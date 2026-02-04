Kinesiska C919 kan bli Asiens nästa standardflyg

C919 – ett flygplan byggt för verkligheten

C919 är inte revolutionerande. Det är snarare poängen. Planet är byggt för att konkurrera med A320neo och 737 MAX på pris, räckvidd och kapacitet. Inget mer. Inget mindre.

Vi har tidigare skrivit att C919 bör ses som ett industriellt maraton snarare än ett tekniskt sprinterlopp. Det är fortfarande sant. Men i Asien räcker det ofta långt att vara tillgänglig, tillräckligt bra och politiskt gångbar.

Asien behöver fler leverantörer

Willie Walsh på IATA har varit tydlig: på sikt kommer Comac att bli en global aktör. Inte i morgon, men inom tio till femton år.

Bakgrunden är enkel. Asien och Stillahavsregionen är världens snabbast växande flygmarknad. Enligt IATA hade regionens flygbolag kunnat växa med tvåsiffriga tal redan 2026 om flygplan funnits att tillgå. Det gör de inte.

I det läget blir varje alternativ intressant.

Statligt stöd och lägre priser

Comac har två fördelar som inte ska underskattas: massivt statligt stöd och lägre inköpspriser. För lågprisbolag och nationella flygbolag i Sydostasien kan det vara skillnaden mellan expansion och stagnation.

Bolaget uppger att över 200 flygplan av modellerna C909 och C919 redan levererats, främst inom regionen. Beställningar finns från bland annat Laos, Vietnam, Indonesien och Brunei. Det är ingen slump. Här är tröskeln lägre och behovet större.

Hindren finns kvar

Europa återstår. Certifiering kan dröja till slutet av decenniet som vi skrivit om tidigare. Underhåll, pilotutbildning och reservdelssystem tar tid att bygga. Och konkurrensen kommer inte bara från väst. Embraer har redan hittat sin nisch i regionen.

Men frågan är inte om C919 ersätter Airbus och Boeing. Frågan är om Asien är redo för ett standardflyg som råkar vara kinesiskt. Allt pekar på att svaret kan bli ja.