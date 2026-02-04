Efter elva år som toppjobbet som för BWH Hotels i Skandinavien lämnar Johan Michelson ett av branschens tryggaste hörn. I sommar kliver han av och startar i stället ett nytt hotelloperatörsbolag med ambitionen att bygga en portfölj på 40–50 hotell runt om i Sverige. Och nej, det handlar inte om att konkurrera med de stora kedjorna genom ännu ett anonymt koncept. Snarare tvärtom.
Han lämnar toppjobbet – ska bygga en ny hotellkedja i Sverige
Michelsons nya bolag, Bellboy, ska köpa och driva hotellrörelser – inte binda kapital i fastigheter. Strategin är tydlig. Förvärva privatägda hotell, ofta med ägare som närmar sig pensionsåldern eller saknar naturlig arvtagare, och sedan utveckla verksamheten med fokus på lönsamhet och gästnöjdhet.
”Det finns många hotell som är bra men lite bedagade. De behöver inte rivas eller rebrandas. De behöver skötas bättre”, säger Johan Michelson.
Samarbetet fortsätter
Trots att han lämnar vd-stolen är detta ingen skilsmässa från BWH Hotels. Tvärtom. Majoriteten av Bellboy hotell väntas fortsatt drivas under BWH Hotels varumärken, i första hand Best Western. Michelson beskriver samarbetet som både naturligt och strategiskt.
Det är också ett ovanligt avsked i branschen. I stället för att gå till en konkurrent eller ett riskkapitalbolag blir han nu, paradoxalt nog, en av kedjans större kunder. Michelsons sista arbetsdag på BWH Hotels blir den 12 juli och rekryteringen av hans efterträdare är redan inledd.
Styrelseordförande Reshi Chibba är tydlig med hur man ser på saken.
”Johan har spelat en avgörande roll i att bygga BWH Hotels till en av de ledande hotellkedjorna i Skandinavien. Vi är tacksamma för hans insats och ser fram emot ett fortsatt starkt samarbete.”
Ingen centralstyrd kedja
Bellboy ska inte bli ännu ett centralt styrt hotellbolag med gemensamma manualer, färgskalor och slogans. Varje hotell ska optimeras utifrån sina lokala förutsättningar. Ett mellanklasshotell i en regionstad ska vara bäst i sin stad. Ett boutiquehotell i en större stad ska vässa det som redan finns.
Bolaget kommer inte att bygga egna varumärken, ha egen säljorganisation eller central marknadsbudget. I stället lutar man sig mot etablerade kedjor och fokuserar på drift, affärsplaner och förbättringar på plats.
Fyra hotell är redan klara. Ett tiotal till är under dialog. Målet är att växa med omkring tio hotell per år.
Ägarna som stannar kvar
En viktig del i modellen är att säljarna erbjuds att återinvestera i Bellboy. På så sätt kan tidigare hotellägare kliva av det operativa ansvaret men fortsätta vara delaktiga som investerare.
Bakom satsningen finns ett tiotal kapitalstarka family offices och privatpersoner. De vill inte synas offentligt, men de tror på hotell som affär. Inte minst när någon med Michelsons erfarenhet står vid rodret.
Fokus på verkligheten
Restauranger, spa och stora upplevelsesatsningar står inte i centrum. Bellboy ska i första hand se till att hotellen levererar det grundläggande: rimligt bra mat och dryck, fungerande drift och bättre affärsmodeller. Mindre prestige, mer resultat.
Planer på börsnotering eller exit finns inte. Inte än.
”Man ska inte fundera på hur man lämnar ett bolag innan man ens har startat det. Gör man ett bra jobb kommer alternativen av sig själva”, säger Michelson.
I en hotellbransch där många jagar skala och centralisering är Bellboy ett försök att göra motsatsen. Färre ord. Mer verkstad. Det är en idé som både hotellägare och gäster kan leva med.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
