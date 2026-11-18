Det lettiska flygbolaget airBaltic kan tvingas ställa in hela verksamheten redan i december. Pengarna håller på att ta slut och nya lån på närmare två miljarder kronor har fastnat i en strid mellan långivarna. En konkurs skulle också drabba svenska resenärer och riskera att minska intäkterna för statliga Swedavia, som driver Arlanda.
Flygbolaget kan gå i konkurs före jul – Arlanda och Swedavia riskerar att drabbas
Det började med förluster trots rekordmånga passagerare. Sedan kom nedskärningar, uppsägningar och en dramatisk bantning av flygplansflottan. Nu har krisen i airBaltic nått nästa nivå.
Enligt handlingar som flygbolaget lämnade in till konkursdomstolen i New York den 16 november riskerar kassan att vara tom redan under första halvan av december.
Finansrådgivaren Stefan Krastev på Seabury Global Aviation Advisors har granskat bolagets prognoser. Hans slutsats är att airBaltic kan tvingas upphöra med verksamheten och inleda en likvidation om den återstående finansieringen uteblir, rapporterar den lettiska nyhetsbyrån LETA.
Flygbolag på Arlanda varnar: Pengarna kan ta slut i december
Flygbolaget airBaltic riskerar att få slut på pengar redan under första halvan av december. Utan ytterligare finansiering kan bolaget tvingas stoppa
Miljarderna finns men går inte att använda
airBaltic befinner sig sedan den 14 september i en amerikansk företagsrekonstruktion enligt Chapter 11, samma juridiska modell som SAS använde för att rädda sin verksamhet.
Flygbolaget har fått löften om lån på sammanlagt 350 miljoner euro, omkring 3,8 miljarder kronor. Men pengarna betalas ut i tre omgångar.
Den första delen på 175 miljoner euro har godkänts. De återstående 175 miljonerna är beroende av att nya långivare får bättre säkerheter än de obligationsägare som redan lånat ut pengar till bolaget.
Här har förhandlingarna kört fast.
Bakom räddningsfinansieringen finns bland andra Barclays, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management och Strategic Value Partners. Lånen har en ränta på omkring 12 procent och omfattas av betydande avgifter.
Enligt domstolshandlingarna kan långivarnas sammanlagda fordringar vid rekonstruktionens genomförande uppgå till 432 miljoner euro. Av dessa är 350 miljoner lånekapital och 82 miljoner avtalad minimiavkastning. Den senare motsvarar drygt 23 procent av lånebeloppet.
Obligationsägarna riskerar miljardförluster
Problemet är att de gamla obligationsägarna kan få stå tillbaka när de nya långivarna ska ha betalt.
airBaltic försöker övertyga domstolen om att en fortsatt verksamhet är bättre för samtliga fordringsägare än en likvidation.
Enligt finansrådgivaren Krastevs beräkningar är säkerheterna värda omkring 251 miljoner euro om bolaget fortsätter flyga. Vid en likvidation kan värdet sjunka till mellan 28,5 och 56,1 miljoner euro.
Om rekonstruktionen genomförs med de nya långivarnas prioritet skulle omkring 74 miljoner euro kunna återstå för obligationsägarna, enligt samma kalkyl.
För att blidka de gamla långivarna erbjuder airBaltic ytterligare säkerheter i åtta Airbus A220, sju reservmotorer och en flygsimulator.
Arlanda och statliga Swedavia riskerar att förlora intäkter
En konkurs skulle också få konsekvenser för svensk flygtrafik. airBaltic trafikerar Stockholm Arlanda med direktflyg till Riga, där resenärerna kan fortsätta till andra destinationer i Europa.
Om flygbolaget försvinner riskerar Arlanda att förlora avgångar och passagerare. Det skulle också kunna slå mot flygplatsens ägare, statliga Swedavia.
Swedavia tjänar pengar på flygplatsavgifter, bland annat start- och passageraravgifter, men också på kommersiell verksamhet i terminalerna. Färre resenärer innebär därför potentiellt lägre intäkter från såväl flygtrafiken som butiker och restauranger.
Hur stort intäktsbortfallet skulle bli beror på hur mycket trafik airBaltic har på Arlanda och om andra flygbolag kan ersätta de försvunna avgångarna.
Även Göteborg Landvetter kan påverkas. I april 2026 startade airBaltic en ny direktlinje mellan Göteborg och Riga med två avgångar i veckan under sommarsäsongen.
”Den nya direktlinjen spelar en viktig roll för att stärka regionens tillgänglighet till både Baltikum och vidare ut i Europa”, sade flygplatschefen Anna Strömwall när Swedavia presenterade satsningen.
En nedläggning av airBaltic skulle därmed innebära ytterligare ett bakslag för Sveriges internationella flygförbindelser, som Realtid och Dagens PS tidigare har granskat.
Realtid har följt krisen sedan i somras
Redan i juli skrev Realtid om den märkliga situationen där airBaltic slog passagerarrekord men ändå redovisade en kvartalsförlust på 70,1 miljoner euro.
I augusti berättade Dagens PS att bolaget skrotat sina expansiva planer på omkring 100 Airbus A220. Flottan skulle i stället minska från 54 till 36 flygplan.
Förra veckan rapporterade Realtid att ytterligare flygplan ska lämnas tillbaka, omkring 300 flygande medarbetare berörs av nedskärningar och att Lufthansakoncernen kraftigt minskar sin inhyrning av flygplan.
Tidigare kunde Lufthansa hyra upp till 21 flygplan under sommaren. Det nya avtalet omfattar högst sex.
Lufthansa äger tio procent
Lufthansa är också delägare i airBaltic med tio procent av aktierna. Den lettiska staten kontrollerar drygt 88 procent.
Trots de starka ägarna har airBaltic inte lyckats lösa sina långsiktiga finansieringsproblem.
Bolagets vd Erno Hildén, som tidigare arbetat inom både SAS och Finnair, har erfarenhet av flygbolag i ekonomisk kris. I september försäkrade han att verksamheten skulle fortsätta som vanligt under rekonstruktionen.
Bolaget framhåller fortfarande att samtliga befintliga biljetter och bokningar gäller och att flygprogrammet genomförs som planerat.
Två datum avgör flygbolagets framtid
Den 4 december ska obligationsägarna samlas för att ta ställning till upplägget för de nya långivarnas säkerheter.
Därefter väntar en avgörande förhandling i konkursdomstolen i New York den 9 december, med möjlighet till fortsättning dagen därpå.
Om domstolen godkänner finansieringen kan airBaltic fortsätta rekonstruktionen, som enligt bolagets plan ska vara avslutad omkring mitten av 2027.
Men enligt bolagets egna handlingar riskerar pengarna att ta slut under samma decemberveckor som domstolen ska avgöra finansieringsfrågan.
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