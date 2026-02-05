En pilot i cockpit – fast inte riktigt än

Marken tar redan över mer än man tror

En ofta förbisedd detalj är hur mycket ansvar som redan flyttats från cockpit till marken. Flygbolagens Operations Control Centers övervakar i realtid flygningar, väder, bränslebeslut och tekniska avvikelser. I praktiken är varje flygning redan en laginsats.

Skillnaden mellan två piloter i cockpit och ”en pilot plus ett team på marken” krymper för varje år. Inte till noll. Men tillräckligt för att locka beslutsfattare att testa gränserna.

Automationens svaga punkt: när inget händer

EASA-rapporten är extra tydlig på en punkt som sällan diskuteras öppet. Problemet är inte normalflygning. Det är kombinationen av långa monotona pass följt av extrem stress. En ensam pilot riskerar både understimulans och överbelastning – ibland inom loppet av sekunder.

Historien visar att automation fungerar utmärkt tills den inte gör det. Och när systemen fallerar är två mänskliga hjärnor ofta skillnaden mellan incident och olycka.

NGSA – flygplanet som redan planeras för en pilot

Samtidigt fortsätter tillverkarna. Nästa generations flygplan, ofta samlade under begreppet NGSA, planeras som fullt uppkopplade plattformar. Konstant datalänk med marken. Avancerade beslutsstöd. Möjlighet till markbaserade ”remote copilots” som kan kopplas in vid behov.

Detta är inget sidospår. Det är huvudspåret.

Ett modernt trafikflygplan är redan i dag mer uppkopplat mot marken än många passagerare anar.

Pilotbristen som ingen riktigt vill tala om

SiPO handlar inte bara om pengar. Det handlar om tillgång. Utbildning tar tid. Pensioneringarna ökar. Efterfrågan på flyg fortsätter upp. Att minska antalet piloter per flygplan är, krasst sett, ett sätt att få systemet att gå ihop.

Certifiering sker sällan med trumpeter

Single Pilot Operations kommer sannolikt inte införas genom ett stort ja eller nej. Det sker stegvis. Mer automation. Längre perioder med reducerad bemanning. Nya roller där den ”andra piloten” flyttar från cockpit till markstation.

Den dagen någon säger att det ”redan fungerar i praktiken” kommer det vara delvis sant.

Människan som sista redundans

Paradoxen är tydlig. Ju mer automatiserat flyget blir, desto viktigare blir den människa som är kvar. En ensam pilot måste vara bättre tränad, mer selekterad och mentalt starkare än dagens två.

Det sparar inte pengar. Det flyttar dem.