Italiens förbjudna matvana är plötsligt helt rätt

Dåligt bordsskick blev uppskattning

Alla generationer har inte älskat scarpetta.

Kocken Gaia Enria, som växte upp i Turin, minns hur hennes föräldrar sa åt henne att sluta.

”Det betraktades som olämpligt då”, säger hon.

I Apulien har synen varit nästan den motsatta. Kocken Somaia Hammad berättar att det där kan uppfattas som ohövligt att lämna mat på tallriken. Att ta upp den sista såsen med bröd visar kocken att maten var värd att äta upp.

Längre söderut i Kalabrien går brödets ställning ännu djupare. Kocken Francesco Mazzei berättar att resten av maten traditionellt kunde beskrivas som ”companatico”, alltså det man äter tillsammans med brödet.

”Våra liv kretsade kring bröd. Måltiden har inte börjat om det inte finns bröd på bordet och den kan inte sluta utan det heller”, säger Mazzei.

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Överklassen höll emot

Motståndet hade enligt Cesari lika mycket med samhällsklass som med geografi att göra.

Traditionell borgerlig etikett ogillade att gäster tog mat med händerna. Ett försök att vara finare genom att sätta brödbiten på en gaffel gjorde inte nödvändigtvis saken bättre. Det signalerade snarare en människa som kände till reglerna men ändå tänkte slicka tallriken ren med tekniska hjälpmedel.

Under andra halvan av 1900-talet började attityderna förändras när Italien återupptäckte ”cucina povera”, det enkla köket byggt på billiga råvaror, tradition och att inte kasta mat.

Ett symboliskt genombrott kom 2015 när Gualtiero Marchesi, en av den moderna italienska gastronomins mest betydelsefulla kockar, försvarade scarpetta. Enligt honom kunde ritualen till och med vara elegant, så länge den gjordes med fingrarna och utan större dramatik.

I dag går det att se italienare göra samma sak på vita dukar som hemma vid köksbordet.

I Neapel finns till och med pastastället ’A Scarpetta, där rätterna medvetet serveras med tillräckligt mycket sås för att det ska finnas något kvar för brödet.

Cesari sammanfattar saken så här:

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”Att lämna något gott på tallriken vore ett mycket värre brott än att moppa upp det med en bit bröd.”

Tre Stockholmskrogar för en scarpetta

Du behöver förstås inte flyga till Neapel för att testa teorin.

När Perfect Weekend rankade Stockholms italienska restauranger hösten 2025 hamnade Spesso, Trattoria Montanari och L’Avventura på de tre första platserna.

1. Spesso blev etta när Perfect Weekend rankade Stockholms italienska krogar. Här passar scarpetta bättre än man först kan tro.

Spesso, Malmskillnadsgatan 38B

Högst upp på Malmskillnadsgatan väntar Milano med utsikt över Stockholm. Spesso kombinerar handgjord pasta, italienska viner och en takterrass med 360-gradersvy över stan. Publiken är tillräckligt välklädd för att scarpetta ska kännas som ett litet uppror mot bordsskicket. Perfect Weekend utsåg Spesso till Stockholms bästa italienare 2025.

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3. Familjekänsla, pasta och Marche på Grev Turegatan. Montanari är byggd för långa middagar och tomma tallrikar.

Trattoria Montanari, Grev Turegatan 56

På Grev Turegatan ligger familjekrogen Montanari, med rötter i klassiska Capri på Nybrogatan och inspiration från regionen Marche. Här är stämningen mindre takbar och mer italiensk söndagsmiddag. Pasta, kötträtter och familjekänsla gör Montanari till den självklara platsen för den som vill låta brödet arbeta efter huvudrätten. Den hamnade tvåa på Perfect Weekends lista.

5. I den gamla biosalongen på Sveavägen är miljön pampig. Scarpetta blir nästan den mest diskreta gesten i rummet.

L’Avventura, Sveavägen 77

L’Avventura ligger i en före detta biosalong på Sveavägen och är ungefär så långt från ett diskret hål i väggen som det går att komma. Kristallkronor, höga tak, två barer och en matsal som påminner om en italiensk opera utan sångare. Maten håller sig till det klassiskt italienska och Perfect Weekend placerade restaurangen på tredje plats. Här borde scarpetta kunna genomföras med den självklarhet som Gualtiero Marchesi efterlyste.