04 feb. 2026

Vita huset kan inte fly från USA:s ekonomiska rävsax

Perfect Weekend

Kinesiska C919 kan bli Asiens nästa standardflyg

Kinesiska C919 är byggd för att utmana ett bekvämt flygduopol.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 04 feb. 2026Publicerad: 04 feb. 2026

Det finns flygplan som säljs på teknik. Och så finns det flygplan som säljs på timing. C919 tillhör den senare kategorin.

När Kinas statliga flygplanstillverkare Comac nu visar upp sitt smalplansflyg på Singapore Airshow är det inte för att imponera på flygnördar från Toulouse eller Seattle. Det handlar om något betydligt mer jordnära: Asien saknar flygplan. Och någon måste fylla hålet, rapporterar BBC.

EASA:s tester i Kina av Comac:s C919 är tekniska på pappret men politiska i praktiken. (Foto: Wikipedia)

Ett duopol som inte levererar

I decennier har marknaden för kort- och medeldistansflyg dominerats av två aktörer: Airbus och Boeing. A320 och 737 är ryggraden i världens flygtrafik. Problemet är bara att de inte går att få tag på.

Leveransförseningar, motorbrist och sköra leverantörskedjor har gjort att väntetiden på ett nytt flygplan i dag kan vara upp mot sju år. För snabbväxande flygbolag i Asien är det en evighet. Flygplan som inte finns kan inte generera intäkter. Så enkelt är det.

C919 – ett flygplan byggt för verkligheten

C919 är inte revolutionerande. Det är snarare poängen. Planet är byggt för att konkurrera med A320neo och 737 MAX på pris, räckvidd och kapacitet. Inget mer. Inget mindre.

Vi har tidigare skrivit att C919 bör ses som ett industriellt maraton snarare än ett tekniskt sprinterlopp. Det är fortfarande sant. Men i Asien räcker det ofta långt att vara tillgänglig, tillräckligt bra och politiskt gångbar.

Asien behöver fler leverantörer

Willie Walsh på IATA har varit tydlig: på sikt kommer Comac att bli en global aktör. Inte i morgon, men inom tio till femton år.

Bakgrunden är enkel. Asien och Stillahavsregionen är världens snabbast växande flygmarknad. Enligt IATA hade regionens flygbolag kunnat växa med tvåsiffriga tal redan 2026 om flygplan funnits att tillgå. Det gör de inte.

I det läget blir varje alternativ intressant.

Statligt stöd och lägre priser

Comac har två fördelar som inte ska underskattas: massivt statligt stöd och lägre inköpspriser. För lågprisbolag och nationella flygbolag i Sydostasien kan det vara skillnaden mellan expansion och stagnation.

Bolaget uppger att över 200 flygplan av modellerna C909 och C919 redan levererats, främst inom regionen. Beställningar finns från bland annat Laos, Vietnam, Indonesien och Brunei. Det är ingen slump. Här är tröskeln lägre och behovet större.

Hindren finns kvar

Europa återstår. Certifiering kan dröja till slutet av decenniet som vi skrivit om tidigare. Underhåll, pilotutbildning och reservdelssystem tar tid att bygga. Och konkurrensen kommer inte bara från väst. Embraer har redan hittat sin nisch i regionen.

Men frågan är inte om C919 ersätter Airbus och Boeing. Frågan är om Asien är redo för ett standardflyg som råkar vara kinesiskt. Allt pekar på att svaret kan bli ja.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

