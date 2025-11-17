“Vi vill erbjuda den bästa produkten till det mest attraktiva priset – och se till att kunderna väljer oss inte bara idag, utan även imorgon”, säger Finnairs nya Skandinavienchef Lina Blom i en intervju med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling.
Finnair storsatsar i Skandinavien – men vill inte prata siffror
Men när vi frågar om nyckeltal, marknadsandelar och kostnad per stol – då tätnar dimman.
En affärsidé byggd på Helsingfors
Finnairs strategi har alltid varit glasklar: ta resenärer till Helsingfors – och därifrån vidare ut i världen. Bolaget bygger inte sitt nordiska nätverk på direkttrafik från Arlanda eller Landvetter, utan på korta, snabba byten genom sitt hemmanav.
”Alla våra europeiska destinationer konnektar via vår hubb i Helsingfors. Vi flyger inte direkt från Arlanda till Catania eller Florens – allt går via Helsingfors”, säger Lina Blom.
Det är en affärsmodell som gjort Finnair unikt i Norden. Och gammalt är det också: bolaget fyllde nyligen 102 år och Stockholm var en av de första utrikeslinjerna redan 1924.
Helsingfors som effektivt nav
Den verkliga fördelen ligger i effektiviteten.
”Det som är en fördel och som jag alltid har sett som Finnairs styrka är smidigheten. Helsingfors har en minimum connecting time på 30 till 45 minuter och allt är samlat under ett tak. Det gör enorm skillnad jämfört med Arlanda, där det är mycket längre att gå mellan terminalerna”, säger Blom.
Helsingfors flygplats har dessutom utsetts till norra Europas bästa flygplats i storleksklassen 15–25 miljoner passagerare av Airports Council International.
Från Asienmotor till polarrutter
Före kriget i Ukraina var Finnair störst i Norden på trafik till Asien – eftersom de kunde flyga raka vägen över Ryssland. Det gav bolaget de snabbaste rutterna till Tokyo, Seoul och Peking.
När luften över Ryssland stängdes fick allt ritas om.
I dag flyger Finnair till Japan via Nordpolen på utresan, och längre söderut på hemvägen för att följa vindsystemen.
”Kina har inte kommit tillbaka fullt, men vi är ändå det bolag som håller flest frekvenser på Shanghai och Hongkong”, säger Blom.
Det är sådana konkreta justeringar som visar hur djupt kriget slog mot Finnairs kärnaffär – och hur bolaget nu tvingas bygga en ny identitet genom Europa.
Skandinavienexpansion – men utan siffror
Trots turbulensen växer Finnair i Norden.
– Från Stockholm ökar bolaget nu till 66 avgångar i veckan (från tidigare 58–59).
– Från Göteborg fortsätter man med cirka 34 avgångar i veckan.
– Och i Norge trafikerar Finnair hela åtta destinationer.
Dessutom startas den nya triangellinjen Umeå–Vasa–Helsingfors, som ska knyta samman två universitetsstäder och samtidigt ge norra Sverige bättre access till Finnairs långlinjer.
Men när frågan kommer: Vad betyder detta i passagerartillväxt?
Då väljer Blom åter att hålla hårt i sina data.
”Jag har siffrorna i datorn, men inte riktigt här och nu.”
Thailand – ett nordiskt kärleksförhållande
En av Finnairs starkaste marknader är – fortfarande – Thailand.
Bolaget gör nu sin största expansion på flera år:
– 25 avgångar i veckan vinter 2026/27.
– Upp till tre avgångar per dag till Bangkok.
– Phuket fem gånger i veckan.
– Och Krabi återinförs för första gången sedan 2019.
Detta är inga pressavdelningsdrömmar – det är stenhård efterfrågan från nordiska resenärer.
”Thailand är enormt populärt bland svenskar och skandinaver. Vi har en väldigt stark närvaro där”, säger Blom.
Tyst om marknadsandelar
Blir expansionen ett sätt att ta marknadsandelar från SAS, Norwegian och Ryanair?
”Vi går inte in i priskrig. Vi vill erbjuda en bra produkt till ett bra pris och vara konkurrenskraftiga.”
På frågan vilket nyckeltal hon själv mäts på – kunder, yield, intäkter, kabinfaktor? – blir svaret lika diplomatiskt:
”Det viktigaste är att ha en bra produkt som kunderna väljer även imorgon.”
En omstart – och en ompositionering
Finnair försöker nu göra något svårt: bygga en ny styrkeposition i Europa samtidigt som Asien långsamt återhämtar sig.
Men kanske ligger svaret, som Blom antyder, inte i siffrorna – utan i tiden.
”Helsingfors är snabbt, effektivt och gör resandet smidigt. Det är en styrka vi kommer fortsätta bygga på.”
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
