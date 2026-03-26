Fynda påskresan i år - detta är billigaste resdagen

Minisemestern tar över

Den stora förändringen ligger inte i vart vi åker, utan hur.

61 procent av svenskarna planerar kortare resor i år, skriver Momondo i ett pressmeddelande.

Tre till fyra dagar räcker. Det handlar mindre om att fly vardagen och mer om att bryta den. Påsken passar perfekt för just det.

Så maxar du ledigheten

Här finns ett enkelt trick som många missar. Tar du fyra semesterdagar runt långfredagen kan du få upp till tio dagars ledighet. Det gör påsken till årets kanske mest underskattade reseperiod.

Timing slår allt

Vill du verkligen spara pengar är valet av dag avgörande. Den 27 mars pekas ut som den billigaste resdagen under påsken. Skillnaden mellan rätt och fel dag kan vara större än skillnaden mellan två destinationer.

Slutsats

Det här är året då du inte behöver vara ett geni för att göra en bra affär. Det räcker med att inte göra som alla andra.

