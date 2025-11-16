Doftsatta husdjur – en miljardbransch

Produkterna arbetar på två fronter: de neutraliserar befintliga odörer samtidigt som de tillför nya dofter.

”Det handlar kanske inte bara om att parfymera sina husdjur”, säger livsstilsjournalisten Hedvig von Mentzer till Realtid TV.

En del djur luktar sämre än andra, vilket driver efterfrågan. Men användningen sträcker sig längre än så.

Dofter som lugnar hundar

Forskare har testat olika doftämnen på hundstall för att kartlägga vilka som har lugnande effekt.

De dofter som får hundar att slappna av liknar dem som fungerar på människor. Vanilj och kokos toppar listan över lugnande doftnoter.

Upptäckten har öppnat dörren för en ny kategori produkter som marknadsförs med vetenskaplig grund snarare än enbart kosmetiska argument.