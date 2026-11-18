Kanarieöarna Gran Canaria backar med 7 procent och Teneriffa rasar med 20 procent i svenskarnas vinterbokningar. Samtidigt rusar Thailand. Efter flera år av protester mot massturismen kommer nu siffror som väcker en intressant fråga. Har svenskarna börjat lyssna på lokalbefolkningen?
Svenskarna sviker Kanarieöarna – har protesterna till slut fått effekt?
Kanarieöarna tappar sin självklara ställning
Spanska Kanarieöarna har under flera decennier varit svenskarnas självklara tillflyktsort när novembermörkret lägger sig över landet. Sex timmar i ett flygplan och plötsligt kan man beställa en stor stark i kortbyxor.
Men nu händer något. Enligt färska bokningssiffror från resebyrån Ticket minskar antalet resenärer till Gran Canaria med 7 procent inför vintern 2026/2027. Teneriffa tappar hela 20 procent och faller från femte till åttonde plats på topplistan.
Det sker trots att Tickets totala antal bokade resenärer ökar med 10 procent.
Bangkok behåller förstaplatsen och ökar med imponerande 51 procent. Phuket växer med 36 procent och Krabi med 51 procent. Bangkok har nu cirka 46 procent fler bokade resenärer än Gran Canaria.
Protesterna kan ha förändrat svenskarnas resvanor
Perfect Weekend har tidigare rapporterat om hur invånarna på Kanarieöarna tröttnat på massturismen. Demonstrationerna har avlöst varandra och missnöjet handlar framför allt om bostadsbrist, stigande hyror och en turistindustri som tar allt större plats.
I juni rapporterade Perfect Weekend att antalet utländska besökare minskat med över 110 000 under april jämfört med året innan.
Redan sommaren 2025 berättade flera läsare för Perfect Weekend att de aktivt valde bort Spanien eftersom de inte längre kände sig välkomna.
Det är därför rimligt att fråga sig om protesterna nu påverkar svenskarnas bokningar. Något säkert samband kan dock inte utläsas ur Tickets statistik.
Det finns också stöd för nedgången i Kanarieöarnas egen turiststatistik. Under januari–september 2026 kom 202 930 svenska turister till ögruppen, jämfört med 223 045 samma period 2025. Det är en minskning med 9 procent. Totalt minskade besöken från alla länder med 0,7 procent.
Nya flyglinjer 2027 – Ryanair gör comeback och Kastrup fortsätter att vinna
Nästa års flygnyheter innehåller flera överraskningar för svenska resenärer. Ryanair återvänder till Skavsta, Gotland får en direktlinje
Thailand tar över svenskarnas vinter
”Thailand lockar många som vill ha värme och sol under vintern, och vi ser en tydlig ökning till flera av landets resmål”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.
Det är heller inte bara Thailand som växer. Bokningarna till Manila på Filippinerna har nästan fördubblats, Tokyo ökar med 32 procent och Colombo på Sri Lanka med 28 procent.
London gör också ett rejält ryck med en ökning på 78 procent och klättrar till fjärde plats. Sydney tar sig in på topp tio efter en uppgång på 45 procent.
”Förra året höll sig resorna inom det trygga närområdet, men nu ser vi att pendeln börjat svänga åt andra hållet”, säger Tiyoneh Jah.
Fortfarande svenskarnas favorit
Kanarieöarna är långt ifrån uträknade. Gran Canaria behåller andraplatsen på Tickets lista och det är fortfarande svårt att hitta samma kombination av vintervärme, kort flygresa och väletablerad turistservice.
Men skillnaden mot Thailand växer. Och medan Bangkok ökar med 51 procent tappar Teneriffa var femte bokad resenär hos Ticket.
Statistiken omfattar resor bokade till och med den 15 november, med avresor mellan den 1 december 2026 och den 31 mars 2027.
Soliga Spanien ska ta emot 110 miljoner turister – men var ska alla bo?
300 soldagar om året lockar många turister till Spanien. Det kommer redan nu runt 100 miljoner internationella turister, en siffra som ska upp till 110