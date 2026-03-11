Ny studie förklarar varför ADHD är så olika från person till person

Bakom studien står radiologen Nanfang Pan och ett internationellt forskarlag. De har analyserat över tusen hjärnskanningar från barn med ADHD och jämfört dem med friska kontrollpersoner. Resultatet pekar på att diagnosen är betydligt mer komplex än man tidigare trott.

Kort sagt: alla med ADHD har inte samma hjärna.

Tre olika typer av ADHD

Forskarna analyserade hur olika delar av hjärnan är kopplade till varandra och hur hjärnans nätverk organiseras. Metoden bygger på så kallade morphometric similarity networks, en modell för att kartlägga strukturella kopplingar i hjärnan.

När forskarna analyserade materialet framträdde tre tydliga grupper.

Den första gruppen hade en mer allvarlig kombination av symtom tillsammans med stora problem att reglera känslor. I deras hjärnor syntes förändringar i områden kopplade till den mediala prefrontala cortex och basala ganglier.

Den andra gruppen dominerades av hyperaktivitet och impulsivitet. Här såg forskarna förändringar i hjärnans främre cingulum, en region som är viktig för impulskontroll.

Den tredje gruppen bestod främst av barn med uppmärksamhetsproblem. Hos dem hittades förändringar i pannloben, ett område som styr koncentration och planering.

Med andra ord: tre olika hjärnprofiler bakom en diagnos som i dag behandlas som en och samma.

