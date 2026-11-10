Därför dricker Gen Z allt mindre – pensionärerna har nästan kommit ikapp

Svenska unga har minskat drickandet med en tredjedel

Sverige följer samma mönster.

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har alkoholkonsumtionen bland svenskar mellan 17 och 29 år minskat med över en tredjedel sedan 2004.

Det är en ganska dramatisk förändring i ett land där fredagsölen länge betraktats som en mänsklig rättighet och där studentlivet knappast varit känt för sina mineralvattenprovningar.

”För 20 år sedan var konsumtionen i gruppen unga mer än dubbelt så hög jämfört med åldersgruppen 65–84-år, som är den grupp som traditionellt druckit minst”, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN.

Men medan ungdomarna dragit ned har pensionärerna gått åt motsatt håll. Deras alkoholkonsumtion har ökat med över 30 procent under samma period.

”Numera är skillnaden i volym mellan dessa två åldersgrupper praktiskt taget utraderad”, konstaterar Guttormsson.

Personer i 70-årsåldern dricker numera nästan 20 procent mer alkohol än personer i 30-årsåldern. De äldre sprider dock ut konsumtionen över fler tillfällen, medan ungdomar fortfarande oftare dricker sig berusade.

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En cocktail för 200 kronor får även den mest festglada studenten att börja intressera sig för privatekonomi. Foto: Canva

Två av tre gymnasieelever dricker fortfarande

Bilden av en helnykter ungdomsgeneration behöver också nyanseras.

CAN:s skolundersökning från 2025 visar att 36 procent av eleverna i årskurs nio druckit alkohol under det senaste året. Bland eleverna i gymnasiets andra årskurs var andelen 67 procent.

Det är betydligt färre än vid millennieskiftet, men nedgången har planat ut under det senaste decenniet.

Alkoholen har alltså fortfarande en självklar plats i många unga svenskars sociala liv, även om konsumtionen är lägre.

En utekväll har blivit en dyr historia

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Varför dricker unga mindre?

I The New York Times berättar flera unga amerikaner att priset på en utekväll spelar stor roll. En cocktail i Washington kan kosta motsvarande närmare 200 kronor. Lägg till inträde och taxi hem så försvinner en betydande del av månadens nöjesbudget. Det är samma priser i Stockholm innerstad. Du får inte en elegant drink på Stureplan för under 170 kronor. Men går du till sunkbarer vid Fridhemsplan kan du förstås få en öl för 40 kronor om du letar lite. Men det tycks få unga vilja göra. De stannar ofta hemma och spelar tv-spel.

Forskarna diskuterar även ökad hälsomedvetenhet och sociala mediers betydelse. Att bli berusad inför publik har fått en ny dimension när alla i lokalen bär omkring på en filmkamera.

Tyler Wilson, 23, säger till tidningen att unga är medvetna om risken att en pinsam fylla dokumenteras och sprids på nätet. Samma trend finns i Sverige, mobilen skrämmer. Ingen vill sprida sin pinsamma fyllefest på TikTok om det går att undvika.

Svenskarna fortsätter att dra ned på spriten

Det är heller inte bara de unga som dricker mindre.

CAN:s senaste svenska helårssiffror visar att alkoholkonsumtionen minskade med 2,7 procent under 2025. Under de senaste tre åren har minskningen varit sammanlagt åtta procent.

”Vi ser en successiv minskning med i genomsnitt 1 procent per år under de senaste 20 åren, men denna minskning har förstärkts under senare år”, säger CAN-forskaren Björn Trolldal.

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Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige låg 2025 hela 9,1 procent under nivån 2019.