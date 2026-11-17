Condor utmanar Lufthansa på Arlanda

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Den 13 maj 2027 etablerar sig det tyska flygbolaget Condor på Arlanda med två dagliga avgångar till Frankfurt.

Frankfurt är förstås ingen ny destination från Stockholm. Nyheten är att Lufthansa får en konkurrent med ett omfattande internationellt linjenät.

Condor erbjuder anslutningar till bland annat San Francisco, Vancouver, Johannesburg och Phuket.

Satsningen ”visar på stor tilltro till den svenska flygmarknaden”, säger Swedavias kommersiella chef Aron Backström.

Flygplanen blir av typen Airbus A320 med plats för upp till 180 passagerare.

Malmö och Gotland hittar tillbaka till varandra

Den 25 mars öppnar Brommaflyg en direktlinje mellan Malmö och Visby. Trafiken går på fredagar och söndagar och utökas till dagliga avgångar under Almedalsveckan.

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”Detta är en linje som många har önskat”, säger Brommaflygs vd Henrik Svensson.

För gotlänningar och skåningar innebär det att en tidigare direktförbindelse återkommer. En välkommen nyhet för både besöksnäringen och företagen.

Kastrup öppnar fyra nya semestervägar

På andra sidan Öresund fortsätter flygbolagen att lansera nya möjligheter för semesterfirarna.

Norwegian öppnar en linje till Sevilla den 24 mars och till Santiago de Compostela den 19 juni. Båda får två avgångar i veckan. Sevillalinjen gör sommaruppehåll mellan mitten av juni och augusti.

SAS lanserar också två nya säsongslinjer.

Den 25 juni går premiärflyget till Ljubljana i Slovenien, med två avgångar i veckan fram till den 6 augusti.

Den 30 juni får Menorca en direktlinje med en avgång i veckan fram till den 4 augusti.

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Det är särskilt intressant för sydsvenskar som kan använda Kastrup som sin hemmabas.

Konkurrensen mellan Arlanda och Kastrup hårdnar när SAS placerar sin framtida tillväxt i den danska huvudstaden. Foto: TT

SAS fortsätter att bygga sitt danska nav

SAS planerar också att öka trafiken mellan Stockholm och Köpenhamn från 15 till som mest 18 dagliga avgångar sommaren 2027. Från Arlanda blir det fler flyg till Luleå, Kiruna, Rom, Milano och Madrid.

Kastrups försprång är redan stort. I oktober 2026 hade flygplatsen 3,2 miljoner passagerare, jämfört med drygt 2,2 miljoner på Arlanda.

Swedavia försöker nu locka fler flygbolag genom en ny avgiftsmodell som börjar gälla den 1 januari 2027. Satsningen omfattar närmare en miljard kronor i rabatter under fem år.