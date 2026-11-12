Det nordiska flygbolaget airBaltic fortsätter att krympa. Nio Airbus har pekats ut för återlämning, personal varslas och storkunden Lufthansa minskar sin inhyrning kraftigt. För svenska resenärer är utvecklingen bekymmersam eftersom Riga i Lettland länge varit ett alternativ när flygutbudet från Arlanda sviktat.
Nordiskt flygbolag krymper – nio Airbus ska bort och Lufthansa backar
Från framtidens storbolag till 36 flygplan
Så sent som i juli skrev Realtid om airBaltics rekordmånga passagerare och växande flotta. Första kvartalet slutade ändå med 70,1 miljoner euro i förlust. Flygbolaget fyllde stolarna men hade svårt att betala räkningarna, bland annat på grund av skulder, leasingkostnader och problem med motorerna från Pratt & Whitney.
I augusti berättade Dagens PS att den gamla planen på omkring 100 Airbus A220 var skrotad. Flottan skulle minska från 54 till 36 flygplan. Den 14 september sökte bolaget amerikanskt konkursskydd enligt Chapter 11, samma juridiska väg som SAS tidigare valde.
Styrelseordföranden Andrejs Martinovs förklarade i ett uttalande, som Dagens PS återgav, att den amerikanska processen ger bolaget ”ett tydligt ramverk och en tidsplan för att nå överenskommelser med borgenärerna”.
Nu har rekonstruktionen blivit högst konkret. airBaltic har bett konkursdomstolen i New York om att få avsluta leasingavtal för ytterligare tre A220-300. Tillsammans med sex tidigare ansökningar gäller det nio flygplan, motsvarande halva den planerade minskningen med 18 flygplan. Ansökningarna måste fortfarande godkännas av domstolen.
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Lettiska airBaltic ansökte på måndagen om konkursskydd enligt Chapter 11 i New York. Det är det andra flygbolaget sedan kriget mot Iran som inte klarar
Lufthansa äger och hyr mindre
Lufthansakoncernen äger tio procent av airBaltic, medan lettiska staten kontrollerar drygt 88 procent. Den tyska ägaren är också en stor kund. airBaltic hyr ut flygplan med besättning, underhåll och försäkring till andra flygbolag, en affärsmodell som kallas wet lease eller ACMI.
Det tidigare avtalet tillät upp till 21 flygplan under sommaren. Det nya avtalet, presenterat den 9 november, omfattar som mest sex. Taket för sommarens inhyrning sänks därmed med drygt 70 procent.
”Lufthansakoncernens beslut att förlänga samarbetet speglar det förtroende vi byggt upp under flera år”, säger airBaltics nätverkschef Mantas Vrubliauskas i bolagets pressmeddelande.
Air Serbia fortsätter hyra fyra flygplan under sommaren och två på vintern, medan Swiss avslutar sin inhyrning efter vintersäsongen 2026/2027.
Piloterna betalar en del av notan
Bolaget har tidigare talat om 500 till 700 berörda tjänster. De konkreta planerna gäller nu omkring 100 piloter och 200 kabinanställda. Facket i Lettland kritiserar hur urvalet sker, medan bolaget säger att kriterierna diskuterats med de fackliga organisationerna. lsm.lv
För att hålla verksamheten flygande under processen finns en finansieringsram på 350 miljoner euro. airBaltics vd Erno Hildén, tidigare finanschef på SAS, försäkrade i september att ”för våra passagerare fortsätter verksamheten som vanligt”.
Dagens PS har tidigare pekat på risken för sämre förbindelser från Sverige när airBaltic krymper. Några nya nedläggningar av svenska linjer har dock inte presenterats i samband med leasingansökningarna.
I oktober reste 447 400 personer med airBaltic, sex procent färre än ett år tidigare. Under årets första tio månader ökade trafiken ändå till rekordhöga 4,49 miljoner passagerare. Den amerikanska domstolen ska pröva den senaste leasingansökan den 9 december.
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