26 mars
2026

Fynda påskresan i år - detta är billigaste resdagen

Påsken är inte bara sill och släkt – det är årets bästa ursäkt för en spontan weekend till Paris. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling

Påsken har länge varit en dyr historia för den som vill resa. Men i år händer något ovanligt: priserna rör sig åt rätt håll.

Flygbiljetter till flera av svenskarnas favoritdestinationer i Europa har sjunkit med mellan 3 och 35 procent jämfört med förra året. Det betyder i praktiken att en weekend i London eller Paris plötsligt känns rimlig igen.

Klassikerna håller ställningarna

Svenskarna ändrar inte sina vanor i första taget. Málaga, London och Paris toppar listan, följt av Alicante och Rom. Det är tryggt, förutsägbart och fungerar varje gång. Lite som att beställa samma rätt på restaurangen. Man vet vad man får.

Bussresan tappar fart – men branschen rullar vidare

Bussresan har överlevt pandemin, energikrisen och svenskarnas nyfunna kärlek till att flyga billigt till Barcelona på en tisdag. Nu är läget
En billig biljett till London slår alltid ett påskägg med medioker choklad. (Foto: Pressbild)

Minisemestern tar över

Den stora förändringen ligger inte i vart vi åker, utan hur.

61 procent av svenskarna planerar kortare resor i år, skriver Momondo i ett pressmeddelande.

Tre till fyra dagar räcker. Det handlar mindre om att fly vardagen och mer om att bryta den. Påsken passar perfekt för just det.

Så maxar du ledigheten

Här finns ett enkelt trick som många missar. Tar du fyra semesterdagar runt långfredagen kan du få upp till tio dagars ledighet. Det gör påsken till årets kanske mest underskattade reseperiod.

Timing slår allt

Vill du verkligen spara pengar är valet av dag avgörande. Den 27 mars pekas ut som den billigaste resdagen under påsken. Skillnaden mellan rätt och fel dag kan vara större än skillnaden mellan två destinationer.

Slutsats

Det här är året då du inte behöver vara ett geni för att göra en bra affär. Det räcker med att inte göra som alla andra.

Läs även: Sekunder från katastrof – SAS-plan i dramatisk felstart

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

