Årets mest oväntade mode-, förlåt dogfajt

Stämningen som ingen bad om

I december drog Condé Nast det juridiska vapnet ur garderoben och stämde Dogue för varumärkesintrång. Argumentet är klassiskt: namnet och logotypen är för lika Vogue och riskerar att förvirra läsarna.

Frågan är bara vilka läsare.

Den som blandar ihop en chihuahua i tiara med Margot Robbie i couture har större problem än juridiken kan lösa.

Condé Nast menar dessutom att Dogue skadar deras varumärke och kräver att alla exemplar ska lämnas in för destruktion. Det är ett ganska aggressivt sätt att hantera en konkurrent som knappt fyller en bokhylla.

Haute couture, men med lite mer päls.

David mot Goliat – med koppel

Bakom Dogue står Olga Portnaya, fotograf och grafisk designer. Hon beskriver konflikten som större än bara ett namn.

”Det här handlar om kreativ frihet och om små kreatörer ska få existera bredvid de stora,” säger hon.

Hon har också startat en insamling för att ha råd att försvara sig. Det säger något om skalan i konflikten. Ena sidan: miljardbolag. Andra sidan: crowdfunding och en pomeranian.

Det ironiska bakslaget

Det hela blir inte mindre pikant av att Vogue själva nyligen gjort… exakt samma sak.

2024 publicerade de ett digitalt nummer med kändishundar – under namnet ”Dogue”.

Plötsligt känns stämningen mindre som varumärkesskydd och mer som territoriell revirmarkering.

Lite som när någon snor din idé och sedan skickar en faktura.

Juridikens gråzon

Experter pekar på att sådana här fall ofta avgörs av en enda fråga: blir konsumenten förvirrad?

Och här blir det komiskt.

Vi pratar alltså om två produkter där den ena innehåller supermodeller och den andra innehåller golden retrievers i polotröja.

Samtidigt finns det prejudikat där skämt och parodier faktiskt förlorat i domstol. Humor är roligt – tills den blir dyr.

Inget isolerat utspel

Det här är heller inget isolerat utspel utan en del av en märklig juridisk subgenre där stora varumärken bråkar med hundrelaterade parodier. När Jack Daniel’s stämde en hundleksak som drev med deras whiskeyetikett slutade det i USA:s högsta domstol. Louis Vuitton gick på “Chewy Vuiton” och förlorade. Och nu är det alltså Vogue som tar strid mot Dogue – samtidigt som de själva nyligen gjort ett eget hundnummer under exakt samma namn. Juridiskt handlar allt om förväxlingsrisk, men kulturellt är det något annat: ett etablissemang som har svårt att avgöra när det är smickrande att bli kopierad och när det plötsligt är ett brott.

