Så försöker USA bryta Kinas grepp om drönare och robotar

Tullarna som börjar gälla redan i september är en del av en bredare strategi för att begränsa utländsk teknik i kritiska amerikanska industrier.

USA:s telekommyndighet FCC har en lista över kommunikations‑ och övervakningsteknik som myndigheter och operatörer inte får använda av säkerhetsskäl.



Listan har tidigare främst riktats mot telekomutrustning från Huawei, ZTE och Hikvision, men omfattar nu även drönare och avancerade robotsystem.



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Kina dominerar robotmarknaden

Kinesiska tillverkare har skaffat sig en dominerande ställning inom både drönare och humanoida robotar, ofta genom att konkurrera med priser som amerikanska och europeiska konkurrenter har svårt att matcha.

Samtidigt visar utvecklingen inom humanoida robotar hur stort Kinas försprång är. Under första halvåret 2026 levererades, enligt TechCrunch, 22 000 humanoida robotar globalt – nästan alla från Kina. De fem största tillverkarna står för 86 procent av marknaden.



Kinas försprång bygger på massproduktion, låga kostnader och en leverantörskedja som kan skala snabbare än konkurrenterna.



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USA saknar skalan som krävs

Amerikanska bolag leder i avancerad AI och mjukvara men lyckas inte komma i kapp Kina när det gäller produktionsskala inom robotik.



Därför är tullarna är tänkta att ge USA utrymme att öka kapaciteten och på sikt komma ikapp Kina. Som en investerare uttrycker det: man kan inte sanktionera sig runt en kostnadskurva – man måste bygga ikapp den.

I USA har federala myndigheter skärpta krav på vilka drönarsystem som får användas, med fokus på amerikanskt producerade och säkerhetsgodkända system. Men resten av landet – delstater, kommuner och företag – köper fortfarande de billigare alternativen.



Det gör att Kina fortsätter dominera i volym och pris.



Samtidigt försöker USA bygga upp en egen industri som kan leverera säkra alternativ. Med hjälp av tullarna hoppas amerikanska myndigheter öka investeringarna och den inhemska produktionen av drönare och minska beroendet av utländska leveranskedjor.

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