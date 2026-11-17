USA kan skicka människor till månen, men ett byte av kommunikationsutrustning i Arkansas räckte för att stoppa flyget i hela landet. Över 18 000 flygningar ställdes in under tre dygn. Nu riktas hård kritik mot den amerikanska flygmyndigheten FAA, som försöker modernisera teknik från förra århundradet.
Ett kabelbyte stoppade hela USA:s flyg – experterna varnar för fler haverier
Fredagen den 13 november blev en ovanligt olycklig dag för amerikanska flygresenärer. Klockan 15.54 lokal tid på östkusten stoppade FAA samtliga reguljära starter i USA. Drygt fyra timmar senare hävdes förbudet.
Men flygbolagen hade då redan tappat kontrollen över tidtabellerna. Flygplan stod på fel flygplatser, besättningar hade hamnat på fel platser och passagerare sov på golven i terminalerna.
Enligt Reuters ställdes över 18 000 flygningar in under fredagen, lördagen och söndagen. På måndagen började trafiken återgå till det normala.
En router i Arkansas startade kaoset
Det som hände låter som något en IT-tekniker borde kunna lösa innan lunch.
På en kommunikationsanläggning i El Dorado i Arkansas arbetade försvarskoncernen L3Harris med att ersätta gamla kopparledningar med modern fiberteknik.
I samband med arbetet började det befintliga nätverket översvämmas av data. Enligt FAA registrerades omkring 1 000 anslutningsförsök var fjärde till femte sekund.
Resultatet blev instabila radioförbindelser och radaruppgifter.
FAA har även identifierat en radaranläggning i Amarillo i Texas som möjlig källa till störningarna. När trafiken från båda anläggningarna blockerades stabiliserades nätverket.
Exakt vad som orsakade felet är fortfarande under utredning.
17 av 22 flygledningscentraler drabbades
Problemen spred sig till 17 av USA:s 22 regionala flygledningscentraler. Det motsvarar 77 procent av systemets stora kontrollcentraler.
Det innebar att flygledarna inte längre kunde lita fullt ut på informationen om flygplanens positioner eller kommunikationen med piloterna.
Myndigheten stoppade därför nya starter. Omkring 3 500 flygplan befann sig redan i luften och kunde landa säkert eftersom delar av radio- och radarsystemen fortfarande fungerade.
Det var andra gången sedan terrorattackerna den 11 september 2001 som ett tekniskt haveri ledde till ett nationellt flygstopp. Förra gången var i januari 2023.
Experterna pekar på gamla synder
Flygsäkerhetsexperten John Cox, som leder konsultföretaget Safety Operating Systems, konstaterar att liknande teknikbyten genomförts åtskilliga gånger tidigare.
”Om man följde samma procedur och använde liknande utrustning fanns det ingen anledning att tro att detta skulle inträffa”, säger han till AP.
Den tidigare FAA-chefen Mike O’Donnell är betydligt mer kritisk.
”I slutändan är FAA ansvarigt, oavsett om man anlitar en entreprenör eller låter en egen anställd utföra arbetet.”
Tillverkaren Hewlett Packard Enterprise, som äger routerföretaget Juniper, hävdar dessutom att utrustningen fungerade enligt installatörens konfiguration.
Det väcker frågan om installationen eller nätverkets utformning orsakade haveriet. Något slutligt svar finns ännu inte.
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Miljarderna räcker kanske inte
Redan i september varnade den amerikanska revisionsmyndigheten GAO för riskerna med FAA:s moderniseringsprogram.
Myndigheten hade 11 389 separata projekttidplaner som saknade en gemensam övergripande planering. GAO varnade för att den höga förändringstakten kunde skapa nya störningar.
Kongressen har redan beviljat 12,5 miljarder dollar för moderniseringen. Transportminister Sean Duffy vill nu ha ytterligare omfattande finansiering och talar om investeringar på uppemot 50 miljarder dollar.
President Donald Trump lägger skulden på företrädaren Joe Biden. Men problemen med USA:s åldrande flygledningssystem sträcker sig flera decennier tillbaka.
Flygsäkerhetskonsulten Tom Lintner, tidigare högt uppsatt inom FAA, är skeptisk.
”Titta på historien under de senaste 40 åren. Resultaten ger knappast anledning att vara optimistisk om att moderniseringen ska lyckas”, säger han till AP.
Även svenska resenärer kan drabbas
För svenskar som reser till USA kan problemen innebära inställda anslutningar och försenade hemresor.
EU:s passagerarregler gäller för flygningar från EU till USA och för hemresor med EU-registrerade flygbolag. Resenärer har normalt rätt till ombokning eller återbetalning vid inställda flyg, även när extraordinära omständigheter befriar flygbolaget från schablonersättning.
FAA försäkrar att nätverket nu är stabilt och att någon cyberattack inte har kunnat påvisas.
För att förhindra nya störningar har myndigheten stängt av en funktion på omkring 60 liknande routrar i det amerikanska flygledningssystemet.
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