Protesterna kan ha förändrat svenskarnas resvanor

Perfect Weekend har tidigare rapporterat om hur invånarna på Kanarieöarna tröttnat på massturismen. Demonstrationerna har avlöst varandra och missnöjet handlar framför allt om bostadsbrist, stigande hyror och en turistindustri som tar allt större plats.

I juni rapporterade Perfect Weekend att antalet utländska besökare minskat med över 110 000 under april jämfört med året innan.

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Redan sommaren 2025 berättade flera läsare för Perfect Weekend att de aktivt valde bort Spanien eftersom de inte längre kände sig välkomna.

Det är därför rimligt att fråga sig om protesterna nu påverkar svenskarnas bokningar. Något säkert samband kan dock inte utläsas ur Tickets statistik.

Det finns också stöd för nedgången i Kanarieöarnas egen turiststatistik. Under januari–september 2026 kom 202 930 svenska turister till ögruppen, jämfört med 223 045 samma period 2025. Det är en minskning med 9 procent. Totalt minskade besöken från alla länder med 0,7 procent.

Thailand tar över svenskarnas vinter

”Thailand lockar många som vill ha värme och sol under vintern, och vi ser en tydlig ökning till flera av landets resmål”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.

Det är heller inte bara Thailand som växer. Bokningarna till Manila på Filippinerna har nästan fördubblats, Tokyo ökar med 32 procent och Colombo på Sri Lanka med 28 procent.

London gör också ett rejält ryck med en ökning på 78 procent och klättrar till fjärde plats. Sydney tar sig in på topp tio efter en uppgång på 45 procent.

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”Förra året höll sig resorna inom det trygga närområdet, men nu ser vi att pendeln börjat svänga åt andra hållet”, säger Tiyoneh Jah.

Teneriffa har länge varit svenskarnas vintervardagsrum. Här finns svenska menyer, svenska grannar och ibland nästan lika mycket svenska som i Sälen. (Foto: TT)

Fortfarande svenskarnas favorit

Kanarieöarna är långt ifrån uträknade. Gran Canaria behåller andraplatsen på Tickets lista och det är fortfarande svårt att hitta samma kombination av vintervärme, kort flygresa och väletablerad turistservice.

Men skillnaden mot Thailand växer. Och medan Bangkok ökar med 51 procent tappar Teneriffa var femte bokad resenär hos Ticket.

Statistiken omfattar resor bokade till och med den 15 november, med avresor mellan den 1 december 2026 och den 31 mars 2027.