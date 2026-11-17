17 av 22 flygledningscentraler drabbades

Problemen spred sig till 17 av USA:s 22 regionala flygledningscentraler. Det motsvarar 77 procent av systemets stora kontrollcentraler.

Det innebar att flygledarna inte längre kunde lita fullt ut på informationen om flygplanens positioner eller kommunikationen med piloterna.

Myndigheten stoppade därför nya starter. Omkring 3 500 flygplan befann sig redan i luften och kunde landa säkert eftersom delar av radio- och radarsystemen fortfarande fungerade.

Det var andra gången sedan terrorattackerna den 11 september 2001 som ett tekniskt haveri ledde till ett nationellt flygstopp. Förra gången var i januari 2023.

Tusentals passagerare fick tillbringa helgen på amerikanska flygplatser. Hotellen blev fullbokade och terminalgolven fick rycka in som ett mindre bekvämt alternativ. Foto: Johan Nilsson/TT

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Experterna pekar på gamla synder

Flygsäkerhetsexperten John Cox, som leder konsultföretaget Safety Operating Systems, konstaterar att liknande teknikbyten genomförts åtskilliga gånger tidigare.

”Om man följde samma procedur och använde liknande utrustning fanns det ingen anledning att tro att detta skulle inträffa”, säger han till AP.

Den tidigare FAA-chefen Mike O’Donnell är betydligt mer kritisk.

”I slutändan är FAA ansvarigt, oavsett om man anlitar en entreprenör eller låter en egen anställd utföra arbetet.”

Tillverkaren Hewlett Packard Enterprise, som äger routerföretaget Juniper, hävdar dessutom att utrustningen fungerade enligt installatörens konfiguration.

Det väcker frågan om installationen eller nätverkets utformning orsakade haveriet. Något slutligt svar finns ännu inte.

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Miljarderna räcker kanske inte

Redan i september varnade den amerikanska revisionsmyndigheten GAO för riskerna med FAA:s moderniseringsprogram.

Myndigheten hade 11 389 separata projekttidplaner som saknade en gemensam övergripande planering. GAO varnade för att den höga förändringstakten kunde skapa nya störningar.

Kongressen har redan beviljat 12,5 miljarder dollar för moderniseringen. Transportminister Sean Duffy vill nu ha ytterligare omfattande finansiering och talar om investeringar på uppemot 50 miljarder dollar.

President Donald Trump lägger skulden på företrädaren Joe Biden. Men problemen med USA:s åldrande flygledningssystem sträcker sig flera decennier tillbaka.

Flygsäkerhetskonsulten Tom Lintner, tidigare högt uppsatt inom FAA, är skeptisk.

”Titta på historien under de senaste 40 åren. Resultaten ger knappast anledning att vara optimistisk om att moderniseringen ska lyckas”, säger han till AP.

Även svenska resenärer på väg till USA drabbades av störningarna. En weekend i New York blir snabbt mindre romantisk när fredagskvällen tillbringas vid en informationsdisk. Foto: David Goldman/TT

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Även svenska resenärer kan drabbas

För svenskar som reser till USA kan problemen innebära inställda anslutningar och försenade hemresor.

EU:s passagerarregler gäller för flygningar från EU till USA och för hemresor med EU-registrerade flygbolag. Resenärer har normalt rätt till ombokning eller återbetalning vid inställda flyg, även när extraordinära omständigheter befriar flygbolaget från schablonersättning.

FAA försäkrar att nätverket nu är stabilt och att någon cyberattack inte har kunnat påvisas.

För att förhindra nya störningar har myndigheten stängt av en funktion på omkring 60 liknande routrar i det amerikanska flygledningssystemet.