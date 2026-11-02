Det finns något lätt absurt med business class hos ett lågprisbolag. Brittiska Jet2 har byggt om en Boeing 737 för resenärer som gärna använder lågprisbolagets organisation, bara de slipper själva lågpriskänslan. Kvar finns 76 stolar, rejält benutrymme och en ny variant av tjänsteresan.
Lågprisbolaget slänger ut 113 stolar och satsar på business
Jet2 är för många britter ungefär vad charterflyget länge varit för svenskar. Sol, semester, rimliga priser och ganska få illusioner om glamour.
Nu har bolaget tagit fram motsatsen.
Jet2 Charter, charterdelen av det brittiska lågprisbolaget, har lanserat en Boeing 737-800NG där samtliga 76 platser är business class. En vanlig Jet2-version av samma flygplan har 189 stolar.
113 passagerare har alltså försvunnit. Nästan 60 procent av platserna är borta.
Det är en effektiv metod för att skapa bättre service.
När fotbollslaget vill ha hela planet
Bakom satsningen finns efterfrågan från professionella idrottslag, musikartister, nöjesindustrin och andra grupper som vill hyra ett helt flygplan.
Jet2 har maskinen baserad på Liverpool John Lennon Airport. Varje stol erbjuder minst 43 tum mellan stolsraderna, omkring 109 centimeter, och cateringen kan anpassas efter kunden.
”Det här är första gången vi har en särskild business class-konfiguration på ett av våra flygplan”, säger Trevor Caplis, ansvarig för charter och flygförsäljning på Jet2 till Euronews.
Han beskriver responsen från kunderna som ”exceptionell” och pekar framför allt på utrymmet och komforten ombord.
Det är inte svårt att förstå. En Boeing 737 blir luftig när man tar bort 113 människor.
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Svensk business är betydligt mer försiktig
För svenska tjänsteresenärer blir kontrasten ganska tydlig.
SAS återinförde business class inom Europa den 1 oktober 2025. Där handlar lyxen fortfarande om den klassiska europeiska modellen. Lounge, fast track, bättre mat och en tom mittstol mellan Skandinavien och övriga Europa. Själva flygstolen är alltså i grunden densamma som längre bak i planet.
Jet2 går betydligt längre genom att plocka bort mer än halva kabinen.
Det är också en sorts business travel som ligger ganska långt från den svenska mellanchefens vanliga resa till Frankfurt, London eller Bryssel. Där ska biljetten gärna vara flexibel och effektiv, men helst inte se ut som något som får controllern att ringa innan boarding.
Ett helt chartrat businessplan är en annan värld.
Premium flyttar fram positionerna
Jet2 är samtidigt en del av en större utveckling där flygbolagen satsar mer på passagerare som är beredda att betala för utrymme.
La Compagnie och BeOnd har redan byggt verksamheten kring flyg med enbart business class. British Airways satsar stort på premium i sin nya Airbus A380-kabin och Emirates utvecklar sin premium economy-produkt.
Jet2 variant sticker ändå ut eftersom bolaget normalt inte erbjuder business class på sina reguljära flygningar.
Köper du en vanlig Jet2-biljett får du alltså lågprisflyg.
Hyr du hela Boeing 737 för fotbollslaget, turnén eller företaget får du 76 businessäten och över en meter mellan stolsraderna.
Lågpris har fått en ny betydelse.
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