom satsningen finns efterfrågan från professionella idrottslag, musikartister, nöjesindustrin och andra grupper som vill hyra ett helt flygplan.

Jet2 har maskinen baserad på Liverpool John Lennon Airport. Varje stol erbjuder minst 43 tum mellan stolsraderna, omkring 109 centimeter, och cateringen kan anpassas efter kunden.

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”Det här är första gången vi har en särskild business class-konfiguration på ett av våra flygplan”, säger Trevor Caplis, ansvarig för charter och flygförsäljning på Jet2 till Euronews.

Han beskriver responsen från kunderna som ”exceptionell” och pekar framför allt på utrymmet och komforten ombord.

Det är inte svårt att förstå. En Boeing 737 blir luftig när man tar bort 113 människor.