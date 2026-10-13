Flygfylleri låter som något som borde utspela sig i cockpit på ett passagerarflyg. Men i Sverige är det numera betydligt vanligare att den berusade piloten står på marken med en fjärrkontroll i handen. Av tolv domar sedan 2023 handlar åtta om drönare.
Flygfylleriet ökar i Sverige – drönarna ligger bakom hela uppgången
En kartläggning från AlcoSense visar en tydlig förändring av det svenska flygfylleriet.
Av de tolv domar som meddelats sedan 2023 gäller åtta personer som flugit drönare. Samtliga drönardomar har kommit sedan januari 2025.
Hela ökningen av antalet flygfylleridomar under perioden kommer alltså från drönarna.
2,56 promille bakom spakarna
Det mest extrema fallet gäller en drönarförare som hade 2,56 promille alkohol i blodet.
Det är nästan tretton gånger över gränsen för flygfylleri.
Åklagaren ville få personen dömd för grovt flygfylleri. Tingsrätten nöjde sig ändå med normalgraden eftersom drönaren vägde mindre än 250 gram och risken för flygsäkerheten bedömdes som begränsad.
I ett annat fall hade drönarföraren 1,09 promille. Även där blev domen flygfylleri av normalgraden, trots att lagen pekar ut minst 1,0 promille som en omständighet som särskilt ska beaktas vid bedömningen av grovt flygfylleri.
Ingen av de åtta drönarförarna har dömts för grovt flygfylleri.
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Samma promillegräns som i ett passagerarflyg
Här blir juridiken intressant.
Gränsen för flygfylleri är 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft. Det är samma gräns som gäller för rattfylleri.
Lagen omfattar även den som manövrerar ett obemannat luftfartyg, alltså en drönare.
En liten drönare från elektronikbutiken och ett stort passagerarflyg befinner sig därmed i samma juridiska luftrum när promillen ska mätas.
När straffet bestäms gör domstolarna däremot skillnad.
Flera tingsrätter har konstaterat att riskerna med en liten drönare är betydligt lägre än med både ett bemannat flygplan och en bil. Straffet har därför stannat vid dagsböter.
Flygpersonal riskerar jobbet
Konsekvenserna ser betydligt värre ut för den som arbetar professionellt inom flyget.
Av de fyra domar i kartläggningen som gäller bemannad luftfart har två bedömts som grovt flygfylleri. Ingen gäller piloter. Fallen handlar i stället om kabinpersonal.
I tre av de fyra fallen framgår att personen förlorat sitt arbete.
I ett mål sänkte hovrätten dessutom straffvärdet eftersom den dömda hade blivit av med jobbet och kunde få svårt att arbeta vidare i yrket.
För drönarförarna har straffet varit dagsböter på mellan cirka 2 000 och drygt 41 000 kronor.
Polisen hittar drönarna från luften
Flera av brotten har upptäckts vid stora publika arrangemang.
Där kan polisen övervaka luftrummet och använda teknik som både lokaliserar drönaren och personen som håller i kontrollen.
Flera dömda har sagt att de inte visste att alkoholreglerna omfattade drönare. En hävdade att farkosten närmast var en leksak och dessutom inte krävde förarbevis.
Det hjälpte inte.
Sedan januari 2025 har åtta svenska drönarförare dömts för flygfylleri. Den senaste domen kom så sent som i september 2026.
Fakta Perfect Weekend: Flygfylleri
Gränsen är 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,10 milligram per liter utandningsluft.
Flygfylleri kan ge böter eller fängelse i högst sex månader.
Vid minst 1,0 promille eller 0,50 milligram per liter utandningsluft ska alkoholhalten särskilt beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt. Även graden av påverkan och om agerandet inneburit påtaglig fara för flygsäkerheten vägs in. Grovt flygfylleri kan ge fängelse i högst två år.
Reglerna omfattar bland annat piloter, kabinpersonal med säkerhetsuppgifter, flygledare, flygtekniker och personer som manövrerar drönare.
Kartläggningen från AlcoSense omfattar tolv domar från svenska tingsrätter mellan augusti 2023 och september 2026.
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