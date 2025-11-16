Försäljningen av doftprodukter till husdjur väntas fördubbla inom tio år – och når 2,7 miljarder dollar årligen. Produkterna som driver branschen handlar inte bara om att maskera obehagliga lukter.
Doftsatta husdjur – en miljardbransch
Produkterna arbetar på två fronter: de neutraliserar befintliga odörer samtidigt som de tillför nya dofter.
”Det handlar kanske inte bara om att parfymera sina husdjur”, säger livsstilsjournalisten Hedvig von Mentzer till Realtid TV.
En del djur luktar sämre än andra, vilket driver efterfrågan. Men användningen sträcker sig längre än så.
Dofter som lugnar hundar
Forskare har testat olika doftämnen på hundstall för att kartlägga vilka som har lugnande effekt.
De dofter som får hundar att slappna av liknar dem som fungerar på människor. Vanilj och kokos toppar listan över lugnande doftnoter.
Upptäckten har öppnat dörren för en ny kategori produkter som marknadsförs med vetenskaplig grund snarare än enbart kosmetiska argument.
Global marknad rusar
I Sverige finns en tydlig motvilja mot att doftsätta både husdjur och barn. Rädslan är befogad – vissa ämnen i dofter kan framkalla allergier.
”Därför ska man vara lite försiktig och bara använda godkända”, förklarar von Mentzer – och betonar att djurägare måste kontrollera att produkterna faktiskt är säkra att använda på husdjur.
Den svenska skepsisen står i skarp kontrast till den globala marknadsutvecklingen. Medan branschen rusar framåt internationellt – och når 2,7 miljarder dollar årligen – håller svenska djurägare sig avvaktande.
Använd tröja slår parfym
Det effektivaste sättet att lugna ett oroligt husdjur kostar dock noll kronor.
”Det är faktiskt vår egen doft, att ta med sig en tröja eller någonting som vi har burit. Det visar bevisligen att det lugnar husdjuren och det är ju faktiskt alldeles gratis”, konstaterar von Mentzer.
Trots detta växer branschen. Marknaden drivs inte enbart av nödvändighet, utan även av ägares vilja att ge sina djur det bästa.
Och för vissa djurägare innebär det bästa just nu en hund som doftar kokos istället för hund.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
