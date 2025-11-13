Ryanair skrotar viktigt resedokument

Flygbolaget beskriver steget som ”snabbare, smidigare och mer miljövänligt”. Resenärer som missar att checka in i tid får däremot en betydligt mindre elegant start på semestern: en avgift på 605 kronor vid incheckningsdisken.

Hårt digitalt krav

Michael O’Leary hävdar att ”nästan alla har smartphones”. Det stämmer, tills mobilens batteri tar slut fem meter från gaten. Det centrala är att incheckningen måste vara gjord i förväg. Då kan personalen på flygplatsen skriva ut ett nytt boardingkort utan kostnad.

Michael O’Leary styr Ryanair som ett välsmort maskineri – och nu väntar nästa expansionsvåg utan pappersbiljetter. (Foto: Bernd von Jutrczenka/AP/TT)

Marocko gör undantag

Digitaliseringen gäller på alla Ryanairs linjer – utom i Marocko, där myndigheterna fortfarande kräver papperskort. Där blir det en tvåstegsraket: digital incheckning först, utskrift på plats sedan.

Slutsatsen är enkel: mobilen är nu din biljett. Och du bör behandla den som den mest värdefulla delen av resan. Ladda den hemma. Ladda den på flygplatsen. Och för den som flyger ofta: investera i en powerbank och en gnutta tålamod.

