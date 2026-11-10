EuroBonus är en religion för vissa – för andra ett obegripligt helvete

SAS har nio miljoner troende

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SAS EuroBonus är den stora religionen i Skandinavien. Programmet passerade nio miljoner medlemmar i juli 2026 och får enligt SAS över 100 000 nya medlemmar varje månad.

Som vi tidigare berättat i Perfect Weekend har EuroBonus utvecklats till en miljardaffär. Banker och kreditkortsföretag köper poäng som sedan delas ut när kunderna handlar mat, tankar bilen eller bokar hotell.

EuroBonus AB omsättning passerade tre miljarder kronor under räkenskapsåret 2024/25.

”Vi växer extremt kraftigt och har dubblat affären sedan före pandemin”, berättade EuroBonuschefen Aron Backström.

För flygbolaget är detta en lysande affär. Kunden börjar tänka på SAS redan i kassan på ICA.

Guldkortet öppnar dörren till paradiset

Bonusvärlden har två valutor. Bonuspoäng kan användas till resor och uppgraderingar. Nivåpoäng bestämmer hur viktig du är i flygbolagets ögon.

Hos SAS finns Medlem, Silver, Guld och Diamant.

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Med guld kommer bland annat tillgång till lounger, snabbare säkerhetskontroll och extra bagage. Diamant ger ytterligare förmåner.

För en affärsresenär som tillbringar halva livet på Arlanda kan detta vara värt mycket pengar och ännu mer bekvämlighet.

Särskilt när flyget är försenat och du kan sitta i en fåtölj med ett glas vin medan andra köar efter en torr ostfralla.

SAS bytte allians – men behöll religionen

När SAS lämnade Star Alliance för SkyTeam 2024 uppstod närmast teologiska diskussioner bland bonusjägarna.

Vad skulle hända med deras poäng?

I en intervju med Perfect Weekend i januari 2026 var SAS försäljningschef Paul Verhagen tydlig.

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”EuroBonus tillhör inget allianssystem. Det är SAS lojalitetsprogram.”

Air France-KLM har samtidigt presenterat planer på att närma EuroBonus till sitt Flying Blue.

”Vi föreställer oss att vi går över till en gemensam valuta, som går att växla mellan och använda på både Flying Blue och Eurobonus”, sade koncernens finanschef Steven Zaat 2025.

Någon sådan generell poängväxling är ännu inte införd.

Bonusjägarens bästa vän är kreditkortet. Varje inköp kan föra drömmen om business class närmare. Till och med ett paket toalettpapper kan bli början på en resa till Tokyo. Foto: Canva

Tre stora allianser styr världen

Euronews rekommenderar att resenärer väljer ett huvudprogram och koncentrerar sitt resande dit.

SAS tillhör SkyTeam tillsammans med bland andra KLM, Air France och Delta Air Lines.

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Lufthansa leder sitt Miles & More inom Star Alliance, där även Turkish Airlines och United Airlines finns.

British Airways, Finnair och Qatar Airways tillhör oneworld.

Allianserna gör det möjligt att tjäna och använda poäng hos partnerbolag enligt respektive programs regler. Poängen går däremot normalt inte att flytta fritt mellan olika medlemskonton bara för att bolagen delar allians.

Norwegian har en annan väg till frälsning

Norwegian har valt en annan modell. I Norden tjänar resenärerna numera framför allt Spenn på sina flygbiljetter, medan CashPoints lever vidare genom bland annat kreditkort och partners.

Spenn kan också användas hos Strawberry och andra anslutna företag.

Det är ett alternativ för resenärer som vill ha rabatter utan att planera en bonusresa till Tokyo två år i förväg.

Men inte heller här är allt enkelt. Värdet på Spenn varierar beroende på vad du köper.

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Gratisresan som kostar pengar

Den stora frågan är förstås vad bonuspoängen egentligen är värda.

Enligt Euronews kan uppgraderingar till business class ge bättre utdelning än vanliga ekonomibiljetter. Men tillgången på bonusplatser är begränsad.

Om du använder 50 000 poäng för att spara 800 kronor får du bara 1,6 öre per poäng. Det kan vara en usel affär jämfört med en bra uppgradering.

Sedan tillkommer ibland skatter och avgifter.

Och Skatteverket har en egen uppfattning om paradiset. Bonuspoäng som tjänats in på arbetsgivarbetalda tjänsteresor och senare används privat är normalt en skattepliktig förmån.

Flygbolagen delar gärna ut poäng. Skatteverket föredrar kronor.

I oktober 2026 utsågs EuroBonus till årets flyglojalitetsprogram i Europa, Mellanöstern och Afrika vid Frequent Traveler Awards. Programmet vann också pris för sina elitförmåner.

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För nio miljoner medlemmar finns åtminstone en anledning att kontrollera poängsaldot en gång till.