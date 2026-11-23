2. Georgien – här föddes vinet för 8 000 år sedan

Fransmännen får ursäkta, men några av världens äldsta arkeologiska spår av vinproduktion finns i Georgien.

I vinregionen Kakheti, öster om huvudstaden Tbilisi, kan besökare prova viner som jästs i stora lerkärl, så kallade qvevri. Metoden finns på Unescos lista över immateriella kulturarv.

Här serveras också georgisk mat som khachapuri, ostfyllt bröd, och khinkali, stora degknyten.

Svenskar behöver i dagsläget mellanlanda för att flyga till Tbilisi. Sedan januari 2026 kräver Georgien dessutom att turister har en giltig hälso- och olycksfallsförsäkring.

Vulkanen Etna på Sicilien är fortfarande aktiv. Här odlas också några av Italiens mest intressanta viner på de mineralrika sluttningarna.

3. Sicilien – antik historia och en aktiv vulkan

Sicilien är en av de italienska destinationer som Lonely Planet lyfter fram.

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Resan börjar i Syrakusa och på ön Ortygia, där grekiska lämningar möter restauranger vid havet. Fortsätt till barockstäderna Noto, Modica och Ragusa.

Här väntar några av Italiens mest intressanta mattraditioner. Avsluta med vulkanen Etna, där du kan besöka kratrar och gamla lavafält.

Direktflyg mellan Stockholm och Catania finns planerat från april 2027.

hwanstein ser ut som hämtat ur en Disneyfilm. Kung Ludwig II hann påbörja sitt sagoprojekt men dog innan det blev färdigt. Foto: Canva

4. Bayern – kungens galna slottsprojekt

Kung Ludwig II av Bayern hade ett minst sagt ambitiöst förhållande till arkitektur. Under 1800-talet lät han bygga praktfulla slott inspirerade av sagor och Richard Wagners operor.

Neuschwanstein är världsberömt, men Lonely Planet rekommenderar också Herrenchiemsee, Linderhof och det mindre kända Königshaus am Schachen.

München är en naturlig utgångspunkt för svenska resenärer som vill upptäcka slotten.

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5. Island – resan mot jordens medelpunkt

Jules Vernes roman ”Till jordens medelpunkt” inspirerar nästa resa.

På halvön Snæfellsnes väntar svarta stränder, lavafält och vulkaniska berg. Här finns också den svarta träkyrkan Búðakirkja och lavagrottorna vid Vatnshellir.

En hyrbil ger stor frihet, särskilt under sommarhalvåret när vägarna normalt är enklare att köra.

6. Slovenien – Europas underskattade vandringsland

Sloveniens Juliana Trail är cirka 270 kilometer lång och uppdelad i 16 etapper.

Vandringsleden passerar dalgångar, alpbyar och sjön Bled, där en liten kyrka står på en ö mitt i vattnet.

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Du behöver knappast gå hela sträckan. Några dagsetapper räcker för att kombinera vandring med slovenska restauranger och vingårdar.

Liechtenstein är ett av Europas minsta länder. Den 75 kilometer långa vandringsleden passerar samtliga elva kommuner.

7. Liechtenstein – promenera genom ett helt land

Hur många länder kan du vandra igenom under en enda semestervecka?

Liechtensteins vandringsled är 75 kilometer lång och passerar landets samtliga elva kommuner.

Längs vägen väntar vinodlingar, alpbyar och huvudstaden Vaduz med sitt medeltida slott. Leden är uppdelad i fem dagsetapper.

Skara Brae är en stenåldersby som bevarats i över 5 000 år. Husen byggdes långt innan någon kom på tanken att uppföra pyramiderna i Giza.

8. Orkneyöarna – skotska öar med nordisk historia

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Norr om det skotska fastlandet ligger Orkneyöarna, där nordborna en gång hade stort inflytande.

Här kan resenärer besöka Skara Brae, en stenåldersby som är äldre än pyramiderna i Egypten, samt stencirkeln Ring of Brodgar.

I gravkammaren Maeshowe finns runinskrifter som nordiska besökare lämnade under medeltiden. Ett ovanligt semesterresmål för svenskar som gillar historia.