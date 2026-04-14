2 600 svenskar har sagt sitt – här är mobiloperatören som vinner stort

Drygt 2 600 svenskar har sagt sitt. I Nordic Bench årliga mätning av mobiloperatörer tar Fello hem förstaplatsen. Det är inte en jury. Det är kunderna. Och de belönar det som branschen ofta missar: enkelhet.
2 600 svenskar avgör
Bakom vinsten ligger en av de mer omfattande kundmätningarna i svensk telekom.
Nordic Bench arbetar med NPS, Net Promoter Score, en metod framtagen av Satmetrix som används globalt för att mäta kundlojalitet. Men det handlar inte bara om ett enda betyg.
Undersökningen bryts ner i ett 15-tal drivkrafter: värde för pengarna, täckning, surfhastighet, kundservice och hur lätt det är att få hjälp när något går fel.
Totalt ingår omkring 2 600 respondenter – unga och äldre, från hela Sverige. Kort sagt: ett ganska bra tvärsnitt av verkligheten.
Och verkligheten är inte nådig mot telekom.
Branschen tillhör de med lägst kundlojalitet.
AI ritar om mobilkartan – och kanske ännu bättre service
Det är något stort som pågår under ytan i den nordiska mobilkartan: AI. En förskjutning som inte syns i megapixlar, skärmstorlek
Här är hela startfältet
I mobilkategorin tävlar i praktiken hela den svenska marknaden:
Fello
Vimla
Halebop
Hallon
Telia
Tele2
Dessutom redovisas ett snitt för “alla operatörer” som en slags reality check.
I årets mätning ser det ut så här:
Fello: 57
Vimla: 45
Halebop: 18
Hallon: 17
Alla operatörer: 11
Det är inte jämnt. Det är ett glapp.
Fello ligger i en egen liga.
Enkelhet slår funktioner
När vi frågar vad de gjort annorlunda senaste året blir svaret inte särskilt sexigt.
“Att förbättra kundupplevelsen är oftast ett enträget och systematiskt arbete över tid.”
Den konkreta förändringen? 5G till alla kunder.
Inte som premiumtillägg. Inte som lockbete. Bara till alla.
Kundservice – den gamla dygden
Om Fello måste välja en sak bakom framgången pekar de inte på teknik.
“Vår kundservicepersonal och deras förmåga att lösa kunders problem.”
Det är nästan provocerande enkelt.
I en bransch där många kunder fastnar i chatbot-labyrinter känns det plötsligt som en konkurrensfördel att svara.
Fello är ett mobilvarumärke som ägs av Telia Company och lanserades 2013. Operatören använder Telias nät, vilket innebär att kunderna får samma täckning som moderbolaget, men till ett lägre pris och med ett enklare erbjudande. Fello har positionerat sig som ett digitalt, avskalat alternativ utan bindningstid – med fokus på transparens och kundservice.
Läs även: Mobilrebell utan USA och Kina har fått fart: 10 000 har redan beställt