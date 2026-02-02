02 feb. 2026

Realtid
MISSA INTE:

Hagströmer försvarar miljardärer – ”Ska inte ge allmosor”

Realtid.se
Perfect Weekend

Ett oväntat trendbrott: Svenskarna flyger mer inom landet igen

Svenskarnas reslust vänder uppåt – nu pekar siffrorna på fler resor inom landet. Foto: TT
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 02 feb. 2026Publicerad: 02 feb. 2026

Efter några år av neddragningar, krisrubriker och kreativ bokföring i pressmeddelanden från statliga bolag kommer plötsligt en siffra som faktiskt pekar åt rätt håll. Var femte svensk planerar att resa mer inom Sverige under 2026 jämfört med 2025.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det visar en ny undersökning från Visita.

Det är framför allt barnfamiljerna som vill ut och se sitt eget land. Stugor, hotell, hyrbilar, campingar och – ja – ibland även flyg. För i ett land som Sverige är inrikesflyg fortfarande inte någon lyx, utan ofta ren geografi.

SAS i skottlinjen när pilotförhandlingar havererar

En ny arbetsmarknadskonflikt och pilotförhandlingar i flygbranschen riskerar att få konsekvenser långt bortom det bolag som formellt berörs.

Tjänsteresorna gör comeback

Än mer intressant är kanske att även tjänsteresandet pekar uppåt. Två av tio förvärvsarbetande tror att de kommer att resa mer i jobbet under året, med bokat boende inom Sverige. Det är män och privatanställda som drar lasset. Kort sagt: människor som ska någonstans, inte bara prata om det i Teams.

”Eftersom fritidsresandet ökade redan under 2025 medan tjänsteresandet minskade är det särskilt välkommet att undersökningen pekar mot ökat tjänsteresande under 2026”, säger Thomas Jakobsson chefsekonom på Visita i ett pressmeddelande.

Det är ett torrt konstaterande, men för flygplatser, flygbolag och hotellkedjor är det ungefär som att hitta puls på en patient man nästan gett upp hoppet om.

Läs även: Grönland lockar resenärer som vågar ha tråkigt

ANNONS
Små ökningar kan få stor effekt för ett redan hårt prövat inrikesflyg.
ANNONS

Vad betyder detta för inrikesflyget?

Nej, det här är ingen mirakelkur. Det löser inte strukturella problem, höga avgifter, svag konkurrens eller politisk ambivalens kring flygets roll. Men det är ett trendbrott i rätt riktning. Efter år av prat om minskat affärsresande och ”det nya normala” finns nu tecken på att människor faktiskt vill – och behöver – förflytta sig igen.

Besöksnäringen gynnas direkt. Jobb skapas. Hotellrum fylls. Restauranger får gäster som inte är där ”ändå”. Och inrikesflyget får åtminstone en chans att visa att det fortfarande har en funktion bortom nostalgiska minnen från Bromma.

Ett försiktigt hopp

Undersökningen är genomförd av Infostat och bygger på svar från 1 130 personer i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Inget statistiskt fyrverkeri. Men tillräckligt stabilt för att tas på allvar.

Så nej, mörkret är inte över. Men någon har åtminstone tänt en liten lampa. Det är mer än vi haft på länge.

Läs även: Svenskarnas favorit – världens bästa turistland, Perfect Weekend

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ArlandaflygResorSverigeVisita
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS