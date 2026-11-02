Harry Potter är på väg tillbaka med full kraft. I november är det 25 år sedan den första filmen hade premiär och till jul kommer HBO nya tv-serie. För resenären betyder det en utmärkt ursäkt att åka till Storbritannien och leta upp Hogwarts, Hogsmeade och den verkliga perrong 9¾. Bakom trollstavarna finns dessutom en miljardindustri, där J.K. Rowling byggt en förmögenhet på omkring 1,2 miljarder dollar och Harry Potter blivit en stark motor för brittisk film- och reseturism.
Snart blir det Harry Potter-feber igen – hit ska du resa i den lille trollkarlens fotspår
Harry Potter är på väg tillbaka med full kraft. I november är det 25 år sedan den första filmen hade premiär och till jul kommer HBO nya tv-serie. För resenären betyder det en utmärkt ursäkt att åka till Storbritannien och leta upp Hogwarts, Hogsmeade och den verkliga perrong 9¾. Bakom trollstavarna finns dessutom en miljardindustri, där J.K. Rowling byggt en förmögenhet på omkring 1,2 miljarder dollar och Harry Potter blivit en stark motor för brittisk film- och reseturism.
Det har gått ett kvarts sekel sedan ”Harry Potter och de vises sten” kom på bio 2001. Nu börjar hela maskineriet om igen.
HBO nya serie ”Harry Potter and the Philosopher’s Stone” får premiär julen 2026 och blir den första delen i en ny tv-version av J.K. Rowlings böcker. Trailern fick enligt HBO över 277 miljoner organiska visningar på 48 timmar, mer än dubbelt så många som bolagets tidigare rekord. Det säger åtminstone något om hur många vuxna människor som fortfarande är beredda att diskutera kvastar med stort allvar.
Dominic McLaughlin spelar Harry, Arabella Stanton Hermione och Alastair Stout Ron. Nick Frost blir Hagrid och John Lithgow tar över rollen som Dumbledore.
Men en stor del av Harry Potters magi finns kvar på exakt samma plats som tidigare. I Storbritannien.
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Börja där allting börjar
King’s Cross i London är fortfarande den självklara startpunkten. Här finns den berömda installationen vid perrong 9¾ där vuxna och barn står i kö för att fotografera sig med en bagagevagn som försvinner in i väggen.
Det fina är att King’s Cross också fungerar som verklig avreseplats. Därifrån går tågen norrut mot flera av de miljöer som användes i filmerna. Rail Europe har därför satt samman en Harry Potter-rutt som i stort sett kan genomföras med tåg.
Vill du ha maximal Potter-dos innan du lämnar London tar du istället tåget från Euston till Watford Junction och fortsätter till Warner Bros. Studio Tour i Leavesden.
Mellan den 14 november 2026 och 17 januari 2027 arrangeras ”Hogwarts in the Snow”. De ursprungliga kulisserna kläs i snö och juldekorationer. Biljett måste bokas separat.
Oxford är Hogwarts utan specialeffekter
Oxford behöver egentligen ingen Harry Potter-koppling för att vara värt resan. Universitetet har lyckats se ut som Hogwarts i flera hundra år innan någon hade uppfunnit Harry.
Bodleian Librarys Divinity School användes som Hogwarts sjukhusavdelning. Duke Humfrey’s Library och trappan på Christ Church förekommer också i filmerna.
Från London tar snabbtåget omkring 45 minuter, vilket gör Oxford till den enklaste Potterutflykten efter Watford.
Längre norrut ligger Durham Cathedral. Katedralens klostergångar syns redan i den första filmen, bland annat när Harry släpper iväg Hedwig. Chapter House användes som professor McGonagalls klassrum.
Tåget från King’s Cross tar omkring tre timmar.
Tre risker som kan sänka Harry Potter-serien innan premiären
Glöm 2027. Hogwarts öppnar portarna långt tidigare än väntat. På juldagen i år landar en ny Harry Potter-serie. Det är inte bara en premiär. Det är en
Här ligger den riktiga Hogsmeade-stationen
Fortsätter du mot North Yorkshire kommer du till Goathland.
Stationen fick spela Hogsmeade i den första Harry Potter-filmen och tillhör North Yorkshire Moors Railway. Här finns fortfarande gamla perronger, ånglok och tillräckligt mycket brittisk järnvägsnostalgi för att även en människa som aldrig läst Harry Potter ska bli nöjd.
Trafiken är säsongsbetonad, så tidtabellen bör kontrolleras före resan.
Sedan återstår den kanske mest kända tågbilden av dem alla.
Glenfinnan Viaduct i skotska högländerna är bron där Hogwarts Express rullar fram genom landskapet. Du behöver inte boka något särskilt Harry Potter-tåg. Vanliga ScotRail-tåg mellan Fort William och Mallaig kör samma väg.
Nu tillkommer ett nytt Harry Potter-England
Den nya HBO-serien skapar samtidigt en helt ny karta över Potterland.
I Lustleigh i Devon har 1400- och 1500-talsmiljöerna fått föreställa Godric’s Hollow, byn där Harry föddes. Det är en plats med halmtak, granithus och medeltida gränder som ser ut som om en scenograf arbetat alldeles för hårt. Fast här ser det faktiskt ut så.
På Lizardhalvön i Cornwall har John Lithgow och Dominic McLaughlin filmat vid Kynance Cove och Cadgwith Cove. Kynance har använts för en scen mellan Dumbledore och familjen Flamel, medan fiskebyn Cadgwith förekommer tillsammans med Harry och familjen Dursley.
Hoddesdon i Hertfordshire har blivit seriens Little Whinging, där Harry växer upp hos Dursleys. Och mitt i London har Dominic McLaughlin och Nick Frost filmats i kostym på Borough High Street, inte långt från Stoney Street som användes som exteriör till The Leaky Cauldron i originalfilmerna.
Även Skipton i North Yorkshire och Latimer i Buckinghamshire finns bland de nya inspelningsplatserna.
Harry Potter-turismen har alltså plötsligt fått två tidsåldrar att arbeta med. Du kan resa till miljöerna som Daniel Radcliffe sprang omkring i för 25 år sedan och fortsätta till byarna där nästa Harry Potter just har svingat sin trollstav.
Harry Potter är också en ekonomisk trollstav
Bakom trollstavar, ugglor och ånglok finns en affär som gjort J.K. Rowling till en av världens rikaste författare.
Forbes uppskattar i november 2026 hennes förmögenhet till 1,2 miljarder dollar. Harry Potter-böckerna har sålts i mer än 600 miljoner exemplar och är den främsta förklaringen till förmögenheten. Rowling har dessutom skänkt mer än 200 miljoner dollar till välgörenhet.
Filmerna gjorde affären ännu större. De åtta ursprungliga Harry Potter-filmerna har spelat in omkring 7,8 miljarder dollar på bio världen över. Räknas även ”Fantastic Beasts” och övriga biointäkter i Wizarding World in passerar summan 9,6 miljarder dollar. Då är böcker, tv-rättigheter, dataspel, leksaker, scenföreställningar och nöjesparker fortfarande inte med i notan.
Turismen är svårare att räkna på eftersom ingen har någon trovärdig global Potter-siffra. Men effekten syns tydligt. När den första Wizarding World of Harry Potter öppnade på Universal Orlando 2010 ökade parkens besöksantal enligt Forbes med 36 procent. Konceptet har därefter spridits till fler Universal-parker runt världen.
I Storbritannien uppger VisitBritain att 1,76 miljoner utlandsresor under den senaste mätningen innehöll besök på platser kopplade till litteratur, musik, film eller tv. Dessa resenärer spenderade sammanlagt 2,04 miljarder pund. I en undersökning från 2025 sade omkring hälften av de tillfrågade Storbritannienresenärerna dessutom att film och tv starkt påverkat beslutet att resa dit.
Harry Potter har alltså blivit betydligt mer än böcker och filmer. För brittiska hotell, tågbolag, pubar och turistattraktioner är Hogwarts numera också en exportindustri.
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