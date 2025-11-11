Realtid
Realtid.se
Perfect Weekend

Kanada varnar: Gängvåld och sprängningar gör Stockholm lika riskfyllt som Istanbul

Stockholm – nu listat som riskområde i Kanadas officiella reseråd. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Sverige och speciellt Stockholm har fått en ny sorts exportvara: oro.
I en färsk uppdatering från Kanadas utrikesdepartement hamnar vårt land i samma varningskategori som Turkiet, Marocko och Costa Rica. Den officiella formuleringen är att resenärer bör ”iaktta hög försiktighet” – en diplomatisk omskrivning för: här kan det smälla.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

sju
Spela klippet
Realtid TV

Stureplan får nya smaker: "Mycket pengar på väg in"

08 nov. 2025

Från tryggt föredöme till säkerhetsrisk

För bara några år sedan sågs Sverige som en trygg nordisk utpost med ordning, systembolag och älgar. Men nu varnar Kanada för gängrelaterat våld i Stockholm, Göteborg och Malmö.
”Det finns risk att hamna på fel plats vid fel tidpunkt”, skriver myndigheten, som också nämner sprängningar i bostadsområden och ett växande hot om terrorism.
Med andra ord: inte längre bara blåbärssoppa och Abba.

Oljebolagen skor sig på flygets klimatomställning

Det låter som en parodi, men är blodigt allvar. När flygbranschen försöker bli grönare är det inte klimatet som tjänar mest – oljebolagen.
Gängvåld och sprängningar i Sverige väcker oro även utanför landets gränser. (Foto: Canva)
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Samma lista som Turkiet och Frankrike

Sverige delar plats på Kanadas varningslista med länder där hoten är betydligt mer dramatiska.
I Turkiet handlar det om drönarattacker vid gränsen mot Syrien. I Marocko om landminor i Sahara. I Frankrike om gatustrider mellan polis och demonstranter.
Men Sverige får nu samma uppmaning till försiktighet som dessa länder. Ett slags europeiskt sällskap man kanske inte längtat efter.

”Europa är inte längre avkopplande”

Kanadensiska medier konstaterar torrt att ”Europa inte längre är en lugn semesterkontinent”.
I Italien köar resenärer i timmar vid gränskontroller sedan EU:s nya inrese­system EES trätt i kraft.
I Frankrike fortsätter demonstrationerna att lamslå städer.
Och i London är protesterna lika frekventa som regnskurarna.
För turister från Nordamerika blir rådet detsamma: håll låg profil, undvik folksamlingar – och ha tålamod.

ANNONS

Läs även: Ryanair blir flygets IKEA – satsar miljarder på nya superplan

Turister avråds från att delta i demonstrationer – både i Paris och i Stockholm. (Foto: Canva)

Svensk verklighet möter global bild

Det kan tyckas överdrivet. Svenska UD avråder inte från något land inom EU, och för de flesta stockholmare är den största risken fortfarande att missa tunnelbanan.
Men bilden utifrån börjar förändras. När Sverige nämns i samma andetag som kidnappningsrisker i Atlasbergen och cyberbrott i Paris, säger det något om hur vårt rykte förändrats.

Europa är fortfarande vackert – men inte längre särskilt avkopplande. (Foto: Canva)

Från folkhem till varningsland

Sverige har gått från tryggt folkhem till ett land med växande rubriker om sprängningar, skjutningar och social oro.
Och även om turister knappast flyr till Norge ännu, så kan Kanadas varning påverka hur omvärlden ser på svensk säkerhet – och svensk politik.

Ett PR-problem, kort sagt, som ingen pressekreterare på Visit Sweden hade på sin önskelista.

ANNONS

Källor: Global Affairs Canada, Travel & Tour World, Vancouver Is Awesome, TheTravel

Läs även: Flygledarna utan lön – nu ställer USA in tusentals flyg

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GängkriminalitetSverigeTurismVisit Sweden
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS