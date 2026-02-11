Han hittar miljonerna i svenskarnas skräprum

Marknadens brutala svängningar

Auktionsmarknaden är snabbare än sitt rykte. Föremål kan gå från ointressanta till investeringsklass på några år.

Just då, menar han, ska man absolut gå dit. Under åren har några av de största fynden dykt upp i utrymmen som ägarna själva avfärdat. Gästrum, vindar, skräprum och köksskåp. Ett exempel är en målning som hängde i ett gästrum och visade sig vara av den ryske konstnären Konstantin Makovsky.

“Familjen hade ingen aning. Vi satte ett utrop 200-300 000 och den klubbades på 600 000.”

Knut sammanfattar det torrt:

“Hade man sparat det ingen ville ha hade man varit förmögen.”

Det är en lektion i kontrarian-tänkande. Köp när ingen annan vill ha. Sälj när flocken springer.

Kina förändrade allt

Den största strukturella förändringen i Knut Knutsons karriär stavas Kina.

Under decennier betraktades sent kinesiskt porslin som sekundärt i Europa. När köpare från Kina, Taiwan, Hongkong och Singapore började köpa tillbaka sitt kulturarv ändrades spelplanen.

En liten tekanna med rätt märke och rätt period kan i dag nå miljonbelopp. Skillnaden ligger i kombinationen av proveniens, kvalitet och global efterfrågan.

“Om märke och tid sammanfaller är det jättebra.”

Det är i grunden samma logik som på aktiemarknaden: knapphet, autenticitet och internationellt kapital.

Respekt som affärsstrategi

En viktig del av Knut Knutsons affärsmodell är relationer.

Han berättar om ett hem fyllt av gustavianska möbler där konkurrenten avfärdade en samling Höganäs-keramik som ointressant. Knut gjorde tvärtom.

“Vad kul med den här Höganäs-samlingen.”

Det visade sig vara familjens hjärtefråga. Han fick hela uppdraget.

I en bransch där värdering kan uppfattas som domslut är respekt ett konkurrensmedel. Föremål är kapital, men också minnen.

För Knut Knutson är kunskap viktigare än tur.

Kapital i folkhemmet

En av de största förändringarna under Knuts karriär är demokratiseringen av värden.

Tidigare fanns de dyraste objekten i adliga och högborgerliga hem. I dag kan miljonföremål dyka upp i en helt vanlig lägenhet utanför Uppsala. Globalisering, resande och 1900-talets konsumtionsmönster har spridit konst och design långt bortom traditionella elitmiljöer.

Samtidigt är det vanligaste försäljningsskälet inte dödsbon utan flytt från hus till lägenhet. Då rensas det snabbt. Ibland för snabbt.

Ett föremåls värde avgörs av kvalitet, proveniens och global efterfrågan. (Foto: TT)

Följ inte flocken

Knut Knutsons kanske tydligaste investeringsråd är enkelt.

“Det finns ett följa-John-beteende bland samlare.”

När alla springer åt samma håll är det redan för sent. Hans egen karriär byggde på intresse för modern design när den var iskall och för pärlgrå gustavianska möbler när ingen brydde sig.

Han talar sällan om spekulation. Han talar om kvalitet.

I en värld där värde ofta definieras av kvartalsrapporter och algoritmer representerar Knut Knutson något mer långsamt. Ett kapital som kan stå i ett hörn i 40 år och plötsligt bli relevant.

Affärsmodellen är enkel. Titta där andra inte tittar. Förstå det andra inte förstår. Och kasta aldrig innan du vet vad du kastar.