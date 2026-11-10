I sexton år kunde resenärer sova i en riktig Boeing 747 vid Arlanda. Men när Petter Stordalens hotellimperium växte alldeles intill terminalerna blev konkurrensen för hård. Nu monteras Jumbo Hostel ner och skrotas. En udda hotellidé har nått sin slutdestination.
Stordalens hotellimperium växte – nu går den lilla konkurrenten i graven
Det var en gång ett flygplan som slutade flyga och började ta emot hotellgäster. Vid infarten till Arlanda stod en Boeing 747 som förvandlats till ett vandrarhem med 33 rum och 76 bäddar. Gästerna kunde sova i cockpit och äta frukost i ett flygplan som tidigare flugit över halva världen.
Nu är det slut. Efter konkursen våren 2025 har Swedavia beslutat att skrota flygplanet. Rivningsarbetet inleddes i november 2026, rapporterar SVT.
Entreprenören som köpte en jumbojet
Bakom Jumbo Hostel stod Uppsalaentreprenören Oscar Diös, som köpte det gamla flygplanet och lät bygga om det till vandrarhem. Planet hade levererats till Singapore Airlines 1976 och därefter flugit för bland andra Pan Am, Cathay Pacific och Garuda Indonesia. Sista operatör var svenska Transjet, som gick i konkurs 2002.
År 2008 bogserades planet till sin nya plats. I januari 2009 öppnade vandrarhemmet.
”Det är en utmaning att bygga ett vandrarhem av ett flygplan eftersom det är så trångt”, berättade Diös för Byggvärlden redan 2008.
Idén fick internationell uppmärksamhet. Här kunde flygentusiaster övernatta i ett riktigt trafikflygplan utan att behöva köpa någon biljett. Den stora nackdelen var läget. Jumbo Hostel låg några kilometer från terminalerna och gästerna behövde ta transferbuss för att komma till incheckningen.
Stordalen flyttade fram positionerna
Under tiden växte hotellutbudet på Arlanda kraftigt.
Petter Stordalens Strawberry driver Clarion Hotel Arlanda Airport med 430 rum och Comfort Hotel Arlanda Airport med 503 rum. Det senare öppnade 2020, bara omkring 50 meter från terminalområdet.
Radisson Blu Airport Terminal Hotel erbjuder ytterligare 260 rum mitt i SkyCity.
De tre hotellen har tillsammans 1 193 rum, drygt 36 gånger fler än Jumbo Hostels 33 rum. Konkurrensen gäller framför allt läget. Affärsresenärer med tidiga avgångar kan gå direkt från hotellfrukosten till terminalen.
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Omsättningen halverades
Hotellverksamheten i jumbojeten fick stora ekonomiska problem. Enligt EFN halverades omsättningen från åtta miljoner kronor 2019 till fyra miljoner 2023.
Oscar Diös pekade på både pandemin och den hårdnande konkurrensen. En annan smäll var att företaget förlorade möjligheten att sälja reklam på platsen.
”Sedan tog Swedavia själva över reklamförsäljningen”, berättade Diös för EFN.
När verksamheten stängde den 17 mars 2025 fick omkring 800 planerade bokningar ställas in. Konkursbolaget lämnade skulder på drygt 4,3 miljoner kronor.
Swedavia satte stopp för en fortsättning
Konkursförvaltaren försökte hitta en ny ägare till verksamheten, men Swedavia ville inte förlänga markarrendet. Flygplanet, som vägde omkring 160 ton, blev kvar på flygplatsbolagets mark.
”Jag hoppas att det inte styckas för att komma åt aluminiumet”, sade Oscar Diös till SVT i april 2025.
Hans önskan gick inte i uppfyllelse. Flygplanet ska monteras ner och rivningen beräknas vara avslutad under november.
Nästa hotelljätte får 656 rum
Arlandas hotellmarknad fortsätter att växa. Swedavia planerar ytterligare ett storhotell tillsammans med Strawberry, denna gång under varumärket Quality Hotel.
Det nya hotellet ska få 656 rum, ligga vid Terminal 5 och bli Nordens största flygplatshotell. Byggstarten är planerad till 2027 och öppningen till första kvartalet 2029.
Jumbo Hostel hade 33 rum. Det planerade storhotellet får nästan tjugo gånger så många.
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