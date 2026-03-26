Påsken har länge varit en dyr historia för den som vill resa. Men i år händer något ovanligt: priserna rör sig åt rätt håll.
Fynda påskresan i år - detta är billigaste resdagen
Flygbiljetter till flera av svenskarnas favoritdestinationer i Europa har sjunkit med mellan 3 och 35 procent jämfört med förra året. Det betyder i praktiken att en weekend i London eller Paris plötsligt känns rimlig igen.
Klassikerna håller ställningarna
Svenskarna ändrar inte sina vanor i första taget. Málaga, London och Paris toppar listan, följt av Alicante och Rom. Det är tryggt, förutsägbart och fungerar varje gång. Lite som att beställa samma rätt på restaurangen. Man vet vad man får.
Bussresan tappar fart – men branschen rullar vidare
Bussresan har överlevt pandemin, energikrisen och svenskarnas nyfunna kärlek till att flyga billigt till Barcelona på en tisdag. Nu är läget
Minisemestern tar över
Den stora förändringen ligger inte i vart vi åker, utan hur.
61 procent av svenskarna planerar kortare resor i år, skriver Momondo i ett pressmeddelande.
Tre till fyra dagar räcker. Det handlar mindre om att fly vardagen och mer om att bryta den. Påsken passar perfekt för just det.
Så maxar du ledigheten
Här finns ett enkelt trick som många missar. Tar du fyra semesterdagar runt långfredagen kan du få upp till tio dagars ledighet. Det gör påsken till årets kanske mest underskattade reseperiod.
Timing slår allt
Vill du verkligen spara pengar är valet av dag avgörande. Den 27 mars pekas ut som den billigaste resdagen under påsken. Skillnaden mellan rätt och fel dag kan vara större än skillnaden mellan två destinationer.
Slutsats
Det här är året då du inte behöver vara ett geni för att göra en bra affär. Det räcker med att inte göra som alla andra.
