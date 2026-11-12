Nordiskt flygbolag krymper – nio Airbus ska bort och Lufthansa backar

Från framtidens storbolag till 36 flygplan

Så sent som i juli skrev Realtid om airBaltics rekordmånga passagerare och växande flotta. Första kvartalet slutade ändå med 70,1 miljoner euro i förlust. Flygbolaget fyllde stolarna men hade svårt att betala räkningarna, bland annat på grund av skulder, leasingkostnader och problem med motorerna från Pratt & Whitney.

I augusti berättade Dagens PS att den gamla planen på omkring 100 Airbus A220 var skrotad. Flottan skulle minska från 54 till 36 flygplan. Den 14 september sökte bolaget amerikanskt konkursskydd enligt Chapter 11, samma juridiska väg som SAS tidigare valde.

Styrelseordföranden Andrejs Martinovs förklarade i ett uttalande, som Dagens PS återgav, att den amerikanska processen ger bolaget ”ett tydligt ramverk och en tidsplan för att nå överenskommelser med borgenärerna”.

Nu har rekonstruktionen blivit högst konkret. airBaltic har bett konkursdomstolen i New York om att få avsluta leasingavtal för ytterligare tre A220-300. Tillsammans med sex tidigare ansökningar gäller det nio flygplan, motsvarande halva den planerade minskningen med 18 flygplan. Ansökningarna måste fortfarande godkännas av domstolen.