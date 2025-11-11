Oljebolagen skor sig på flygets klimatomställning

Oljebolagens försvar

Oljebolagen bemöter kritiken genom att lyfta utmaningarna med att bygga upp hållbar produktion och investeringar. Företag som Neste menar att prisnivåerna på SAF beror på de stora investeringar som krävs och att marknaden för hållbara bränslen befinner sig i en tidig, osäker fas där både råvarupriser och efterfrågan påverkar.

De efterlyser marknadsmässiga villkor och stabila politiska spelregler för att kunna öka produktionen och därmed sänka priserna över tid.

Shell och BP lyfter fram att tillgången på råvara är begränsad och att de inte kan bära hela omställningskostnaden själva.

De anser att SAF-marknaden behöver mer politisk hjälp och incitament från EU snarare än skuld för höga priser, och menar att marginalerna inte är onormala med tanke på marknadens omognad och stora investeringsbehov – även om de inte direkt bemöter anklagelsen om överprissättning.

EU:s klimatmål innebär att andelen hållbart flygbränsle ska växa från 2 procent idag till 70 procent 2050. (Foto: Janerik Henriksson/TT)

USA lockar – Europa bromsar

IATA jämför EU:s “piska” med USA:s “morot”. I USA har regeringen satsat på produktionsstöd och skattelättnader i stället för kvotkrav, vilket gett fler investeringar och snabb tillväxt av nya anläggningar.

“Europa borde uppmuntra produktion, inte straffa användning,” sammanfattade Walsh.

S&P Global bekräftar bilden. SAF-priset i Europa har stigit till över 4 000 dollar per ton, fyra gånger fossilt jetbränsle. Samtidigt ligger 90 procent av världens planerade Power-to-Liquid-projekt fortfarande på ritbordet.

Flygbolagens olika vägar

Det finns ljusglimtar. Ryanair samarbetar med Repsol för 12,5 procent SAF till 2030. IAG-gruppen investerar i brittiska fabriker. Lufthansa satsar på syntetiskt bränsle i Tyskland, medan Air France–KLM samarbetar med Neste och TotalEnergies.

Men satsningarna är beroende av tillgången på råvara – och att priset inte rusar bortom kontroll. “Vi betalar mer, men får mindre miljönytta,” konstaterar IATA torrt i sin analys.

En grön paradox

För flygbranschen är SAF både framtid och fälla. Alla är överens om målet: nettonoll till 2050. Men vägen dit riskerar att bli ett ekonomiskt minfält.

Om den europeiska modellen fortsätter att driva upp priserna kan marknaden på andra sidan Atlanten flyga förbi – medan EU står kvar på startbanan med fulla tankar och tomma fickor.

