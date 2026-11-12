Över två miljoner kronor för 23 dagar – Four Seasons nya lyxresa med privatjet

Det finns dyra semesterresor och så finns det Four Seasons. Hotellkoncernens nya satsning Coastlines & Culture tar lyxresandet till en nivå där ett vanligt business class-biljettpris framstår som en mindre parkeringsavgift.

Mellan den 6 och 26 maj 2028 ska 48 resenärer färdas från San Francisco via Asien och Afrika till den franska Rivieran och England.

Priset börjar på 238 000 dollar per person, motsvarande drygt två miljoner svenska kronor. För ett par börjar alltså resan på närmare en halv miljon dollar. Utslaget på de 23 dagar som Four Seasons marknadsför handlar det om drygt 10 000 dollar per person och dag.

Här finns inga mittsäten och ingen behöver slåss om armstödet. Four Seasons privatjet har bara 48 passagerare. Resten är utrymme för lyx. (Foto: Four Seasons)

Ett Airbusplan för 48 lyckligt lottade

Flygplanet är en specialinredd Airbus A321neo LR med plats för endast 48 passagerare. En vanlig Airbus A321 transporterar normalt betydligt fler människor.

Four Seasons har erbjudit privata flygresor sedan 2015 och utvecklat konceptet till en exklusiv kombination av flyg, hotell och skräddarsydda upplevelser.

Ombord finns en egen concierge, kökschef och läkare. Gästerna slipper också mycket av den logistik som brukar följa med en resa genom flera världsdelar.

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Marc Speichert, kommersiell chef på Four Seasons, framhåller att företaget lägger stor omsorg på att kombinera resmål som sällan upplevs under en och samma resa.