Perfect Weekend listar Europas nya höstfavoriter – lugnare, billigare, vackrare. Turisterna har dragit hem, lokalborna har tid att prata och temperaturen är precis lagom för att promenera, äta, dricka och fundera över livets små och stora mysterier.
Glöm Paris och Rom – här är Europas nya höstfavoriter
Så släpp Paris och Rom för en gångs skull. Här är sju städer som passar oss svenskar perfekt i november – med kultur, vin och värme i rätt dos.
Regensburg – bratwurst och historia vid Donau
Mellan München och Prag ligger en stad som borde vara lika känd som båda – men inte är det. Regensburg är en medeltida dröm vid Donau, full av torn, kyrkklockor och vinbarer utan Instagramköer.
Ta en promenad över den gamla bron Steinerne Brücke och ät lunch på Historische Wurstkuchl – världens äldsta korvrestaurang, där arbetare åt bratwurst redan på 1100-talet. Här dricker man sin öl långsamt, som en bayersk version av mindfulness.
Bor gör du charmigt på Hotel Goldenes Kreuz, där kejsar Karl V sägs ha sovit, eller på det mindre Hotel Bohemia.
Jerez – sherryns huvudstad och flamencons själ
Sevilla och Córdoba får all uppmärksamhet, men det är i Jerez de la Frontera som Andalusiens själ bor. Här föddes sherryn – och just nu är den trendigare än någonsin.
Från slutet av november firas Las Zambombas, en sorts flamencojul med trummor, dans och vin på gatorna. Boka bord på La Carboná, en före detta vintunna som nu är gourmettempel där kocken Javier Muñoz gör risotto på vildsvin och Oloroso.
Bo på Hotel Bodega Tío Pepe, mitt bland vinfat och katedralkupoler – så nära vinet att du nästan blir rund under fötterna av doften.
Leiden – som Amsterdam, fast med vett och sans
Rembrandts födelsestad är Hollands bäst bevarade hemlighet. Hit åker holländarna själva när de tröttnat på turistkaoset i Amsterdam. Staden är platt, vacker och fylld av studenter, cyklar och kaféer där man kan sitta i timmar.
Prova nystekta stroopwafels på marknaden vid Nieuwe Rijn, ät äppelpaj på Madame Marie och ta en öl på Annie’s med utsikt över kanalen. Och om du känner dig kulturell finns Museum De Lakenhal med konst, Naturalis med dinosaurier och ett helt museum för japansk kultur.
Saint-Malo – franska stormar och varm cider
När sommarens charterfolk dragit hem förvandlas Bretagnes kust till poesi. I Saint-Malo möter Atlanten stadens gamla murar, och vågorna slår in mot stranden som ett hjärtslag.
Författaren Chateaubriand ligger begravd ute på en liten ö, dit man kan gå vid lågvatten. Hans grav vänder sig mot havet, med texten: ”Lämna honom i fred – han ville bara höra vinden och vågorna.”
Drick cider på Bar de l’Univers, ett ställe där sjömän och författare samlats i hundra år. Sov gott på det japansk-franska designhotellet Otonali – lika snyggt som det låter.
Modica – Sicilien för livsnjutare
De flesta turister flockas till Noto och Taormina, men de som kan sin italienska geografi kör längre söderut till Modica. Här tillverkas Europas mest speciella choklad, ett arv från spanjorerna på 1500-talet.
Hos Bonajuto säljs bitar smaksatta med chili och kanel, medan Sabadì bjuder på ”superfood-choklad” som påstås förbättra både optimism och kärleksliv.
Ät middag på Accursio Radici, där Siciliens mest hyllade kock serverar grillad bläckfisk med bondbönor och vild fänkål. Sov på Casa Talia, ett av världens vackraste B&B med utsikt över staden och barockkyrkorna som glöder i kvällssolen.
Ljubljana – där Balkan möter Wien
Ljubljana är som en blandning av Stockholm, Wien och Prag – fast utan massturismen. På hösten fylls staden av filmfestivaler, vintage fester och matmarknader längs floden.
Ta linbanan upp till slottet, promenera över Dragon Bridge och avsluta kvällen på Jaz by Ana Roš, Sloveniens mest hypade restaurang just nu. För nattliv: gå till Metelkova Mesto, en gammal militärbas som blivit ett självstyrande konstkvarter med barer, klubbar och politisk graffiti.
Bo centralt på Hotel Cubo eller Vander Urbani Resort – båda med utsikt mot slottet och gångavstånd till allt.
Thessaloniki – Medelhavets mest underskattade stad
”Vi är inte Europa. Vi är Balkan.” Så beskriver barberaren Marios sin stad – och han har rätt. Thessaloniki är ruffig, varm och vacker på samma gång.
Här äter man soutzoukakia (kryddiga köttbullar) på Diagonios, dricker vin till midnatt vid havet och köper smycken på Margoni.
Sedan 2021 är staden UNESCO-listad för sin gastronomi, och unga kockar experimenterar med traditionella rätter. Gå till Iliopetra där mormors fotografi vakar över tallrikarna. Billigt, passionerat och fullständigt beroendeframkallande.
Perfect Weekend Guide till Europas nya höstfavoriter
Bästa vägen dit:
• Regensburg – flyg till München, tåg 1 timme 20 minuter.
• Jerez – flyg till Sevilla, snabbtåg 50 minuter.
• Leiden – 17 minuter med tåg från Schiphol.
• Saint-Malo – tåg från Paris på drygt 2,5 timme.
• Modica – flyg till Catania, buss 2 timmar.
• Ljubljana – direktflyg från Arlanda med SAS.
• Thessaloniki – direktflyg året runt från Stockholm.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
