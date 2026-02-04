Det finns flygplan som säljs på teknik. Och så finns det flygplan som säljs på timing. C919 tillhör den senare kategorin.
Kinesiska C919 kan bli Asiens nästa standardflyg
Mest läst i kategorin
Han lämnar toppjobbet – ska bygga en ny hotellkedja i Sverige
Efter elva år som toppjobbet som för BWH Hotels i Skandinavien lämnar Johan Michelson ett av branschens tryggaste hörn. I sommar kliver han av och startar i stället ett nytt hotelloperatörsbolag med ambitionen att bygga en portfölj på 40–50 hotell runt om i Sverige. Och nej, det handlar inte om att konkurrera med de stora …
Hobbyprojekt blev en extremt lönsam global dataplattform
Det som började som ett hobbyprojekt för flygintresserade entusiaster har utvecklats till ett av Sveriges mest lönsamma techbolag. Flightradar24, som spårar flygtrafik i realtid världen över, levererar siffror som sticker ut även i ett internationellt perspektiv. Enligt Breakit omsatte bolaget 480 miljoner kronor under det senaste räkenskapsåret och gjorde ett resultat efter finansiella poster på …
Charterbolaget ger den övergivna flygplatsen en andra chans
Flygplatsen har varit avskriven i flera år. För långt bort, för liten, för bortglömd. Men nu gör Sveriges största charterbolag ett försök som väcker liv i frågan om flygplatsen som många redan räknat bort. Inte genom visioner eller miljardlöften, utan genom klassisk charterlogik. En flygplats som slutade synas Stockholm Skavsta Airport har under lång tid …
Ett oväntat trendbrott: Svenskarna flyger mer inom landet igen
Efter några år av neddragningar, krisrubriker och kreativ bokföring i pressmeddelanden från statliga bolag kommer plötsligt en siffra som faktiskt pekar åt rätt håll. Var femte svensk planerar att resa mer inom Sverige under 2026 jämfört med 2025. Det visar en ny undersökning från Visita. Det är framför allt barnfamiljerna som vill ut och se …
Kina vill vinna AI-racet – men utan att tappa kontrollen
Kina har bestämt sig. Artificiell intelligens ska bli nästa stora tillväxtmotor, i klass med ångmaskinen, elektriciteten och internet. Det var budskapet när landets högste ledare Xi Jinping nyligen samlade partiets toppskikt för vad som internt beskrevs som ett ”studietillfälle”. AI är historiskt avgörande, men får inte löpa amok. Det där sammanfattar Kinas AI-strategi ganska väl. …
När Kinas statliga flygplanstillverkare Comac nu visar upp sitt smalplansflyg på Singapore Airshow är det inte för att imponera på flygnördar från Toulouse eller Seattle. Det handlar om något betydligt mer jordnära: Asien saknar flygplan. Och någon måste fylla hålet, rapporterar BBC.
Ett duopol som inte levererar
I decennier har marknaden för kort- och medeldistansflyg dominerats av två aktörer: Airbus och Boeing. A320 och 737 är ryggraden i världens flygtrafik. Problemet är bara att de inte går att få tag på.
Leveransförseningar, motorbrist och sköra leverantörskedjor har gjort att väntetiden på ett nytt flygplan i dag kan vara upp mot sju år. För snabbväxande flygbolag i Asien är det en evighet. Flygplan som inte finns kan inte generera intäkter. Så enkelt är det.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
C919 – ett flygplan byggt för verkligheten
C919 är inte revolutionerande. Det är snarare poängen. Planet är byggt för att konkurrera med A320neo och 737 MAX på pris, räckvidd och kapacitet. Inget mer. Inget mindre.
Vi har tidigare skrivit att C919 bör ses som ett industriellt maraton snarare än ett tekniskt sprinterlopp. Det är fortfarande sant. Men i Asien räcker det ofta långt att vara tillgänglig, tillräckligt bra och politiskt gångbar.
Flightradar24 – från snål arbetslös till flygets nervsystem
Flightradar24 började inte med en affärsplan. Det började med arbetslöshet, irritation och en vägran att betala några tior i annonsavgift. I dag är
Asien behöver fler leverantörer
Willie Walsh på IATA har varit tydlig: på sikt kommer Comac att bli en global aktör. Inte i morgon, men inom tio till femton år.
Bakgrunden är enkel. Asien och Stillahavsregionen är världens snabbast växande flygmarknad. Enligt IATA hade regionens flygbolag kunnat växa med tvåsiffriga tal redan 2026 om flygplan funnits att tillgå. Det gör de inte.
I det läget blir varje alternativ intressant.
EASA testar kinesiskt flygplan – Ryanair säger det alla andra tänker
När Europas flygsäkerhetsmyndighet EASA testar Kinas nya passagerarflygplan är det mer än en teknisk kontroll.
Statligt stöd och lägre priser
Comac har två fördelar som inte ska underskattas: massivt statligt stöd och lägre inköpspriser. För lågprisbolag och nationella flygbolag i Sydostasien kan det vara skillnaden mellan expansion och stagnation.
Bolaget uppger att över 200 flygplan av modellerna C909 och C919 redan levererats, främst inom regionen. Beställningar finns från bland annat Laos, Vietnam, Indonesien och Brunei. Det är ingen slump. Här är tröskeln lägre och behovet större.
Läs även: Sommarresan hotad: EU erkänner problem med nytt gränssystem
Hindren finns kvar
Europa återstår. Certifiering kan dröja till slutet av decenniet som vi skrivit om tidigare. Underhåll, pilotutbildning och reservdelssystem tar tid att bygga. Och konkurrensen kommer inte bara från väst. Embraer har redan hittat sin nisch i regionen.
Men frågan är inte om C919 ersätter Airbus och Boeing. Frågan är om Asien är redo för ett standardflyg som råkar vara kinesiskt. Allt pekar på att svaret kan bli ja.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.