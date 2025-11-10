Realtid
Realtid.se
Perfect Weekend

Glöm Paris och Rom – här är Europas nya höstfavoriter

Saint-Malo – där Atlantens vågor möter fransk romantik. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Perfect Weekend listar Europas nya höstfavoriter – lugnare, billigare, vackrare. Turisterna har dragit hem, lokalborna har tid att prata och temperaturen är precis lagom för att promenera, äta, dricka och fundera över livets små och stora mysterier.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

sju
Spela klippet
Realtid TV

Stureplan får nya smaker: "Mycket pengar på väg in"

08 nov. 2025

Så släpp Paris och Rom för en gångs skull. Här är sju städer som passar oss svenskar perfekt i november – med kultur, vin och värme i rätt dos.

Viggos dagbok: Guldbröllop, AI-revisorer och en magisk kväll på Teatergrillen

Viggos dagbok vecka 45: Svärmor avslöjar hemligheten bakom 50 års äktenskap, KPMG:s vd berättar att AI gör revisorn överflödig.
Regensburg – den lilla staden vid Donau där tiden verkar ha tagit en lång lunchrast. (Foto: Canva)

Regensburg – bratwurst och historia vid Donau

Mellan München och Prag ligger en stad som borde vara lika känd som båda – men inte är det. Regensburg är en medeltida dröm vid Donau, full av torn, kyrkklockor och vinbarer utan Instagramköer.

Ta en promenad över den gamla bron Steinerne Brücke och ät lunch på Historische Wurstkuchl – världens äldsta korvrestaurang, där arbetare åt bratwurst redan på 1100-talet. Här dricker man sin öl långsamt, som en bayersk version av mindfulness.

Bor gör du charmigt på Hotel Goldenes Kreuz, där kejsar Karl V sägs ha sovit, eller på det mindre Hotel Bohemia.

Jerez – Andalusien när den är som mest äkta, utan charter och solhattar. (Foto: Canva)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Jerez – sherryns huvudstad och flamencons själ

Sevilla och Córdoba får all uppmärksamhet, men det är i Jerez de la Frontera som Andalusiens själ bor. Här föddes sherryn – och just nu är den trendigare än någonsin.

Från slutet av november firas Las Zambombas, en sorts flamencojul med trummor, dans och vin på gatorna. Boka bord på La Carboná, en före detta vintunna som nu är gourmettempel där kocken Javier Muñoz gör risotto på vildsvin och Oloroso.

Bo på Hotel Bodega Tío Pepe, mitt bland vinfat och katedralkupoler – så nära vinet att du nästan blir rund under fötterna av doften.

Läs även: Introvert? Grattis – Du är ovanligt klok

Leiden – holländsk småstadscharm med cyklar, kanaler och ostdoft. (Foto: Canva)

Leiden – som Amsterdam, fast med vett och sans

Rembrandts födelsestad är Hollands bäst bevarade hemlighet. Hit åker holländarna själva när de tröttnat på turistkaoset i Amsterdam. Staden är platt, vacker och fylld av studenter, cyklar och kaféer där man kan sitta i timmar.

ANNONS

Prova nystekta stroopwafels på marknaden vid Nieuwe Rijn, ät äppelpaj på Madame Marie och ta en öl på Annie’s med utsikt över kanalen. Och om du känner dig kulturell finns Museum De Lakenhal med konst, Naturalis med dinosaurier och ett helt museum för japansk kultur.

Saint-Malo – en stad byggd för pirater, poeter och människor som gillar dåligt väder. (Foto: Canva)

Saint-Malo – franska stormar och varm cider

När sommarens charterfolk dragit hem förvandlas Bretagnes kust till poesi. I Saint-Malo möter Atlanten stadens gamla murar, och vågorna slår in mot stranden som ett hjärtslag.

Författaren Chateaubriand ligger begravd ute på en liten ö, dit man kan gå vid lågvatten. Hans grav vänder sig mot havet, med texten: ”Lämna honom i fred – han ville bara höra vinden och vågorna.”

Drick cider på Bar de l’Univers, ett ställe där sjömän och författare samlats i hundra år. Sov gott på det japansk-franska designhotellet Otonali – lika snyggt som det låter.

Läs även: Stureplan får nya smaker: ”Mycket pengar på väg in”

Modica – Siciliens mest förföriska stad och chokladens heliga plats. (Foto: Canva)
ANNONS

Modica – Sicilien för livsnjutare

De flesta turister flockas till Noto och Taormina, men de som kan sin italienska geografi kör längre söderut till Modica. Här tillverkas Europas mest speciella choklad, ett arv från spanjorerna på 1500-talet.

Hos Bonajuto säljs bitar smaksatta med chili och kanel, medan Sabadì bjuder på ”superfood-choklad” som påstås förbättra både optimism och kärleksliv.

Ät middag på Accursio Radici, där Siciliens mest hyllade kock serverar grillad bläckfisk med bondbönor och vild fänkål. Sov på Casa Talia, ett av världens vackraste B&B med utsikt över staden och barockkyrkorna som glöder i kvällssolen.

Ljubljana – en sagostad mellan Alperna och Adriatiska havet. (Foto: Canva)

Ljubljana – där Balkan möter Wien

Ljubljana är som en blandning av Stockholm, Wien och Prag – fast utan massturismen. På hösten fylls staden av filmfestivaler, vintage fester och matmarknader längs floden.

Ta linbanan upp till slottet, promenera över Dragon Bridge och avsluta kvällen på Jaz by Ana Roš, Sloveniens mest hypade restaurang just nu. För nattliv: gå till Metelkova Mesto, en gammal militärbas som blivit ett självstyrande konstkvarter med barer, klubbar och politisk graffiti.

ANNONS

Bo centralt på Hotel Cubo eller Vander Urbani Resort – båda med utsikt mot slottet och gångavstånd till allt.

Thessaloniki – där Europa möter Asien i en taverna med vinfläckad duk. (Foto: Canva)

Thessaloniki – Medelhavets mest underskattade stad

”Vi är inte Europa. Vi är Balkan.” Så beskriver barberaren Marios sin stad – och han har rätt. Thessaloniki är ruffig, varm och vacker på samma gång.

Här äter man soutzoukakia (kryddiga köttbullar) på Diagonios, dricker vin till midnatt vid havet och köper smycken på Margoni.

Sedan 2021 är staden UNESCO-listad för sin gastronomi, och unga kockar experimenterar med traditionella rätter. Gå till Iliopetra där mormors fotografi vakar över tallrikarna. Billigt, passionerat och fullständigt beroendeframkallande.

Regensburg – bratwurst, öl och gotik i perfekt tysk harmoni. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till Europas nya höstfavoriter

ANNONS

Bästa vägen dit:
• Regensburg – flyg till München, tåg 1 timme 20 minuter.
• Jerez – flyg till Sevilla, snabbtåg 50 minuter.
• Leiden – 17 minuter med tåg från Schiphol.
• Saint-Malo – tåg från Paris på drygt 2,5 timme.
• Modica – flyg till Catania, buss 2 timmar.
• Ljubljana – direktflyg från Arlanda med SAS.
• Thessaloniki – direktflyg året runt från Stockholm.

Källa: Financial Times

Vill du läsa mer om resor och trender? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om EU-domen som skakar hela resebranschen och Ryanair blir flygets IKEA – satsar miljarder på nya superplan.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EuropaflygResorSemester
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS