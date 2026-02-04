Han lämnar toppjobbet – ska bygga en ny hotellkedja i Sverige

Michelsons nya bolag, Bellboy, ska köpa och driva hotellrörelser – inte binda kapital i fastigheter. Strategin är tydlig. Förvärva privatägda hotell, ofta med ägare som närmar sig pensionsåldern eller saknar naturlig arvtagare, och sedan utveckla verksamheten med fokus på lönsamhet och gästnöjdhet.

”Det finns många hotell som är bra men lite bedagade. De behöver inte rivas eller rebrandas. De behöver skötas bättre”, säger Johan Michelson.

Samarbetet fortsätter

Trots att han lämnar vd-stolen är detta ingen skilsmässa från BWH Hotels. Tvärtom. Majoriteten av Bellboy hotell väntas fortsatt drivas under BWH Hotels varumärken, i första hand Best Western. Michelson beskriver samarbetet som både naturligt och strategiskt.

Det är också ett ovanligt avsked i branschen. I stället för att gå till en konkurrent eller ett riskkapitalbolag blir han nu, paradoxalt nog, en av kedjans större kunder. Michelsons sista arbetsdag på BWH Hotels blir den 12 juli och rekryteringen av hans efterträdare är redan inledd.

Styrelseordförande Reshi Chibba är tydlig med hur man ser på saken.

”Johan har spelat en avgörande roll i att bygga BWH Hotels till en av de ledande hotellkedjorna i Skandinavien. Vi är tacksamma för hans insats och ser fram emot ett fortsatt starkt samarbete.”

ANNONS

Läs även: Topplistan: Sveriges bästa burgare just nu