Kinas C919 lämnar Kina – nu börjar jakten på Airbus och Boeing

Men kinesiskt är en sanning med modifikation

Problemet är att C919 fortfarande är beroende av västerländsk teknik.

Motorerna kommer exempelvis från CFM International, samriskbolaget mellan amerikanska GE Aerospace och franska Safran. Även flera andra viktiga system och komponenter har västerländskt ursprung.

Det gör planet sårbart i en värld där handelskrig och exportrestriktioner blivit en del av industripolitiken.

Dessutom saknar C919 fortfarande certifiering från både amerikanska FAA och europeiska EASA. Utan den blir det svårt att sälja planet till stora delar av den internationella marknaden, skriver The Guardian.

Vi har tidigare berättat att europeisk certifiering diskuteras under de kommande åren. Det skulle kunna förändra spelplanen rejält.

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Först då blir frågan om exempelvis europeiska lågprisbolag faktiskt skulle kunna köpa kinesiskt relevant på riktigt.

Kina köper fortfarande Boeing

Det finns dessutom en liten detalj som stör berättelsen om kinesisk självständighet.

Kina behöver fortfarande Airbus och Boeing.

I maj kom beskedet om ett kinesiskt åtagande att köpa omkring 200 Boeing-plan – den första stora öppningen för nya Boeing-affärer i landet på närmare ett decennium. Boeingchefen Kelly Ortberg beskrev affären som en första omgång och räknar med fler beställningar, skriver Investing.com.

COMAC kan helt enkelt inte bygga tillräckligt många flygplan ännu.

Vid slutet av 2025 hade omkring ett 30-tal C919 levererats. Produktionen har ökat under 2026, men ligger fortfarande långt från bolagets ambition att nå 200 flygplan om året 2029.

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Airbus levererar den typen av volymer innan COMAC hunnit få ordning på kaffemaskinen.

Det svåraste börjar efter leveransen

Att bygga ett flygplan är dessutom bara halva jobbet.

Airlines måste veta att reservdelar finns i Singapore, Frankfurt eller Stockholm när något går sönder en söndag kväll. Piloter måste utbildas. Tekniker certifieras. Underhållssystem byggas upp.

Och flygplanet måste kunna flyga dag efter dag med samma driftsäkerhet som A320 och 737.

Det är här Airbus och Boeing har ett försprång som byggts upp under årtionden.

När vi tidigare tittade på C919 var bedömningen därför att det kan dröja 10–15 år innan COMAC verkligen är en global konkurrent.

Den nya Mongolietlinjen förändrar inte det.

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Men den visar att kineserna fortsätter framåt.

En miljard passagerare är ett hyggligt hemmalag

Och Kina har ett trumfkort som få nya flygplanstillverkare någonsin haft: en gigantisk hemmamarknad.

COMAC behöver inte erövra Europa för att bli stort. Bolaget kan bygga produktion, erfarenhet och ett serviceekosystem genom kinesiska flygbolag och därefter expandera i Asien, Afrika och Mellanöstern.

Det var också därför vi tidigare pekade ut C919 som en möjlig framtida asiatisk standardmaskin.

Airbus och Boeing behöver alltså knappast börja kallsvettas efter en tvåtimmarsflygning till Ulaanbaatar.

Men för första gången har deras kinesiska konkurrent lämnat hemmamarknaden på en reguljär internationell linje.

Och någonstans måste varje lång flygresa börja.

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