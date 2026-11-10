Stordalens hotellimperium växte – nu går den lilla konkurrenten i graven

Det var en gång ett flygplan som slutade flyga och började ta emot hotellgäster. Vid infarten till Arlanda stod en Boeing 747 som förvandlats till ett vandrarhem med 33 rum och 76 bäddar. Gästerna kunde sova i cockpit och äta frukost i ett flygplan som tidigare flugit över halva världen.

Nu är det slut. Efter konkursen våren 2025 har Swedavia beslutat att skrota flygplanet. Rivningsarbetet inleddes i november 2026, rapporterar SVT.

Entreprenören som köpte en jumbojet

Bakom Jumbo Hostel stod Uppsalaentreprenören Oscar Diös, som köpte det gamla flygplanet och lät bygga om det till vandrarhem. Planet hade levererats till Singapore Airlines 1976 och därefter flugit för bland andra Pan Am, Cathay Pacific och Garuda Indonesia. Sista operatör var svenska Transjet, som gick i konkurs 2002.

År 2008 bogserades planet till sin nya plats. I januari 2009 öppnade vandrarhemmet.

”Det är en utmaning att bygga ett vandrarhem av ett flygplan eftersom det är så trångt”, berättade Diös för Byggvärlden redan 2008.

Idén fick internationell uppmärksamhet. Här kunde flygentusiaster övernatta i ett riktigt trafikflygplan utan att behöva köpa någon biljett. Den stora nackdelen var läget. Jumbo Hostel låg några kilometer från terminalerna och gästerna behövde ta transferbuss för att komma till incheckningen.

Jumbo Hostel hade 33 rum. Hotelljättarna vid terminalerna har tillsammans över tusen. Det blev en ganska ojämn match. Foto: Melcher Ekströmer/TT