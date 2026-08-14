Svenskgrundade elflyget Heart Aerospace har genomfört den första flygningen med sitt plan X1. Bakom klimatargumenten finns en betydligt mer traditionell affärsidé: att sänka flygbolagens kostnader med upp till 50 procent och göra nedlagda regionala flyglinjer lönsamma igen. United Airlines och Air Canada hör till bolagets tunga investerare.
Svenska Heart Aerospace har lyft – nu ska elflyget pressa kostnaderna med 50 procent
Efter sju års utveckling har Heart Aerospace fått sitt största tekniska bevis hittills.
Bolagets fullskaliga demonstrator X1 har genomfört sin första flygning från Plattsburgh International Airport i delstaten New York. Flygplanet, med ett vingspann på drygt 32 meter och en vikt på över elva ton, flög i 27 minuter på ren batteridrift, skriver Flygtorget.
Heart Aerospace beskriver X1 som det största batterielektriska flygplan som hittills har flugit.
Men för investerarna är kanske en annan siffra viktigare.
Fem dollar i energikostnad
Elektriciteten till testflygningen kostade enligt bolaget omkring fem dollar.
Det är förstås långt ifrån samma sak som den totala kostnaden för att genomföra flygningen. Men siffran illustrerar den ekonomiska logik som Heart Aerospace bygger sitt bolag kring.
I en intervju med flygprofilen Nonstop Dan säger grundaren och vd:n Anders Forslund att bolagets primära uppdrag är att sänka kostnaden för flygresor.
”Det är därför vi går upp varje morgon. Hur hittar vi ett sätt att sänka kostnaden?”, säger Forslund.
Målet är att den kommande passagerarmodellen ES-30 ska kunna ge 40–50 procent lägre operativa kostnader. Forslund räknar dessutom med att fortsatt teknikutveckling ska kunna pressa kostnaderna ytterligare.
Det förändrar affärscaset för elflyg.
I stället för att flygbolagen ska betala en premie för att minska utsläppen är tanken att elektrifieringen ska bli attraktiv eftersom den sänker kostnaderna.
Svenskt elflygplan får testflyga i USA
”Denna prestation återspeglar det noggranna arbete som utförts av Hearts ingenjörs- och flygtestteam, såväl som det nära samarbete vi har byggt upp med
Vill återuppliva regionalflyget
Den kommersiella produkten ES-30 ska ta 30 passagerare. Den rena elektriska räckvidden beräknas till omkring 125 miles, cirka 200 kilometer.
För längre sträckor kompletteras batterierna med ett hybridsystem. Den maximala räckvidden ska enligt Forslund kunna bli omkring 500 miles, motsvarande cirka 800 kilometer.
Det placerar ES-30 på en marknad som de stora flygplanstillverkarna i praktiken har lämnat.
Under flera decennier har regionalflygplanen blivit större. När flygbolagens minsta maskiner har 50, 70 eller fler säten blir många mindre destinationer svåra att trafikera lönsamt.
Heart vill göra motsatsen.
Med 30 säten och betydligt lägre driftskostnader ska flygplanet kunna öppna direktlinjer mellan mindre städer och samtidigt fungera som matartrafik till de stora flygbolagens nav.
Forslund pekar på USA, där omkring 5 000 flygplatser skulle kunna bli relevanta för en sådan modell.
United och Air Canada har satsat pengar
Det är också här Heart Aerospace börjar bli intressant som industriprojekt snarare än som svensk klimatteknik.
United Airlines och Air Canada är ankarinvesterare i bolaget och har samtidigt lagt stora beställningar, enligt Forslund. Även regionaloperatören JSX finns bland samarbetspartnerna och SAS har kopplats till ES-30-programmet.
För de stora flygbolagen finns en dubbel ekonomisk effekt.
En ES-30-linje kan vara lönsam i sig, men den kan dessutom mata passagerare från mindre orter till bolagens betydligt mer lönsamma långdistansflygningar.
Ett billigt regionalflygplan blir därmed också ett verktyg i konkurrensen om passagerarna på huvudlinjerna.
Certifieringen kan bli Hearts fördel
En annan viktig del av investeringscaset är certifieringen.
Elektriska flygtaxiprojekt, så kallade eVTOL, försöker ofta samtidigt introducera ny framdrivning, ny flygplansarkitektur och helt nya sätt att bedriva flygtrafik.
Heart har valt en mer konservativ väg.
ES-30 ser i grunden ut och fungerar som ett konventionellt regionalflygplan. Av omkring 3 000 krav som måste uppfyllas i certifieringen är enligt Forslund endast cirka 20 – motsvarande 0,7 procent – unika för konstruktionen.
Det kan minska både den tekniska risken och certifieringsrisken, två faktorer som har fällt åtskilliga flygplansprojekt.
Kommersiell trafik 2031
Heart Aerospace grundades i Göteborg 2018 av Anders och Klara Forslund men har sedan dess flyttat huvudkontoret till Los Angeles.
Bolaget arbetar nu med en förproduktionsmodell som ska vara omkring 90 procent identisk med det slutliga certifierade flygplanet. Målet är att ha den flygande omkring OS i Los Angeles 2028. Full certifiering och global kommersiell försäljning siktar bolaget på omkring 2031.
Det är fortfarande fem år bort och flygindustrin är full av revolutioner som aldrig kom längre än till pressmeddelandet.
Men efter X1:s första flygning har Heart Aerospace passerat en viktig gräns.
Bolaget har inte längre bara en affärsplan för elektriskt regionalflyg.
Det har ett elflygplan som faktiskt flyger.
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