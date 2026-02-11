12 feb. 2026

Realtid
JUST NU:

Sågar EU:s elplan: "Ett dåligt förslag"

Realtid.se
Perfect Weekend

Han hittar miljonerna i svenskarnas skräprum

Knut Knutson har arbetat med värdering och auktioner i snart 45 år.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 11 feb. 2026Publicerad: 11 feb. 2026

I en tid när kapital jagar tech, fastigheter och AI sitter Knut Knutson lugnt kvar i en äldre affärsmodell. Fysiska föremål ibland i svenskarnas skräprum. Historia. Kvalitet. Och marknadspsykologi.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Perfect Weekend

Allt du vill veta om champagne – men aldrig vågat fråga om

12 feb. 2026
Perfect Weekend

9,5 miljarder resor på 40 dagar – världens största folkvandring är i gång

11 feb. 2026
Perfect Weekend

Spanska flygbolag i botten när Europa sätter betyg

11 feb. 2026
Spela klippet
Perfect Weekend

Vulkanön som gav oss Sällskapsresan lockar fortfarande svenskarna

10 feb. 2026
Perfect Weekend

Han äger inga hotell – ändå tjänar han hundratals miljoner på hotellnätter

10 feb. 2026

Som chefsintendent på Stockholms Auktionsverk och en av profilerna i Antikrundan sedan 1989 har han blivit synonym med svensk auktionsmarknad. Men bakom tv-formatet finns en affärsman som under fyra decennier följt hur värden skapas, försvinner och återuppstår.

Och han vet var de gömmer sig.

Affären börjar där andra slutar titta

Knut Knutson har lärt sig att de mest intressanta objekten sällan står mitt i rummet vilket vi skrivit om i vår systertidning.

“Där uppe finns ingenting” är enligt honom den säkraste signalen på motsatsen.

I gästrum, i köksskåp och i det som familjer kallar skräprum har han hittat föremål som förändrat både liv och balansräkningar. En rysk målning som avfärdats som dekoration visade sig vara värd hundratusentals kronor. En liten bronsbuddha, köpt för 20 kronor på loppis, klubbades för 2,4 miljoner kronor inklusive provision.

Det är inte tur. Det är struktur.

“Det viktigaste är kunskap. Låt någon titta innan ni börjar sortera.”

ANNONS
ANNONS

Marknadens brutala svängningar

Auktionsmarknaden är snabbare än sitt rykte. Föremål kan gå från ointressanta till investeringsklass på några år.

Just då, menar han, ska man absolut gå dit. Under åren har några av de största fynden dykt upp i utrymmen som ägarna själva avfärdat. Gästrum, vindar, skräprum och köksskåp. Ett exempel är en målning som hängde i ett gästrum och visade sig vara av den ryske konstnären Konstantin Makovsky.

“Familjen hade ingen aning. Vi satte ett utrop 200-300 000 och den klubbades på 600 000.”

Knut sammanfattar det torrt:

“Hade man sparat det ingen ville ha hade man varit förmögen.”

Det är en lektion i kontrarian-tänkande. Köp när ingen annan vill ha. Sälj när flocken springer.

Kina förändrade allt

ANNONS

Den största strukturella förändringen i Knut Knutsons karriär stavas Kina.

Under decennier betraktades sent kinesiskt porslin som sekundärt i Europa. När köpare från Kina, Taiwan, Hongkong och Singapore började köpa tillbaka sitt kulturarv ändrades spelplanen.

En liten tekanna med rätt märke och rätt period kan i dag nå miljonbelopp. Skillnaden ligger i kombinationen av proveniens, kvalitet och global efterfrågan.

“Om märke och tid sammanfaller är det jättebra.”

Det är i grunden samma logik som på aktiemarknaden: knapphet, autenticitet och internationellt kapital.

Respekt som affärsstrategi

En viktig del av Knut Knutsons affärsmodell är relationer.

Han berättar om ett hem fyllt av gustavianska möbler där konkurrenten avfärdade en samling Höganäs-keramik som ointressant. Knut gjorde tvärtom.

ANNONS

“Vad kul med den här Höganäs-samlingen.”

Det visade sig vara familjens hjärtefråga. Han fick hela uppdraget.

I en bransch där värdering kan uppfattas som domslut är respekt ett konkurrensmedel. Föremål är kapital, men också minnen.

För Knut Knutson är kunskap viktigare än tur.

Kapital i folkhemmet

En av de största förändringarna under Knuts karriär är demokratiseringen av värden.

Tidigare fanns de dyraste objekten i adliga och högborgerliga hem. I dag kan miljonföremål dyka upp i en helt vanlig lägenhet utanför Uppsala. Globalisering, resande och 1900-talets konsumtionsmönster har spridit konst och design långt bortom traditionella elitmiljöer.

Samtidigt är det vanligaste försäljningsskälet inte dödsbon utan flytt från hus till lägenhet. Då rensas det snabbt. Ibland för snabbt.

ANNONS

Läs även: Från sopbil i Majorna till smakmakten i snus-Sverige

Ett föremåls värde avgörs av kvalitet, proveniens och global efterfrågan. (Foto: TT)

Följ inte flocken

Knut Knutsons kanske tydligaste investeringsråd är enkelt.

“Det finns ett följa-John-beteende bland samlare.”

När alla springer åt samma håll är det redan för sent. Hans egen karriär byggde på intresse för modern design när den var iskall och för pärlgrå gustavianska möbler när ingen brydde sig.

Han talar sällan om spekulation. Han talar om kvalitet.

I en värld där värde ofta definieras av kvartalsrapporter och algoritmer representerar Knut Knutson något mer långsamt. Ett kapital som kan stå i ett hörn i 40 år och plötsligt bli relevant.

ANNONS

Affärsmodellen är enkel. Titta där andra inte tittar. Förstå det andra inte förstår. Och kasta aldrig innan du vet vad du kastar.

Viggos dagbok: Litteraturångest, tv-smink och ett Schweiz som fortfarande är svindyrt

Viggos dagbok vecka 6 rymmer allt från författare som inte vill sluta arbeta och tv-inspelningar som känns viktigare än de är, till pressluncher,
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AuktionerPengarSVT
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS