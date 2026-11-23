Dior tvingas förklara tekniken

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Anklagelserna blev snabbt en internationell nyhet.

I en intervju med Variety förnekar Chomet och producenten Aton Soumache att generativ AI använts för att skapa filmens bilder.

”Vi använde ett automatiserat interpoleringssystem under en mycket liten del av processen, men själva filmen är traditionell 2D-animation”, förklarar Soumache.

Tekniken används för att skapa mellanbilder i animationer. Den behöver inte bygga på generativ AI, men gör att datorer kan utföra delar av arbetet.

Enligt produktionen har omkring 20 personer arbetat med filmen under sju månader. Sex av dem var animatörer.

Några oberoende bevis för att generativ AI använts har inte presenterats. Däremot har Dior fått en besvärlig diskussion om vad handgjort egentligen betyder.

Tofsen blir två när mössan åker av.

Prada gör tvärtom

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Dior är långt ifrån ensamt om att lyfta fram mänskligt hantverk i julreklamen.

Prada har anlitat den tidigare Disneyanimatören John Pomeroy för kampanjen ”Drawing Prada: Animated by Hand”. Här möter verkliga skådespelare handtecknade figurer i ett förtrollat vinterlandskap.

Modehuset gör dessutom en stor poäng av att visa människorna bakom teckningarna.

Även Levi’s har valt den arbetsintensiva vägen. Julfilmen ”Let’s Get Fuzzy” använder stop motion med handgjorda figurer och miljöer.

Enligt företaget krävdes fyra timmars filmarbete för varje sekund färdig animation. För en film på 60 sekunder motsvarar det 240 timmar.

När lyx möter artificiell intelligens

Den danske modeexperten Chris Pedersen menar att Diors problem handlar om lyxindustrins självbild.

Kunderna betalar stora pengar för skickliga hantverkare, exklusiva material och föreställningen om något som inte kan massproduceras.

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”Vi skulle inte höja på ögonbrynen om det var Shein”, säger han till danska DR om AI-misstankarna.

För Dior är situationen känsligare. Modehuset säljer kläder som förknippas med generationer av franska sömmerskor och ett närmast religiöst förhållande till nål och tråd.

Och just därför är en liten teknisk detalj plötsligt en stor varumärkesfråga. Chomets film tog sju månader att färdigställa. Diskussionen om de misstänkta fingrarna började redan under premiärdygnet.