Kanada varnar: Gängvåld och sprängningar gör Stockholm lika riskfyllt som Istanbul

Samma lista som Turkiet och Frankrike

Sverige delar plats på Kanadas varningslista med länder där hoten är betydligt mer dramatiska.

I Turkiet handlar det om drönarattacker vid gränsen mot Syrien. I Marocko om landminor i Sahara. I Frankrike om gatustrider mellan polis och demonstranter.

Men Sverige får nu samma uppmaning till försiktighet som dessa länder. Ett slags europeiskt sällskap man kanske inte längtat efter.

”Europa är inte längre avkopplande”

Kanadensiska medier konstaterar torrt att ”Europa inte längre är en lugn semesterkontinent”.

I Italien köar resenärer i timmar vid gränskontroller sedan EU:s nya inrese­system EES trätt i kraft.

I Frankrike fortsätter demonstrationerna att lamslå städer.

Och i London är protesterna lika frekventa som regnskurarna.

För turister från Nordamerika blir rådet detsamma: håll låg profil, undvik folksamlingar – och ha tålamod.

Turister avråds från att delta i demonstrationer – både i Paris och i Stockholm. (Foto: Canva)

Svensk verklighet möter global bild

Det kan tyckas överdrivet. Svenska UD avråder inte från något land inom EU, och för de flesta stockholmare är den största risken fortfarande att missa tunnelbanan.

Men bilden utifrån börjar förändras. När Sverige nämns i samma andetag som kidnappningsrisker i Atlasbergen och cyberbrott i Paris, säger det något om hur vårt rykte förändrats.

Europa är fortfarande vackert – men inte längre särskilt avkopplande. (Foto: Canva)

Från folkhem till varningsland

Sverige har gått från tryggt folkhem till ett land med växande rubriker om sprängningar, skjutningar och social oro.

Och även om turister knappast flyr till Norge ännu, så kan Kanadas varning påverka hur omvärlden ser på svensk säkerhet – och svensk politik.

Ett PR-problem, kort sagt, som ingen pressekreterare på Visit Sweden hade på sin önskelista.

Källor: Global Affairs Canada, Travel & Tour World, Vancouver Is Awesome, TheTravel

