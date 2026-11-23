Glöm den vanliga topplistan över badstränder och hotellpooler. Reseguiden Lonely Planet har valt ut 100 europeiska drömresor inför 2027. Här finns slott, vulkaner, vinodlingar och ett land som går att promenera igenom på några dagar. Vi har valt åtta resor som är särskilt intressanta för svenska semesterfirare.
Här är Europas drömresor 2027 – från billiga tågäventyr till vinets födelseplats
Europa är fullt av platser som hamnat i skuggan av Barcelona, Paris och Rom. I den nya boken ”Dream Trips of Europe” har Lonely Planet samlat 100 resor med fokus på upplevelser, historia och mat.
Flera passar utmärkt för en långhelg eller en veckas semester. Andra kräver ordentliga vandringsskor och lite fler semesterdagar.
1. Baltikum – tre huvudstäder på samma tågbiljett
För svenskar är detta ett av de mest lättillgängliga äventyren. Ta färjan från Stockholm till Tallinn och fortsätt med tåg genom Estland, Lettland och Litauen.
Tallinn erbjuder medeltida gränder, Riga är känt för sin jugendarkitektur och Vilnius har en gammal stadskärna på Unescos världsarvslista.
Sedan 2025 finns samordnade tågförbindelser mellan de tre länderna. Hela resan går att boka med en biljett, även om byte kan krävas. Ett intressant alternativ till ännu en weekend i London.
2. Georgien – här föddes vinet för 8 000 år sedan
Fransmännen får ursäkta, men några av världens äldsta arkeologiska spår av vinproduktion finns i Georgien.
I vinregionen Kakheti, öster om huvudstaden Tbilisi, kan besökare prova viner som jästs i stora lerkärl, så kallade qvevri. Metoden finns på Unescos lista över immateriella kulturarv.
Här serveras också georgisk mat som khachapuri, ostfyllt bröd, och khinkali, stora degknyten.
Svenskar behöver i dagsläget mellanlanda för att flyga till Tbilisi. Sedan januari 2026 kräver Georgien dessutom att turister har en giltig hälso- och olycksfallsförsäkring.
3. Sicilien – antik historia och en aktiv vulkan
Sicilien är en av de italienska destinationer som Lonely Planet lyfter fram.
Resan börjar i Syrakusa och på ön Ortygia, där grekiska lämningar möter restauranger vid havet. Fortsätt till barockstäderna Noto, Modica och Ragusa.
Här väntar några av Italiens mest intressanta mattraditioner. Avsluta med vulkanen Etna, där du kan besöka kratrar och gamla lavafält.
Direktflyg mellan Stockholm och Catania finns planerat från april 2027.
4. Bayern – kungens galna slottsprojekt
Kung Ludwig II av Bayern hade ett minst sagt ambitiöst förhållande till arkitektur. Under 1800-talet lät han bygga praktfulla slott inspirerade av sagor och Richard Wagners operor.
Neuschwanstein är världsberömt, men Lonely Planet rekommenderar också Herrenchiemsee, Linderhof och det mindre kända Königshaus am Schachen.
München är en naturlig utgångspunkt för svenska resenärer som vill upptäcka slotten.
Familjen vill känna trygghet – affärsresenären vill komma fram
Flygplatser är platser där människor, familjer och affärsresenärer, frivilligt betalar en mindre förmögenhet för kaffe och sedan oroar
5. Island – resan mot jordens medelpunkt
Jules Vernes roman ”Till jordens medelpunkt” inspirerar nästa resa.
På halvön Snæfellsnes väntar svarta stränder, lavafält och vulkaniska berg. Här finns också den svarta träkyrkan Búðakirkja och lavagrottorna vid Vatnshellir.
En hyrbil ger stor frihet, särskilt under sommarhalvåret när vägarna normalt är enklare att köra.
6. Slovenien – Europas underskattade vandringsland
Sloveniens Juliana Trail är cirka 270 kilometer lång och uppdelad i 16 etapper.
Vandringsleden passerar dalgångar, alpbyar och sjön Bled, där en liten kyrka står på en ö mitt i vattnet.
Du behöver knappast gå hela sträckan. Några dagsetapper räcker för att kombinera vandring med slovenska restauranger och vingårdar.
7. Liechtenstein – promenera genom ett helt land
Hur många länder kan du vandra igenom under en enda semestervecka?
Liechtensteins vandringsled är 75 kilometer lång och passerar landets samtliga elva kommuner.
Längs vägen väntar vinodlingar, alpbyar och huvudstaden Vaduz med sitt medeltida slott. Leden är uppdelad i fem dagsetapper.
8. Orkneyöarna – skotska öar med nordisk historia
Norr om det skotska fastlandet ligger Orkneyöarna, där nordborna en gång hade stort inflytande.
Här kan resenärer besöka Skara Brae, en stenåldersby som är äldre än pyramiderna i Egypten, samt stencirkeln Ring of Brodgar.
I gravkammaren Maeshowe finns runinskrifter som nordiska besökare lämnade under medeltiden. Ett ovanligt semesterresmål för svenskar som gillar historia.
Det ständigt utskällda flygbolaget är världens mest pålitliga – Europa utklassat i ny ranking
Ryanair är flygbolaget som älskar att ta betalt för allt utom möjligen luften i kabinen. Ändå utses det irländska lågprisbolaget till