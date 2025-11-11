Sverige och speciellt Stockholm har fått en ny sorts exportvara: oro.
I en färsk uppdatering från Kanadas utrikesdepartement hamnar vårt land i samma varningskategori som Turkiet, Marocko och Costa Rica. Den officiella formuleringen är att resenärer bör ”iaktta hög försiktighet” – en diplomatisk omskrivning för: här kan det smälla.
Kanada varnar: Gängvåld och sprängningar gör Stockholm lika riskfyllt som Istanbul
Sverige och speciellt Stockholm har fått en ny sorts exportvara: oro.
Från tryggt föredöme till säkerhetsrisk
För bara några år sedan sågs Sverige som en trygg nordisk utpost med ordning, systembolag och älgar. Men nu varnar Kanada för gängrelaterat våld i Stockholm, Göteborg och Malmö.
”Det finns risk att hamna på fel plats vid fel tidpunkt”, skriver myndigheten, som också nämner sprängningar i bostadsområden och ett växande hot om terrorism.
Med andra ord: inte längre bara blåbärssoppa och Abba.
Samma lista som Turkiet och Frankrike
Sverige delar plats på Kanadas varningslista med länder där hoten är betydligt mer dramatiska.
I Turkiet handlar det om drönarattacker vid gränsen mot Syrien. I Marocko om landminor i Sahara. I Frankrike om gatustrider mellan polis och demonstranter.
Men Sverige får nu samma uppmaning till försiktighet som dessa länder. Ett slags europeiskt sällskap man kanske inte längtat efter.
”Europa är inte längre avkopplande”
Kanadensiska medier konstaterar torrt att ”Europa inte längre är en lugn semesterkontinent”.
I Italien köar resenärer i timmar vid gränskontroller sedan EU:s nya inresesystem EES trätt i kraft.
I Frankrike fortsätter demonstrationerna att lamslå städer.
Och i London är protesterna lika frekventa som regnskurarna.
För turister från Nordamerika blir rådet detsamma: håll låg profil, undvik folksamlingar – och ha tålamod.
Svensk verklighet möter global bild
Det kan tyckas överdrivet. Svenska UD avråder inte från något land inom EU, och för de flesta stockholmare är den största risken fortfarande att missa tunnelbanan.
Men bilden utifrån börjar förändras. När Sverige nämns i samma andetag som kidnappningsrisker i Atlasbergen och cyberbrott i Paris, säger det något om hur vårt rykte förändrats.
Från folkhem till varningsland
Sverige har gått från tryggt folkhem till ett land med växande rubriker om sprängningar, skjutningar och social oro.
Och även om turister knappast flyr till Norge ännu, så kan Kanadas varning påverka hur omvärlden ser på svensk säkerhet – och svensk politik.
Ett PR-problem, kort sagt, som ingen pressekreterare på Visit Sweden hade på sin önskelista.
Källor: Global Affairs Canada, Travel & Tour World, Vancouver Is Awesome, TheTravel
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
