Finnair storsatsar i Skandinavien – men vill inte prata siffror

Helsingfors som effektivt nav

Den verkliga fördelen ligger i effektiviteten.

”Det som är en fördel och som jag alltid har sett som Finnairs styrka är smidigheten. Helsingfors har en minimum connecting time på 30 till 45 minuter och allt är samlat under ett tak. Det gör enorm skillnad jämfört med Arlanda, där det är mycket längre att gå mellan terminalerna”, säger Blom.

Helsingfors flygplats har dessutom utsetts till norra Europas bästa flygplats i storleksklassen 15–25 miljoner passagerare av Airports Council International.

Polarruttens verklighet – Finnair flyger norrut mot Japan. (Foto: Pressbild)

Från Asienmotor till polarrutter

Före kriget i Ukraina var Finnair störst i Norden på trafik till Asien – eftersom de kunde flyga raka vägen över Ryssland. Det gav bolaget de snabbaste rutterna till Tokyo, Seoul och Peking.

När luften över Ryssland stängdes fick allt ritas om.

I dag flyger Finnair till Japan via Nordpolen på utresan, och längre söderut på hemvägen för att följa vindsystemen.

”Kina har inte kommit tillbaka fullt, men vi är ändå det bolag som håller flest frekvenser på Shanghai och Hongkong”, säger Blom.

Det är sådana konkreta justeringar som visar hur djupt kriget slog mot Finnairs kärnaffär – och hur bolaget nu tvingas bygga en ny identitet genom Europa.

Krabi gör comeback i Finnairs nätverk efter sex år – med två avgångar i veckan. (Foto: Pressbild)

Skandinavienexpansion – men utan siffror

Trots turbulensen växer Finnair i Norden.

– Från Stockholm ökar bolaget nu till 66 avgångar i veckan (från tidigare 58–59).

– Från Göteborg fortsätter man med cirka 34 avgångar i veckan.

– Och i Norge trafikerar Finnair hela åtta destinationer.

Dessutom startas den nya triangellinjen Umeå–Vasa–Helsingfors, som ska knyta samman två universitetsstäder och samtidigt ge norra Sverige bättre access till Finnairs långlinjer.

Men när frågan kommer: Vad betyder detta i passagerartillväxt?

Då väljer Blom åter att hålla hårt i sina data.

”Jag har siffrorna i datorn, men inte riktigt här och nu.”

Thailand – ett nordiskt kärleksförhållande

En av Finnairs starkaste marknader är – fortfarande – Thailand.

Bolaget gör nu sin största expansion på flera år:

– 25 avgångar i veckan vinter 2026/27.

– Upp till tre avgångar per dag till Bangkok.

– Phuket fem gånger i veckan.

– Och Krabi återinförs för första gången sedan 2019.

Detta är inga pressavdelningsdrömmar – det är stenhård efterfrågan från nordiska resenärer.

”Thailand är enormt populärt bland svenskar och skandinaver. Vi har en väldigt stark närvaro där”, säger Blom.

Nya rutten Umeå–Vasa–Helsingfors: triangeln som kan förändra norrlandstrafiken. (Foto: Pressbild)

Tyst om marknadsandelar

Blir expansionen ett sätt att ta marknadsandelar från SAS, Norwegian och Ryanair?

”Vi går inte in i priskrig. Vi vill erbjuda en bra produkt till ett bra pris och vara konkurrenskraftiga.”

På frågan vilket nyckeltal hon själv mäts på – kunder, yield, intäkter, kabinfaktor? – blir svaret lika diplomatiskt:

”Det viktigaste är att ha en bra produkt som kunderna väljer även imorgon.”

En omstart – och en ompositionering

Finnair försöker nu göra något svårt: bygga en ny styrkeposition i Europa samtidigt som Asien långsamt återhämtar sig.

Men kanske ligger svaret, som Blom antyder, inte i siffrorna – utan i tiden.

”Helsingfors är snabbt, effektivt och gör resandet smidigt. Det är en styrka vi kommer fortsätta bygga på.”

