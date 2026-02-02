Efter några år av neddragningar, krisrubriker och kreativ bokföring i pressmeddelanden från statliga bolag kommer plötsligt en siffra som faktiskt pekar åt rätt håll. Var femte svensk planerar att resa mer inom Sverige under 2026 jämfört med 2025.
Ett oväntat trendbrott: Svenskarna flyger mer inom landet igen
Mest läst i kategorin
Charterbolaget ger den övergivna flygplatsen en andra chans
Flygplatsen har varit avskriven i flera år. För långt bort, för liten, för bortglömd. Men nu gör Sveriges största charterbolag ett försök som väcker liv i frågan om flygplatsen som många redan räknat bort. Inte genom visioner eller miljardlöften, utan genom klassisk charterlogik. En flygplats som slutade synas Stockholm Skavsta Airport har under lång tid …
Kina vill vinna AI-racet – men utan att tappa kontrollen
Kina har bestämt sig. Artificiell intelligens ska bli nästa stora tillväxtmotor, i klass med ångmaskinen, elektriciteten och internet. Det var budskapet när landets högste ledare Xi Jinping nyligen samlade partiets toppskikt för vad som internt beskrevs som ett ”studietillfälle”. AI är historiskt avgörande, men får inte löpa amok. Det där sammanfattar Kinas AI-strategi ganska väl. …
SAS i skottlinjen när pilotförhandlingar havererar
En ny arbetsmarknadskonflikt och pilotförhandlingar i flygbranschen riskerar att få konsekvenser långt bortom det bolag som formellt berörs. När Svensk Pilotförening bryter förhandlingarna om pilotavtalet för Braathens Regional Airlines kan det i praktiken bli SAS som får ta den största smällen. Bakgrunden är att Svensk Pilotförening, SPF, har sagt upp förhandlingarna med Transportföretagen och varslat …
Vem styr egentligen våra beslut – vi eller hjärnan?
Frågan om den fria viljan har följt människan i tusentals år. Filosofer har formulerat argument, motargument och nya definitioner i generation efter generation. I slutet av 1900‑talet tog neurovetenskapen ett steg in i debatten och lovade något som filosoferna aldrig kunnat erbjuda: mätbara data. I BBC Science Focus Magazine lyfts neurovetenskapens intåg fram som ett …
Doldis tar över ett av Nordens största hotellbolag
Efter mer än 50 år på ett av Nordens största hotellbolag lämnar Uwe Löffler över vd-rollen i Ligula Hospitality Group. Ny vd blir doldisen och sonen Sebastian Löffler. Själv tar Uwe Löffler platsen som arbetande styrelseordförande. Ett generationsskifte utan dramatik, men med ovanligt mycket erfarenhet i rummet. En karriär byggd från golvet upp Den svenska …
Det visar en ny undersökning från Visita.
Det är framför allt barnfamiljerna som vill ut och se sitt eget land. Stugor, hotell, hyrbilar, campingar och – ja – ibland även flyg. För i ett land som Sverige är inrikesflyg fortfarande inte någon lyx, utan ofta ren geografi.
SAS i skottlinjen när pilotförhandlingar havererar
En ny arbetsmarknadskonflikt och pilotförhandlingar i flygbranschen riskerar att få konsekvenser långt bortom det bolag som formellt berörs.
Tjänsteresorna gör comeback
Än mer intressant är kanske att även tjänsteresandet pekar uppåt. Två av tio förvärvsarbetande tror att de kommer att resa mer i jobbet under året, med bokat boende inom Sverige. Det är män och privatanställda som drar lasset. Kort sagt: människor som ska någonstans, inte bara prata om det i Teams.
”Eftersom fritidsresandet ökade redan under 2025 medan tjänsteresandet minskade är det särskilt välkommet att undersökningen pekar mot ökat tjänsteresande under 2026”, säger Thomas Jakobsson chefsekonom på Visita i ett pressmeddelande.
Det är ett torrt konstaterande, men för flygplatser, flygbolag och hotellkedjor är det ungefär som att hitta puls på en patient man nästan gett upp hoppet om.
Läs även: Grönland lockar resenärer som vågar ha tråkigt
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Vad betyder detta för inrikesflyget?
Nej, det här är ingen mirakelkur. Det löser inte strukturella problem, höga avgifter, svag konkurrens eller politisk ambivalens kring flygets roll. Men det är ett trendbrott i rätt riktning. Efter år av prat om minskat affärsresande och ”det nya normala” finns nu tecken på att människor faktiskt vill – och behöver – förflytta sig igen.
Besöksnäringen gynnas direkt. Jobb skapas. Hotellrum fylls. Restauranger får gäster som inte är där ”ändå”. Och inrikesflyget får åtminstone en chans att visa att det fortfarande har en funktion bortom nostalgiska minnen från Bromma.
Ett försiktigt hopp
Undersökningen är genomförd av Infostat och bygger på svar från 1 130 personer i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Inget statistiskt fyrverkeri. Men tillräckligt stabilt för att tas på allvar.
Så nej, mörkret är inte över. Men någon har åtminstone tänt en liten lampa. Det är mer än vi haft på länge.
Läs även: Svenskarnas favorit – världens bästa turistland, Perfect Weekend
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.