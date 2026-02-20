Höjden av lyx är när någon väljer att leverera gastronomiska guldkorn i fjällmiljön i Norrlands inland.
Bakom timmerbilen finns Sveriges bästa grillmacka
KRÖNIKA Härjedalens kommun är glesbygd i ordets rätta bemärkelse. Här bor knappt en person per kvadratkilometer. Ändå lyckas man leverera förstklassiga och inspirerande matupplevelser.
Jag har inte åkt till fjällen för maten. Min främsta drivkraft bakom åtta timmar i bil enkel väg är främst att få umgås ostört med min familj i några dagar i vacker miljö. Nu har jag ytterligare en anledning att fortsätta semestra i norra Sverige.
Det här är en krönika och åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt Realtids uppfattning.
Timmerbil, country och riktigt bra soulfood
Pappa ringde från Storhogna när vi var på väg dit för att ansluta med resten av familjen. Vi har bokat bord i byn, meddelar han. Som entusiastisk matälskare scannade jag av menyn i all hast innan besöket. Det såg riktigt stabilt ut.
Hedningen Gastrobar ligger på bottenvåningen i en tvåplansvilla på huvudgatan som går genom samhället Vemdalen. Countrymusiken, inredningen och kyparens stetsonhatt avslöjar ett ohämmat vurm för landsbygden.
Utanför fönstret hade en timmerbil just parkerat när vi satte oss till bords. Innan vi ens hade beställt mat kändes det som att upplevelsen var fulländad.
Tre generationer runt bordet. Alla lika nöjda med såväl bemötande, miljö, mat och dryck. Mycket bättre än så blir det inte när man går på restaurang. Jag åt bland annat en grilled cheese som troligen var den bästa grillmackan jag har ätit i hela mitt liv.
Förutsättningarna var kanske fenomenala, men vår fina upplevelse var inte hämtad ur slumpen. Vi fick besöka en verksamhet som helt uppenbart bygger på äkta engagemang, stor respekt för råvaror och hantverkskunnande.
Och en stor dos själ.
Ett kort besök i någon annans livsverk
Tacksamhet. Det är vad jag känner när jag får kliva in i en verksamhet som den här. Där eldsjälar strävar efter att leverera en helhetsupplevelse som stannar kvar hos besökaren långt efter att man tackat för maten. Där man lyckas med just det.
Vi klev in utan några större förväntningar och klev ut med en drös av positiva känslor. Det enda vi behövde bidra med var ett gott humör och pengar till att betala notan. Och för vår ringa insats fick vi ta del av någons ambitiösa livsverk.
Bakom en bra upplevelse vilar så ofattbart mycket arbete. Åratal av kämpande i köket. En miljö som är noggrant framtagen för att ge rätt stämning. Ett bemötande som får dig att slappna av, utan att sänka förväntningarna.
Som gäster är vi välkomna att ta del av det, utan att behöva ge särskilt mycket av oss själva. Vi lämnar stället ungefär som vi hittade det. Och utan någon större ansträngning kan vi bära med oss den nya upplevelsen i våra liv.
Tacksamhet en viktig ingrediens
Det här är, trots rubriken, inte en krönika om mat. Det är en tacksägelse till alla som levererar fantastiska upplevelser, oavsett var i landet man befinner sig. Hedningen är ett utsökt exempel på hur bra det kan bli när hela Sverige får leva.
Jag hoppas att du snart råkar snubbla in över tröskeln på ett ställe som ger dig en liknande upplevelse. Genombra krogar och upplevelser växer inte på träd, men för den som har nyfikenheten på sin sida finns det många kvar att upptäcka i alla tänkbara prisklasser.
Jag hoppas att du, som jag, kan känna tacksamheten över att någon valt att hänge sig till att skapa just en sån plats där du kunde andas lite lättare och glömma bort världens elände för en stund.
Hungern må vara den bästa kryddan. Men tacksamhet hjälper med matsmältningen när man ätit lite för mycket soulfood.