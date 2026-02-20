Bakom timmerbilen finns Sveriges bästa grillmacka

KRÖNIKA Härjedalens kommun är glesbygd i ordets rätta bemärkelse. Här bor knappt en person per kvadratkilometer. Ändå lyckas man leverera förstklassiga och inspirerande matupplevelser.

Jag har inte åkt till fjällen för maten. Min främsta drivkraft bakom åtta timmar i bil enkel väg är främst att få umgås ostört med min familj i några dagar i vacker miljö. Nu har jag ytterligare en anledning att fortsätta semestra i norra Sverige.

Timmerbil, country och riktigt bra soulfood

Pappa ringde från Storhogna när vi var på väg dit för att ansluta med resten av familjen. Vi har bokat bord i byn, meddelar han. Som entusiastisk matälskare scannade jag av menyn i all hast innan besöket. Det såg riktigt stabilt ut.

Hedningen Gastrobar ligger på bottenvåningen i en tvåplansvilla på huvudgatan som går genom samhället Vemdalen. Countrymusiken, inredningen och kyparens stetsonhatt avslöjar ett ohämmat vurm för landsbygden.

Utanför fönstret hade en timmerbil just parkerat när vi satte oss till bords. Innan vi ens hade beställt mat kändes det som att upplevelsen var fulländad.

Tre generationer runt bordet. Alla lika nöjda med såväl bemötande, miljö, mat och dryck. Mycket bättre än så blir det inte när man går på restaurang. Jag åt bland annat en grilled cheese som troligen var den bästa grillmackan jag har ätit i hela mitt liv.

Förutsättningarna var kanske fenomenala, men vår fina upplevelse var inte hämtad ur slumpen. Vi fick besöka en verksamhet som helt uppenbart bygger på äkta engagemang, stor respekt för råvaror och hantverkskunnande.

Och en stor dos själ.