Vad sägs om att lägga drygt två miljoner kronor på en semester? Hotelljätten Four Seasons lanserar en ny jorden runt-resa med privatjet för 48 gäster. Under 23 dagar väntar några av världens mest exklusiva hotell, privata yachtutflykter och personlig service. Priset börjar på 238 000 dollar per person.
Över två miljoner kronor för 23 dagar – Four Seasons nya lyxresa med privatjet
Det finns dyra semesterresor och så finns det Four Seasons. Hotellkoncernens nya satsning Coastlines & Culture tar lyxresandet till en nivå där ett vanligt business class-biljettpris framstår som en mindre parkeringsavgift.
Mellan den 6 och 26 maj 2028 ska 48 resenärer färdas från San Francisco via Asien och Afrika till den franska Rivieran och England.
Priset börjar på 238 000 dollar per person, motsvarande drygt två miljoner svenska kronor. För ett par börjar alltså resan på närmare en halv miljon dollar. Utslaget på de 23 dagar som Four Seasons marknadsför handlar det om drygt 10 000 dollar per person och dag.
Ett Airbusplan för 48 lyckligt lottade
Flygplanet är en specialinredd Airbus A321neo LR med plats för endast 48 passagerare. En vanlig Airbus A321 transporterar normalt betydligt fler människor.
Four Seasons har erbjudit privata flygresor sedan 2015 och utvecklat konceptet till en exklusiv kombination av flyg, hotell och skräddarsydda upplevelser.
Ombord finns en egen concierge, kökschef och läkare. Gästerna slipper också mycket av den logistik som brukar följa med en resa genom flera världsdelar.
Marc Speichert, kommersiell chef på Four Seasons, framhåller att företaget lägger stor omsorg på att kombinera resmål som sällan upplevs under en och samma resa.
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Tempel i Korea och kanel i Sri Lanka
Resan börjar i San Francisco innan privatjeten korsar Stilla havet till Seoul. Där väntar bland annat ett besök i Jingwansa-templet.
Nästa stopp är Hangzhou i Kina, där gästerna får delta i en privat teceremoni på Meijuawu-plantagen. En utflykt till Shanghai leds av historieexperten Patrick Cranley.
I Sri Lanka får resenärerna följa tillverkningen av landets berömda kanel, från skörd till färdig produkt. En aktivitet som möjligen får en annan dimension när deltagarna har betalat motsvarande en svensk villa för sin semester.
Zanzibar, Röda havet och Cannes
På Zanzibar väntar det nya Four Seasons Resort Zanzibar, som ännu inte har öppnat. Därefter fortsätter resan till Sharm el-Sheikh i Egypten, där en privat yacht tar gästerna ut på Röda havet.
Från Egypten flyger sällskapet vidare till franska Rivieran och legendariska Grand-Hôtel du Cap-Ferrat. Hotellet har länge varit ett av Medelhavets mest exklusiva och är numera en del av Four Seasons.
Här väntar ytterligare en privat yachtutflykt, denna gång till Cannes.
Resan avslutas på Four Seasons Hotel Hampshire i England med ett exklusivt besök på Hampton Court Palace, Henrik VIII gamla kungliga residens.
Över 100 miljoner kronor i biljettförsäljning
Four Seasons använder resorna för att knyta sina hotell närmare de allra mest köpstarka kunderna. Fem av koncernens anläggningar ingår för första gången i ett privatjetprogram.
Med 48 betalande gäster och ett grundpris på 238 000 dollar kan en fullbokad resa generera minst 11,4 miljoner dollar i biljettförsäljning, motsvarande över 100 miljoner kronor.
Den faktiska omsättningen beror bland annat på tillval och enkelrumstillägg.
För gäster som inte vill vänta till 2028 erbjuder Four Seasons ytterligare fyra privata jorden runt-resor under 2027. På programmet finns bland annat Seychellerna, Galápagosöarna, Påskön och pyramiderna i Giza.
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