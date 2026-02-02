Ett oväntat trendbrott: Svenskarna flyger mer inom landet igen

Det visar en ny undersökning från Visita.

Det är framför allt barnfamiljerna som vill ut och se sitt eget land. Stugor, hotell, hyrbilar, campingar och – ja – ibland även flyg. För i ett land som Sverige är inrikesflyg fortfarande inte någon lyx, utan ofta ren geografi.

Tjänsteresorna gör comeback

Än mer intressant är kanske att även tjänsteresandet pekar uppåt. Två av tio förvärvsarbetande tror att de kommer att resa mer i jobbet under året, med bokat boende inom Sverige. Det är män och privatanställda som drar lasset. Kort sagt: människor som ska någonstans, inte bara prata om det i Teams.

”Eftersom fritidsresandet ökade redan under 2025 medan tjänsteresandet minskade är det särskilt välkommet att undersökningen pekar mot ökat tjänsteresande under 2026”, säger Thomas Jakobsson chefsekonom på Visita i ett pressmeddelande.

Det är ett torrt konstaterande, men för flygplatser, flygbolag och hotellkedjor är det ungefär som att hitta puls på en patient man nästan gett upp hoppet om.

Läs även: Grönland lockar resenärer som vågar ha tråkigt

ANNONS