Det låter som ett skämt. Men Bill Gates lär ha sagt att han väljer en lat person för svåra uppgifter. Det finns faktiskt mer substans i detta än man först tror. I vissa fall är nämligen lata människor inte ett problem utan en strategi.
Därför väljer Bill Gates lata människor till svåra jobb
Genvägen som metod
En lat person hatar onödigt arbete. Det är hela poängen. Där andra accepterar krångliga processer börjar latmasken direkt leta efter en enklare väg.
Det är så innovation ofta uppstår.
Automatisering, smarta system och AI-lösningar bygger i grunden på samma tanke: gör det en gång, slipp göra det igen.
Inom programmering finns ett gammalt ideal om att den bästa utvecklaren är den som vägrar upprepa sig. Inte för att personen inte vill jobba, utan för att hen vill jobba smartare.
Hjärnan vill spara energi
Beteendeekonomer beskriver människor som energisparare. Vi väljer nästan alltid den enklaste vägen om vi kan.
Det handlar inte om moral utan biologi. Hjärnan är konstruerad för att undvika onödig ansträngning. Den som hittar genvägar sparar tid, kraft och i förlängningen resurser.
Lathet är alltså ibland bara effektiv optimering i förklädnad.
Deadlines avslöjar skillnaden
Det finns också en praktisk effekt. En lat person tenderar att leverera snabbare – inte för att kvaliteten är högre, utan för att tålamodet för ineffektivitet är lägre.
Här kommer den klassiska insikten: arbete tar den tid som finns.
Den som ogillar att jobba länge ser till att bli klar fort.
Den viktiga gränsen
Men allt handlar om vilken sorts lathet vi pratar om.
Den bra varianten:
- ifrågasätter processer
- förenklar
- prioriterar rätt
Den dåliga:
- skjuter upp
- undviker ansvar
- gör inget alls
Det är en avgörande skillnad.
Slutsats
Bill Gates citat är inte en hyllning till lättja. Det är en hyllning till effektivitet.
Den bästa medarbetaren är inte alltid den som jobbar mest.
Det är ofta den som vägrar slösa tid på fel saker.
