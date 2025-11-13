Realtid
Ryanair skrotar viktigt resedokument

Ryanair och Wizz Air slog passagerarrekord i augusti
Ryanairs passagerarantal nådde nya rekordnivåer enligt senaste rapporten. De kan bli ännu fler nu när man slipper pappersbiljetter. (Foto: Morten Holm/TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Ryanair gör nu processen med pappret kort med pappersboardingkort. Från den 12 november är det digital incheckning i app eller på webben som gäller – och inget annat.

Flygbolaget beskriver steget som ”snabbare, smidigare och mer miljövänligt”. Resenärer som missar att checka in i tid får däremot en betydligt mindre elegant start på semestern: en avgift på 605 kronor vid incheckningsdisken.

Hårt digitalt krav

Michael O’Leary hävdar att ”nästan alla har smartphones”. Det stämmer, tills mobilens batteri tar slut fem meter från gaten. Det centrala är att incheckningen måste vara gjord i förväg. Då kan personalen på flygplatsen skriva ut ett nytt boardingkort utan kostnad.

Läs även: Reser du utan mobil? Då blir det ingen solresa

O'leary
Michael O’Leary styr Ryanair som ett välsmort maskineri – och nu väntar nästa expansionsvåg utan pappersbiljetter. (Foto: Bernd von Jutrczenka/AP/TT)

Marocko gör undantag

Digitaliseringen gäller på alla Ryanairs linjer – utom i Marocko, där myndigheterna fortfarande kräver papperskort. Där blir det en tvåstegsraket: digital incheckning först, utskrift på plats sedan.

Slutsatsen är enkel: mobilen är nu din biljett. Och du bör behandla den som den mest värdefulla delen av resan. Ladda den hemma. Ladda den på flygplatsen. Och för den som flyger ofta: investera i en powerbank och en gnutta tålamod.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

